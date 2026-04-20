Hồng Vân, Tuấn Dũng, Đinh Mạnh Phúc tung hứng trong vở hài kịch "Già gân"





Từ trái sang: Tuấn Dũng, Đinh Mạnh Phúc và NSND Hồng Vân trong vở "Già gân"

Vở hài kịch "Già gân" sẽ công diễn tối 25-4, tại Sân khấu kịch Hồng Vân, đánh dấu một bước chuyển động đáng chú ý trong hành trình tìm kiếm những đề tài gai góc, giàu tính cảnh báo xã hội của sân khấu đương đại.

Tác phẩm do đạo diễn – tác giả Đinh Mạnh Phúc thực hiện, dưới sự cố vấn nghệ thuật của NSND Hồng Vân, quy tụ một dàn diễn viên nhiều thế hệ.

"Già gân" không chọn lối kể dễ dãi

Vở dựng lên một tình huống kịch mang tính tâm lý – xã hội, nơi những con người tưởng như đã ổn định cuộc sống phải đối diện với một sự thật bị chôn giấu: quá khứ tội lỗi không biến mất, nó chỉ chờ thời điểm để trở lại.

Thông điệp cốt lõi của vở diễn được triển khai theo hướng ám ảnh: con người có thể trốn chạy ký ức, nhưng không thể thoát khỏi hậu quả của hành vi. Khi bóng tối được đẩy ra ánh sáng, mọi lớp mặt nạ đạo đức đều bị bóc tách, buộc nhân vật phải đối diện với chính mình.

Một cảnh trong vở "Già gân" của Sân khấu kịch Hồng Vân

Trong cuộc trùng phùng đầy kịch tính, khi sự thật được phơi bày, cả hai cha con đều buộc phải đối diện với phần lỗi của mình: người cha nhận ra giới hạn của sự hy sinh khi vượt qua ranh giới đạo đức, còn người con cũng ý thức được những tổn thương và khoảng cách đã vô tình đẩy bi kịch đi xa hơn.

Khoảnh khắc nhận thức ấy tạo nên một điểm lặng giàu tính nhân văn, nơi sự tha thứ không phải là giải pháp dễ dãi, mà là kết quả của quá trình đối diện và tự vấn.

Dàn diễn viên đa thế hệ và thử thách nhập vai

Sự xuất hiện của NSND Hồng Vân giữ vai trò trụ cột về năng lượng sân khấu, tạo nên một "trục diễn xuất" dẫn dắt toàn bộ vở diễn. Bên cạnh đó là các gương mặt quen thuộc như: Tuấn Dũng, Lạc Hoàng Long, cùng chính đạo diễn Đinh Mạnh Phúc tham gia biểu diễn.

Lực lượng diễn viên đã gắn bó với Kịch Hồng Vân còn có: Minh Nga, Tuấn Anh, Trần Phan, Hoàng Yến, Mỹ Mỹ, Hiền Phương, Tôm Tôm, Trương Gia Bảo, Tô Kim Ngân, Châu Nhật Tính và Châu Khánh đã tạo nên một tập thể diễn xuất có tính tương tác cao.

Sự kết hợp này mở ra một bài toán thú vị: làm thế nào để giữ được chiều sâu tâm lý trong khi vẫn đảm bảo tiết tấu kịch hiện đại. Ở đây, "già gân" không chỉ là tên gọi, mà còn là trạng thái nhân vật – những con người đã "chai sạn" trước đời sống, nhưng lại dễ vỡ khi đối diện sự thật.

Điều này tạo nên nhiều lớp diễn: bề mặt cứng cỏi, bên trong rạn nứt.

Trong tình hình sân khấu xã hội hóa TP HCM đang chịu áp lực lớn từ thị hiếu giải trí nhanh, việc lựa chọn một đề tài nặng về tâm lý và đạo đức như "Già gân" cho thấy một hướng đi có tính ý thức của sân khấu Kịch Hồng Vân.

Vở diễn không chạy theo tiếng cười dễ dãi hay kịch tính bề mặt, mà đặt cược vào chiều sâu cảm xúc và khả năng suy tư của khán giả. Đây là dấu hiệu cho thấy sân khấu vẫn đang tìm cách giữ vai trò như một "bộ lọc văn hóa", nơi các vấn đề đạo đức, trách nhiệm cá nhân được đặt ra một cách trực diện.

Từ trái sang: NSND Hồng Vân, Đinh Mạnh Phúc và Tô Kim Ngân trong vở "Già gân"

Kỳ vọng cho một hành trình mới

Sự ra mắt của vở hài kịch "Già gân" là một tín hiệu đáng ghi nhận của Sân khấu kịch Hồng Vân trong nỗ lực làm mới nội dung và cấu trúc kịch mục. Khi sân khấu dám chạm vào những vùng tối của con người, cũng là lúc nó khẳng định lại vai trò dẫn dắt nhận thức xã hội.

Đêm diễn 25-4 sẽ là phép thử quan trọng.