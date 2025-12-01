TPHCM đặt mục tiêu trên 80% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng lao động điện tử

Theo kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn TPHCM năm 2025, UBND TPHCM đề ra mục tiêu tỉ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng lao động (HĐLĐ) điện tử đạt trên 80%; tỉ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 2%.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai chi trả qua tài khoản cho 100% các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội (đã đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mobile money,...) từ ngân sách nhà nước, triển khai thường xuyên, bảo đảm chính xác, nhanh chóng, tiện lợi, kịp thời.

TPHCM khuyến khích người lao động và người sử dụng lao động ký kết HĐLĐ điện tử (Ảnh: HUỲNH NHƯ)

Để thực hiện các mục tiêu trên, TPHCM sẽ triển khai nền tảng HĐLĐ điện tử, qua đó khuyến khích người lao động và tổ chức sử dụng lao động thực hiện ký kết HĐLĐ điện tử; tổ chức phổ biến, triển khai việc lập, cập nhật, quản lý, sử dụng số quản lý lao động bằng bản điện tử cho người sử dụng lao động. Ngoài ra, TP cũng triển khai nền tảng dữ liệu số về lao động, việc làm và an sinh xã hội; triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, nhân lực số…

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, sau 5 năm thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019 cho thấy việc giao kết HĐLĐ điện tử đã tạo rất nhiều thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Đây là quy định tiến bộ, phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ số hiện nay, đáp ứng yêu cầu tất yếu trong tương lai của Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Tuy nhiên, quá trình triển khai giao kết, thực hiện HĐLĐ điện tử cũng gặp một số vướng mắc, khó khăn do quy định còn nhiều bất cập và chưa có nền tảng HĐLĐ điện tử tập trung, thống nhất do nhà nước quản lý để hình thành cơ sở dữ liệu về HĐLĐ. Từ đó, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH và các hệ thống thông tin khác theo yêu cầu quản lý nhà nước.

Cũng theo Bộ Nội vụ, hiện nay, chưa có số liệu thống kê chính thức từ phía cơ quan nhà nước về HĐLĐ điện tử. Nhưng thống kê sơ bộ cho thấy có khoảng 21 doanh nghiệp công nghệ đang cung cấp phần mềm HĐLĐ điện tử cho các đơn vị sử dụng lao động.

Theo báo cáo của một doanh nghiệp trong số này thì phần mềm HĐLĐ điện tử của họ đang phục vụ 17.230 người sử dụng lao động, hàng tháng phát sinh hơn 2,5 triệu HĐLĐ điện tử, tăng trưởng ước tính gần 100% mỗi năm. Điều này cho thấy xu hướng phát triển nhanh chóng của HĐLĐ điện tử thời gian qua, tuy nhiên số lượng doanh nghiệp sử dụng HĐLĐ điện tử và giao dịch về HĐLĐ điện tử vẫn còn chưa tương xứng với quy mô lao động và người sử dụng lao động tham gia thị trường lao động hiện nay.