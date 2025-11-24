HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hợp tác khai thác 2 động lực phát triển mới

THÁI PHƯƠNG - LÊ TỈNH

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 được định hướng trở thành sự kiện thường niên trong khu vực, tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác, quảng bá, nâng tầm siêu đô thị TPHCM

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 (AEF 2025) sẽ chính thức diễn ra với chuỗi hoạt động trọng điểm trong 3 ngày, từ 25 đến 27-11, tại TP HCM. Tại buổi khảo sát và làm việc cuối tuần qua về kiểm tra tiến độ chuẩn bị AEF 2025, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn lưu ý TP HCM cần tiếp tục rà soát các đầu việc để tổ chức tốt diễn đàn năm nay; tạo tiền đề để nâng cấp diễn đàn với quy mô lớn hơn nữa.

Chủ động hình thành chuẩn mực phát triển mới

AEF 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, khi các động lực truyền thống như lao động giá rẻ và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) đã dần đến ngưỡng.

Thông qua chủ đề về "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", AEF 2025 được TP HCM tổ chức nhằm nêu bật 2 động lực phát triển mới cho nền kinh tế là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đây cũng là hướng đi chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Tăng trưởng nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ số song hành cùng việc bảo vệ môi trường và hướng đến con người là trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết AEF 2025 không chỉ là diễn đàn để thảo luận mà còn để hành động, định vị và triển khai thực thi. Diễn đàn phải trở thành nơi chuyển hóa tư duy phát triển thành "năng lực triển khai thực tế" - tại cấp Chính phủ, cấp đô thị, cấp doanh nghiệp và cấp hệ sinh thái.

"TP HCM không chỉ tiếp nhận xu thế phát triển của thế giới mà còn chủ động hình thành chuẩn mực phát triển mới của Việt Nam, dựa vào nền kinh tế tri thức, vào khoa học - công nghệ tiên tiến, trên nguyên tắc phát triển bền vững, hài hòa với mục tiêu Net Zero và xu thế xanh hóa toàn cầu" - ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Việt Nam đang trong sự dịch chuyển chiến lược, hướng tới một nền kinh tế xanh hơn, bền vững hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn. Việt Nam cũng đang nắm giữ "cơ hội vàng" để trở thành trung tâm sản xuất và đổi mới sáng tạo xanh của khu vực.

Bên cạnh đó, kinh tế số Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, chiếm 18,3% GDP năm 2024 và đặt mục tiêu đạt 20,5% GDP vào năm 2025 - tương đương 52 tỉ USD. Việt Nam được xem là một trong những nền kinh tế số phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Trong khi đó, thách thức về môi trường và năng lượng ngày càng cấp bách. Với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, TP HCM đang chuyển dịch mạnh từ công nghiệp truyền thống sang các ngành công nghệ cao, logistics, tài chính và dịch vụ sáng tạo. AEF 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" phản ánh đúng tầm nhìn của TP HCM: Vừa tận dụng sức mạnh công nghệ để nâng cao năng suất và năng lực quản trị, vừa bảo đảm phát triển xanh, giảm phát thải và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hợp tác khai thác 2 động lực phát triển mới - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tiến độ tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025. Ảnh: LÊ TỈNH

Nâng tầm quy mô, thương hiệu

Sức thu hút của AEF 2025 thể hiện ở quy mô và chất lượng đại biểu tham dự. Đến nay, hơn 500 đại biểu cấp cao trong và ngoài nước đã đăng ký tham dự diễn đàn, cùng với 45 tập đoàn, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới xác nhận hiện diện.

Trong đó, đáng chú ý là Quỹ George H.W. Bush, với sự dẫn dắt của ông Neil Bush, con trai cố Tổng thống Mỹ George H. W. Bush. Ông Neil Bush từng bày tỏ kỳ vọng đầu tư khoảng 5 tỉ USD vào các dự án năng lượng sạch tại TP HCM, gồm điện gió đô thị, lưu trữ năng lượng và lưới điện thông minh.

Ông Bruno Wu, Chủ tịch Sun Seven Stars (Mỹ) - tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực tại hơn 20 thành phố trên 3 lục địa, với trụ sở ở Trung Quốc, Mỹ và Anh - cũng đăng ký tham dự AEF 2025. Vừa qua, tập đoàn này bày tỏ mong muốn hợp tác chiến lược để đưa TP HCM trở thành trung tâm tài chính - công nghệ - sáng tạo quốc tế, đồng thời đề xuất đầu tư vào công nghệ, giao thông và đô thị thông minh...

Ngoài ra, hàng loạt "ông lớn" trong lĩnh vực công nghệ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc... như Foxconn, Huawei, Nokia, Hikvision... cũng sẽ góp mặt tại diễn đàn năm nay. 

Sau 5 kỳ tổ chức, Diễn đàn Kinh tế TP HCM - nay là Diễn đàn Kinh tế Mùa thu - đã trở thành "thương hiệu" đối ngoại uy tín, góp phần quảng bá, nâng tầm hình ảnh TP HCM như một trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. UBND TP HCM và Bộ Ngoại giao đã tích cực trao đổi với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và các tổ chức quốc tế để thúc đẩy AEF trở thành sự kiện thường niên trong khu vực.

TP HCM thu hút đầu tư công nghệ cao

Thời gian qua, TP HCM liên tục ghi nhận làn sóng đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng số và công nghệ cao.

Mới đây, Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) với Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và VietinBank nhằm hợp tác phát triển khu phức hợp trung tâm dữ liệu ứng dụng AI có công suất 200 MW. Dự án sẽ được triển khai trong vài năm tới với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2 tỉ USD.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng cho biết TP HCM đang thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, với một số dự án tiêu biểu như Viettel (Data Center 140MW), CMC...

Ngoài ra, UBND TP HCM còn nhận được đề xuất đầu tư dự án siêu trung tâm dữ liệu dành riêng cho phát triển AI trị giá khoảng 2 tỉ USD từ một loạt nhà đầu tư, gồm: Công ty CP Công nghệ G42, Tập đoàn FPT, VinaCapital, Tập đoàn Đầu tư Việt Thái.

Trong lĩnh vực bán dẫn, TP HCM tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm chiến lược khi Intel thông báo tập đoàn có kế hoạch chuyển hoạt động lắp ráp, đóng gói và kiểm định từ cơ sở tại nhà máy Costa Rica sang Việt Nam.


Diễn đàn Kinh tế Mùa thu kinh tế xanh hợp tác quốc tế Phát triển kinh tế
