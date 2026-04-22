Hợp lực vì người lao động trong kỷ nguyên số

Sáng 21-4, LĐLĐ TP HCM và Báo Người Lao Động đã chính thức ký kết chương trình hợp tác liên tịch giai đoạn 2026 - 2031, mở ra hướng phối hợp quy mô, dài hạn với trọng tâm là chuyển đổi số và nâng cao chất lượng chăm lo người lao động (NLĐ) trong thời gian tới. Chủ trì lễ ký kết có bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM và ông Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình hợp tác lần này là việc lần đầu tiên nội dung đào tạo kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào một cách bài bản, có lộ trình cụ thể.

Thông qua chương trình "Lao động số - Lao động xanh", hai bên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hiệu quả, đồng thời tổ chức các khóa tập huấn về AI, kỹ năng số và kiến thức phát triển bền vững cho cán bộ Công đoàn và NLĐ.

Theo kế hoạch, mỗi năm sẽ có ít nhất 2 khóa đào tạo chuyên đề, kết hợp cả hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm mở rộng khả năng tiếp cận. Trong bối cảnh nhiều ngành nghề đang chịu tác động mạnh từ công nghệ và tái cấu trúc sản xuất, việc trang bị kỹ năng số được xem là yêu cầu cấp thiết, giúp NLĐ thích ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường việc làm.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, phát biểu tại lễ ký kết

Ngoài nội dung đào tạo, hai đơn vị cũng thống nhất đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động, việc làm. Đồng thời, phản ánh kịp thời hoạt động Công đoàn và đời sống NLĐ. Việc lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả và tôn vinh gương công nhân (CN) tiêu biểu sẽ là một trong những trọng tâm xuyên suốt.

Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo đời sống tiếp tục được mở rộng với nhiều hình thức thiết thực. Hai bên dự kiến phối hợp tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật tại KCN-KCX; trao học bổng, hỗ trợ chi phí học tập cho con CN có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho NLĐ. Trong đó, việc huy động nguồn lực xã hội hóa được xác định là giải pháp then chốt nhằm duy trì và mở rộng quy mô các hoạt động chăm lo. Đây cũng là hướng đi nhằm kết nối thêm doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng cùng tham gia hỗ trợ NLĐ trong bối cảnh mới.

Ngoài ra, Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục phát triển các chuyên mục pháp luật lao động, kỹ năng nghề; đồng thời phối hợp tổ chức các ngày hội tư vấn miễn phí. Nhiều kênh tương tác hiện đại như hotline, livestream, nền tảng trực tuyến cũng sẽ được triển khai, giúp NLĐ tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện và hạn chế tranh chấp.

Về cơ chế thực hiện, hai bên thống nhất thiết lập kênh phối hợp thường xuyên, tổ chức giao ban định kỳ để xây dựng kế hoạch truyền thông, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh nội dung phù hợp với thực tiễn. Các hoạt động sẽ được triển khai đồng bộ trên nhiều nền tảng, từ báo in, báo điện tử đến mạng xã hội nhằm tăng sự lan tỏa và độ phủ thông tin.

Mở rộng chăm lo

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Kim Loan khẳng định chương trình hợp tác không chỉ nâng cao hiệu quả tuyên truyền mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài là chăm lo tốt hơn cho NLĐ. Qua đó, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong bối cảnh thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng.

LĐLĐ TP HCM rất trân trọng sự đồng hành của Báo Người Lao Động trong thời gian qua. Thời gian tới, trên nền tảng nội dung chương trình phối hợp, LĐLĐ thành phố mong muốn Báo Người Lao Động sẽ đồng hành với tổ chức Công đoàn chặt chẽ hơn, để đoàn viên - lao động được thụ hưởng nhiều hơn, góp phần chung tay xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM và ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cùng lãnh đạo của báo tại buổi ký kết. Ảnh: NHƯ PHÚ

Bà Nguyễn Kim Loan cũng kỳ vọng bên cạnh phối hợp thực hiện các chương trình chăm lo vật chất, các chương trình nâng cao về văn hóa, tinh thần cho NLĐ cũng sẽ được chú trọng, tiêu biểu như chương trình Giải Mai Vàng sẽ trở lại với công nhân, NLĐ tại các KCN-KCX trong thời gian tới.

