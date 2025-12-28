HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Hợp đồng lao động điện tử bắt buộc từ ngày 1-7-2026

Huỳnh Như

(NLĐO) - Chính phủ yêu cầu từ ngày 1-7-2026, tất cả hợp đồng lao động điện tử phải được giao kết, ký số và lưu trữ trên nền tảng eContract.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 337/2025/NĐ-CP, quy định về việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động điện tử, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. 

Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm số hóa các thủ tục lao động, hướng đến nền quản trị nhân sự hiện đại.

Hợp đồng lao động điện tử bắt buộc từ ngày 1-7-2026 - Ảnh 1.

Theo quy định mới, hợp đồng lao động điện tử được tạo lập dưới dạng thông điệp dữ liệu, có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng lao động bằng văn bản giấy

Tương đương hợp đồng giấy

Theo quy định mới, hợp đồng lao động điện tử được tạo lập dưới dạng thông điệp dữ liệu, có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng lao động bằng văn bản giấy. Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ các quy định về pháp luật lao động, giao dịch điện tử, bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hợp đồng lao động điện tử được gửi cho các bên thông qua phương tiện điện tử theo thỏa thuận.

Nghị định khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hình thức điện tử thay thế giấy tờ trong quản trị nhân sự và thủ tục hành chính liên quan đến lao động.

Chủ thể tham gia giao kết hợp đồng bao gồm người lao động, người sử dụng lao động và nhà cung cấp dịch vụ eContract đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. 

Người lao động và đại diện người sử dụng lao động phải có giấy tờ tùy thân hợp lệ hoặc tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đồng thời thực hiện ký số và sử dụng dịch vụ dấu thời gian theo quy định.

Chậm nhất từ ngày 1-7-2026

Hợp đồng lao động điện tử được xác thực bằng chữ ký số, dấu thời gian và chứng thực của nhà cung cấp eContract. Trong vòng 24 giờ sau khi bên cuối cùng ký, hợp đồng sẽ được gửi lên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử để gắn ID theo quy định của Bộ Nội vụ. Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm ký số, trừ khi các bên thỏa thuận khác.

Việc chuyển đổi giữa hợp đồng lao động giấy và hợp đồng điện tử cũng được luật hóa. Hợp đồng giấy chuyển sang điện tử phải được ký số bởi người có thẩm quyền của người sử dụng lao động, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ so với bản gốc. 

Ngược lại, hợp đồng điện tử chuyển sang bản giấy cũng phải tuân thủ các quy định về giao dịch điện tử. Hợp đồng sau khi chuyển đổi vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý như bản gốc.

Chính phủ yêu cầu chậm nhất từ ngày 1-7-2026, Nền tảng hợp đồng lao động điện tử phải chính thức đi vào vận hành. Từ thời điểm này, việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động điện tử sẽ được thực hiện đồng bộ trên toàn quốc, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong quản lý lao động và số hóa hành chính.

Những điều cần biết

Định nghĩa: Hợp đồng lao động điện tử có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng giấy, được lập dưới dạng thông điệp dữ liệu.

Áp dụng: Người lao động, người sử dụng lao động, nhà cung cấp dịch vụ eContract.

Yêu cầu bắt buộc: Ký số, sử dụng dấu thời gian, tuân thủ luật Lao động, luật Giao dịch điện tử và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chuyển đổi: Có thể chuyển đổi giữa hợp đồng giấy và điện tử mà vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Nền tảng eContract: Hợp đồng phải được gắn ID trong vòng 24 giờ sau khi ký.

Thời điểm bắt buộc áp dụng: Từ 1-7-2026, tất cả hợp đồng lao động điện tử chính thức có hiệu lực.

