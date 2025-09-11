HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Hợp tác báo chí Lào - Việt: TP HCM tiếp đoàn tạp chí Alunmay

Tin-ảnh: Xuân Mai

(NLĐO) - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh đã có buổi tiếp đoàn đại biểu tạp chí Alunmay (Lào) tại TP HCM hôm 11-9.

Đoàn đại biểu tạp chí Alunmay (Lào) do Tổng Biên tập Vanlaty Khamvanvongsa dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại TP HCM.

Nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi TP HCM vừa hoàn tất quá trình hợp nhất địa giới hành chính với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Võ Văn Minh khẳng định TP HCM luôn coi trọng mối quan hệ với các địa phương của Lào, thông qua nhiều chương trình hợp tác về giáo dục, y tế, văn hóa, đầu tư, giao lưu nhân dân.

Hợp tác báo chí Lào - Việt: TP HCM tiếp đoàn tạp chí Alunmay- Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh đã có buổi tiếp đoàn đại biểu tạp chí Alunmay (Lào) tại TP HCM hôm 11-9

Ông Võ Văn Minh cho rằng chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn đại biểu tạp chí Alunmay là cơ hội để cơ quan báo chí Lào - Việt Nam có thể chia sẻ, học hỏi lẫn nhau trong kinh nghiệm về công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận.

Ông Võ Văn Minh hy vọng trong thời gian tới sẽ có sự hợp tác kinh nghiệm giữa tạp chí Alunmay với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ, các cơ quan báo chí tại TP HCM.

Chia sẻ tại buổi tiếp, ông Võ Văn Minh cho biết TP HCM vừa có sự mở rộng về diện tích để trở thành một siêu đô thị, đóng góp 1/4 GDP cả nước. Hiện TP HCM có mối quan hệ với 5 địa phương Lào như Viêng Chăn, Champasak,... qua đó hợp tác giữa hai bên có nhiều hiệu quả cụ thể về giáo dục, y tế, đầu tư.

Trước đó, kế hoạch hợp tác với Champasak đạt được nhiều hiệu quả, việc chăm sóc du học sinh Lào tại TP HCM diễn ra tốt đẹp.

Hợp tác báo chí Lào - Việt: TP HCM tiếp đoàn tạp chí Alunmay- Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh (phải) và ông Vanlaty Khamvanvongsa, Tổng Biên tập tạp chí Alunmay

Ông Minh bày tỏ mong muốn trong thời gian sắp tới TP HCM sẽ cùng các địa phương Lào tiếp tục hợp tác để đạt hiệu quả tốt, góp phần vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. TP HCM là địa phương có lĩnh vực báo chí phát triển rất mạnh mẽ, do đó hy vọng trong chuyến đi này, đoàn cán bộ báo Lào sẽ có những cuộc trao đổi hiệu quả.

Đáp lời, Tổng Biên tập tạp chí Alunmay đánh giá cao những thành quả mà Việt Nam đạt được trong thời gian vừa qua. Theo ông, mối quan hệ Lào - Việt Nam là có một không hai, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane vun đắp từ thời kỳ xây dựng đất nước. Qua thời gian, hai bên sẽ tiếp tục truyền thống tốt đẹp này, thể hiện qua sự hợp tác giữa Tạp chí Cộng sản và tạp chí Alunmay. Đến nay tạp chí Alunmay đã có 40 năm phát triển.

Hiện tại, Lào cũng đang cải cách bộ máy, gộp 5 đơn vị truyền thông, đây là định hướng nhằm nâng cao hiệu quả lĩnh vực báo chí tuyên truyền. Ông cho biết chuyến thăm lần này rất hữu ích, đem đến nhiều bài học mà phái đoàn Lào sẽ áp dụng trong tương lai. Qua chuyến thăm lần này, tạp chí Alunmay sẽ tiếp tục quảng bá các thành tựu, nét đẹp của TP HCM.

Hợp tác báo chí Lào - Việt: TP HCM tiếp đoàn tạp chí Alunmay- Ảnh 3.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Cũng tại buổi tiếp, ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, chia sẻ rằng tạp chí Alunmay và Tạp chí Cộng Sản đã có buổi làm việc rất hiệu quả tại Hà Nội. Ông mong rằng sau chuyến thăm này, tạp chí Alunmay sẽ có thêm kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Ông cũng đề nghị TP HCM quan tâm đến tạp chí Alumay và thắt chặt quan hệ hợp tác các địa phương của Lào.


Lào báo chí Tạp chí Alunmay Tạp chí Cộng sản Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh
