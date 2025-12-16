Họp - không còn là chuyện nhỏ!

Nếu cộng đủ, mỗi năm cả nước có bao nhiêu cuộc họp? Không ai trả lời chính xác được. Chỉ biết rằng ở nhiều cơ quan, lịch làm việc của cán bộ, công chức kín các cuộc họp.

Ở một số địa phương và doanh nghiệp nhà nước, họp giao ban sáng đầu ngày đã thành thủ tục bắt buộc, dù nội dung nhiều khi chỉ là nghe báo cáo lại những việc đã có trên văn bản. Họp xong là hết giờ làm việc hiệu quả trong ngày.

Họp là cần thiết. Không ai phủ nhận vai trò của họp trong lãnh đạo, điều hành. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, là họp quá nhiều, họp quá dài, họp thiếu hiệu quả đang trở thành một dạng lãng phí rất đáng lo ngại.

Vì sao họp nhiều? Đầu tiên là do thói quen quản lý cũ, cứ có việc là họp. Ở không ít cơ quan, họp đã trở thành nếp vận hành mặc định. Có chỉ đạo mới thì họp quán triệt, có văn bản mới thì họp triển khai, việc chậm thì họp rút kinh nghiệm... Thứ hai, nhiều cơ quan chưa áp dụng triệt để quản lý theo mục tiêu, theo sản phẩm đầu ra. Giao việc chưa rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, nên phải họp để "nhắc lại", để "đôn đốc". Thứ ba, là do sợ trách nhiệm nên họp để "chia đều rủi ro". Nhiều vấn đề hoàn toàn có thể giao việc, ra quyết định nhanh nhưng lãnh đạo đơn vị vẫn chọn… họp. Họp đông người để "có tập thể", để khi có sai sót thì trách nhiệm được san sẻ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận của Ban Bí thư về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Theo Ban Bí thư, thời gian qua, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần chấn chỉnh, khắc phục như tình trạng ban hành văn bản, hội họp nhiều. Vì thế, Ban Bí thư yêu cầu phải tinh giản ít nhất 10% số lượng hội nghị hằng năm, hạn chế hội nghị không cần thiết, rút ngắn thời gian, lãnh đạo kết luận không quá 50 phút... Chỉ đạo này cho thấy tình trạng "ngập trong hội họp" đã không còn là cảm nhận cá nhân, mà là vấn đề của cả bộ máy.

Một cuộc họp kéo dài vài giờ, với hàng chục, thậm chí hàng trăm người tham dự, đồng nghĩa với hàng trăm giờ lao động bị "đóng băng". Trong khi đó, không ít nội dung hoàn toàn có thể xử lý bằng văn bản, báo cáo điện tử hoặc trao đổi trực tuyến ngắn gọn.

Điều đáng nói hơn là khi cán bộ ngồi họp quá nhiều, thời gian dành cho công việc thực chất, cho hiện trường, cho người dân và doanh nghiệp bị thu hẹp. Công việc chậm trễ, hiệu quả giảm sút, cuối cùng xã hội phải gánh.

Nguy hiểm hơn, họp nhiều còn tạo ra tâm lý ỷ lại và hình thức. Có vấn đề thì… họp. Chưa rõ trách nhiệm thì… họp thêm. Việc chưa xong thì… họp rút kinh nghiệm.

Giảm họp không có nghĩa là giảm lãnh đạo hay giảm hiệu quả. Ngược lại, đó là cách để tăng hiệu quả điều hành, tôn trọng thời gian của cán bộ và nguồn lực của xã hội. Khi mỗi cuộc họp đều được cân nhắc kỹ lưỡng, được tổ chức gọn gàng, đi thẳng vào vấn đề và có kết luận rõ ràng, thì bộ máy mới vận hành trơn tru, công việc mới chạy đúng tiến độ.

Đã đến lúc cần nói thẳng với nhau rằng lãng phí do họp nhiều không còn là chuyện nhỏ. Cắt giảm những cuộc họp không cần thiết chính là cắt bỏ một dạng lãng phí vô hình nhưng dai dẳng. Thời gian đó nên dành cho hành động, cho giải quyết công việc, cho cuộc sống người dân.