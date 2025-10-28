HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Lũ "đặc biệt lớn" ở Đà Nẵng, xã dời trụ sở trong đêm

Trần Thường

(NLĐO) – Mưa lớn nguy cơ sạt lở đất, UBND xã Trà Leng – TP Đà Nẵng đã di dời trụ sở ngay trong đêm.

Từ đêm 27 đến sáng 28-10, trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn, nước từ thượng nguồn và các thủy điện đổ về khiến nhiều xã phường ven sông Vu Gia, Thu Bồn tiếp tục bị ngập nặng.

Trong đêm 27-10, nước dâng cao, một số người già, người bị đau bệnh đột xuất không thể di chuyển được, người thân đã phải lên mạng nhờ hỗ trợ giúp đỡ. Các lực lượng quân sự, công an và các đội cứu hộ tại địa phương đã sử dụng ca nô "giải cứu" được nhiều người đến nơi an toàn.

Clip: Xã Trà Leng di dời trụ sở ngay trong đêm

Tại các xã vùng núi của TP Đà Nẵng, hơn 3 ngày qua trời mưa rất lớn. Tối 27-10, trước nguy cơ xảy ra sạt lở, UBND xã Trà Leng đã phải khẩn cấp di dời trụ sở UBND xã và toàn bộ hồ sơ, tài sản đến nơi an toàn.

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết phía sau trụ sở mới của UBND xã vừa bị sạt lở một đoạn lớn, nguy cơ tiếp tục sạt xuống khu làm việc rất cao. Trước tình huống khẩn cấp, tối 27-10, chính quyền xã đã tổ chức di dời toàn bộ cán bộ, nhân viên và tài sản của xã đến nơi an toàn.

Lũ đặc biệt lớn ở Đà Nẵng buộc xã Trà Leng di dời trụ sở trong đêm - Ảnh 1.

Lũ đặc biệt lớn ở Đà Nẵng buộc xã Trà Leng di dời trụ sở trong đêm - Ảnh 2.

Nhiều nơi ở Quảng Nam bị ngập nặng

Cũng theo Chủ tịch UBND xã, mưa lớn những ngày qua đã khiến cả ngàn người dân ở khu vực xã Trà Leng cũ bị cô lập, mất điện, mất sóng điện thoại. Lực lượng địa phương đã cử đoàn công tác băng rừng tiếp cận khu vực này để nắm bắt tình hình và đã liên lạc được với người dân.

Xã Trà Leng, TP Đà Nẵng là đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Trà Dơn và Trà Leng trước đây. Trụ sở UBND xã Trà Leng mới hiện đặt tại trung tâm xã Trà Dơn cũ.

Ngập nặng ở vùng rốn lũ ven sông Thu Bồn qua xã Nông Sơn - TP Đà Nẵng (Clip: Facebook Trần Huy)

Khu vực này từng là điểm nóng về thiên tai. Tháng 10-2020, hoàn lưu hai cơn bão liên tiếp đã gây thảm họa sạt lở và lũ quét đặc biệt nghiêm trọng tại địa bàn xã, làm hàng chục người chết và mất tích. 

Theo số liệu cập nhật, từ đêm 27 đến sáng 28-10, lưu lượng nước đổ về các hồ thủy điện lớn ở thượng nguồn Đà Nẵng rất cao, cho thấy lượng mưa tại các xã vùng cao Đà Nẵng rất lớn. Số liệu cập nhật lúc 5 giờ sáng 28-10, lưu lượng nước về hồ A Vương hơn 1.160 m3/giây, thủy điện này xả lũ 935 m3/giây; lưu lượng về hồ Đăk Mi 4 hơn 1.108 m3/giây, xả lũ hơn 1.000 m3/giây; về hồ Sông Bung 4 hơn 1.070 m3/giây, xả lũ hơn 836 m3/giây; về hồ Sông Tranh 2 hơn 1.718 m3/giây, xả lũ hơn 1.406 m3/giây.

Lúc 3 giờ 30 phút sáng 28-10, Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ phát tin lũ khẩn cấp, lũ đặc biệt lớn trên sông Vu Gia – Thu Bồn, tin lũ trên sông Tam Kỳ. Theo đó, mực nước trên sông Vu Gia, hạ lưu sông Thu Bồn và sông Tam Kỳ đang lên; thượng lưu sông Thu Bồn đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.

Mực nước lúc 1 giờ ngày 28-10, trên Sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức 17,81m - trên BĐ3 1,31m; tại Ái Nghĩa ở mức 10,14m, trên BĐ3 1,14m.

Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 17,84m, trên BĐ3 2,84m; tại Giao Thủy ở mức 9,79m- trên BĐ3 0,99m; tại Câu Lâu ở mức 5,15m - trên BĐ3 1,15m; tại Hội An ở mức 3,06m- trên BĐ3 1,06m.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia, hạ lưu sông Thu Bồn, sông Tam Kỳ đạt đỉnh và xuống chậm.

Ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt là ở các địa phương như Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng... nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi.