Về phía Báo Người Lao Động, Tổng Biên tập Tô Đình Tuân nhấn mạnh việc ký kết hợp tác giữa hai đơn vị sẽ tiếp tục hành trình cho tương lai một cách bài bản, hiệu quả hơn. Trước đây, Báo Người Lao Động trực thuộc LĐLĐ TP HCM, trong suốt hành trình đó, báo đã phát huy tất cả thế mạnh để làm tốt nhiệm vụ được giao và LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo, sâu sát, hỗ trợ hết mình để báo thực hiện nhiệm vụ, phát huy tinh thần dấn thân vì NLĐ.

Theo ông Tô Đình Tuân, đồng hành với tổ chức Công đoàn, từ đầu năm 2026, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã chỉ đạo tăng cường các thông tin tuyên truyền về CN - lao động, chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động không chỉ tại TP HCM mà mở rộng ra trên phạm vi cả nước, trên báo in, báo điện tử và các kênh mạng xã hội.

"Trên tinh thần đó, sau buổi lễ ký kết, Báo Người Lao Động mong muốn đồng hành, phối hợp chặt chẽ hơn trong thời gian tới để chăm lo cho đoàn viên - lao động ngày càng tốt hơn" - ông Tô Đình Tuân nhấn mạnh.

Thực tế, công tác phối hợp giữa các cấp Công đoàn TP HCM và Báo Người Lao Động đã được duy trì hàng chục năm qua, không chỉ trên mặt trận truyền thông mà còn thể hiện qua nhiều chương trình chăm lo phúc lợi, mang lại những lợi ích thiết thực cho đoàn viên, con đoàn viên.

Trong đó, phải kể đến chương trình Gala Mai Vàng được đưa đến các KCX-KCN, doanh nghiệp có đông lao động; chương trình học bổng "Chắp cánh ước mơ"; chương trình "Đồng hành cùng NLĐ", trao quà Tết và học bổng cho đoàn viên, con đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Mới đây nhất, Báo Người Lao Động đã phối hợp với LĐLĐ TP HCM và Zalopay thực hiện thành công chương trình "Chuyến xe mùa xuân" lần thứ 2 đưa hàng trăm CN - lao động có hoàn cảnh khó khăn được về quê sum họp, đón Tết trọn vẹn bên gia đình.

Chị HOÀNG THỊ THẢO, CN Công ty TNHH 3Q Vina (phường Phú Định, TP HCM): Món quà rất quý giá Nhờ chương trình "Chuyến xe mùa xuân" do LĐLĐ TP HCM, Báo Người Lao Động, Zalopay tổ chức đợt Tết Bính Ngọ vừa qua, tôi đã được về quê sum họp với người thân sau 6 năm xa cách. Những năm qua, nỗi nhớ cha mẹ, nhớ quê luôn da diết nhưng vì hoàn cảnh, tôi đành chấp nhận. Các con còn nhỏ, thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ chi trả những nhu cầu thiết yếu, thỉnh thoảng mới dành dụm được một ít gửi về phụ tiền thuốc thang cho cha mẹ. Tôi mong những năm tiếp theo, chương trình "Chuyến xe mùa xuân" sẽ tiếp tục được các đơn vị phối hợp duy trì bởi đây là món quà rất quý giá dành cho CN - lao động khó khăn như chúng tôi. Bà TRẦN THỊ ĐOAN TRANG, CN Công ty CP May da xuất khẩu 30-4 (phường Phú Nhuận, TP HCM): Thêm động lực vươn lên Những năm qua, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn khi các con còn đi học, bản thân bị bệnh, việc làm của chồng bấp bênh. Trong giai đoạn khó khăn nhất, tôi nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ chương trình phối hợp giữa tổ chức Công đoàn và Báo Người Lao Động. Không chỉ được trao quà dịp lễ, Tết, con trai tôi còn được hỗ trợ kinh phí học tập, giúp gia đình có thêm động lực vươn lên. Tôi mong muốn các chương trình ý nghĩa này tiếp tục được duy trì để kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Theo lộ trình hợp tác giữa LĐLĐ TP HCM và Báo Người Lao Động, năm 2026, việc phối hợp sẽ tập trung triển khai các hoạt động nền tảng như xây dựng chuyên đề truyền thông, tổ chức tập huấn chuyển đổi số và các chương trình chăm lo ban đầu. Giai đoạn 2027 - 2030, hai đơn vị sẽ duy trì hoạt động thường niên với các chỉ tiêu cụ thể, trước khi tổng kết toàn diện vào năm 2031.



