HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

HTV chuẩn bị "phủ sóng Vàng" SEA Games 33

Quang Liêm

(NLĐO) - SEA Games 33, HTV sẽ triển khai loạt chương trình đa sắc màu, đa nền tảng để mang đến khán giả trải nghiệm thể thao sống động và trọn vẹn cảm xúc.

Ngay sau Hội nghị Truyền hình và Báo chí SEA Games 33 tại Thái Lan hồi tháng 9-2025, Đài Phát thanh – Truyền hình TP HCM (HTV) là một trong những đơn vị đầu tiên công bố sở hữu bản quyền truyền hình kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025. 

Cùng chờ "VÀNG" trên sóng HTV!

Hoà mình vào "môn thể thao vua" tại SEA Games 33. Dõi theo bước chạy trên sân cỏ của các chàng trai, cô gái Vàng, chờ đợi những khoảnh khắc Vàng của bóng đá Việt Nam và hướng đến mục tiêu lớn nhất là chinh phục tấm huy chương Vàng danh giá trên đất Thái. Theo dõi trọn vẹn các trận đấu của đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 33, được tường thuật trực trên sóng phát thanh, truyền hình HTV, ứng dụng giải trí trực tuyến HTVM, VOHM và mạng xã hội fanpage HTV Thể thao, Youtube HTV Sports, Tiktok HTV Thể thao. 

HTV chuẩn bị "phủ sóng Vàng" SEA Games 33 với loạt chương trình đa nền tảng - Ảnh 1.

Đặc biệt ở SEA Games 33, HTV lần đầu tiên thực hiện cùng lúc 03 luồng bình luận trực tiếp trong một đấu bóng đá

 Đặc biệt ở SEA Games 33, HTV lần đầu tiên thực hiện cùng lúc 3 luồng bình luận trực tiếp trong một đấu bóng đá: Bình luận Trung lập - tập trung vào chuyên môn với chất giọng miền Nam đặc trưng của dàn bình luận viên kỳ cựu như Xuân Cường, Quang Huy, Tuấn Lâm, Thái Ân, Thanh Hiệp, Thế Mẫn… Bình luận Tương tác - thể hiện cảm xúc, bắt "trend" từ các bình luận viên trẻ. Cuối cùng là chương trình bình luận trên sóng phát thanh radio FM 87.8MHz với giọng đọc quen thuộc từ các bình luận viên Huỳnh Sang và Công Phán. 

Cũng trong chương trình "VÀNG", khán giả sẽ được gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ, nhận định từ các vị khách mời đặc biệt là các chuyên gia bóng đá, ngôi sao giải trí, người nổi tiếng để hoà chung trong tình yêu bóng đá.

HTV chuẩn bị "phủ sóng Vàng" SEA Games 33 với loạt chương trình đa nền tảng - Ảnh 2.
HTV chuẩn bị "phủ sóng Vàng" SEA Games 33 với loạt chương trình đa nền tảng - Ảnh 3.
HTV chuẩn bị "phủ sóng Vàng" SEA Games 33 với loạt chương trình đa nền tảng - Ảnh 4.
HTV chuẩn bị "phủ sóng Vàng" SEA Games 33 với loạt chương trình đa nền tảng - Ảnh 5.
HTV chuẩn bị "phủ sóng Vàng" SEA Games 33 với loạt chương trình đa nền tảng - Ảnh 6.

Phim trường A2 HTV, lên sóng chương trình "VÀNG", hoà nhịp bóng đá SEA Games 33

Đa sắc, đa phong cách SEA Games trên HTV

Theo dõi cùng lúc nhiều môn thể thao, cổ vũ cho các vận động viên Việt Nam trên hành trình chinh phục những tấm huy chương danh giá qua chương trình Tường thuật các môn thi đấu SEA Games 33 trên sóng và nền tảng số HTV. 

Tại Hội nghị Truyền hình và Báo Chí SEA Games 33, ban tổ chức thông báo kế hoạch truyền hình trực tiếp 29/54 môn thể thao và ưu tiên hình ảnh của các tuyển thủ nước chủ nhà Thái Lan. Nhằm đáp ứng nhu cầu khán giả muốn được theo dõi các môn thể thao yêu thích như xe đạp, Judo, Kickboxing, MMA… đặc biệt là các trận đấu có tuyển thủ Việt Nam, HTV từ đầu tháng 12 đã cử đến Thái Lan đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm, sáng tạo và nhiệt huyết, nỗ lực mang đến cho khán giả nhiều hình ảnh về các môn thể thao tại SEA Games 33.

HTV chuẩn bị "phủ sóng Vàng" SEA Games 33 với loạt chương trình đa nền tảng - Ảnh 7.
HTV chuẩn bị "phủ sóng Vàng" SEA Games 33 với loạt chương trình đa nền tảng - Ảnh 8.
HTV chuẩn bị "phủ sóng Vàng" SEA Games 33 với loạt chương trình đa nền tảng - Ảnh 9.

Đội ngũ sản xuất HTV xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh đến Bangkok tác nghiệp tại SEA Games 33

Muôn màu SEA Games

Đồng hành cùng SEA Games 33, HTV mang đến cho khán giả loạt chương trình truyền hình hấp dẫn trên các khung giờ "vàng" hằng ngày, từ nay đến 20-12, được thực hiện tại nhiều điểm cầu với các nhóm phóng viên tác nghiệp trực tiếp tại Bangkok, Chonburi, trung tâm IBC và HTV: Đường đến vinh quang (19g45 - HTV9) - thông tin công tác chuẩn bị của đoàn thể thao Việt Nam, các đội tuyển và ban tổ chức SEA Games 33; Chạm đỉnh vinh quang (11g53 - HTV7, HTV9) - cập nhật lịch thi đấu và kết quả; Bản tin 1% (19g50 - HTV9) - Điểm lại kết quả thi đấu, bảng tổng sắp huy chương và khoảnh khắc ấn tượng trong ngày; Sắc màu SEA Games 2025 (21g00 – HTV Thể thao) với những câu chuyện đầy cảm hứng đằng sau những tấm huy chương, cái nhìn toàn cảnh về kỳ SEA Games 33 và vẻ đẹp văn hoá, đất nước, con người "Xứ sở chùa vàng" Thái Lan. 

HTV chuẩn bị "phủ sóng Vàng" SEA Games 33 với loạt chương trình đa nền tảng - Ảnh 10.

Nhà báo Cao Anh Minh - Tổng Giám đốc HTV - động viên các thành viên tác nghiệp SEA Games 33

Bên cạnh đó, những hình ảnh đặc sắc, khoảnh khắc ấn tượng và nhiều thông tin thú vị sẽ liên tục được cập nhật trên các nền tảng số: ứng dụng HTVm, VOHm, fanpage HTV Thể thao, Tiktok HTV Thể thao, Youtube HTV Sports và website: htv.com.vn, cùng các chương trình đồng hành dành cho khán giả để nhận về nhiều phần quà giá trị… để người hâm mộ thể thao, trong nhịp sống số, được tận hưởng trọn vẹn kỳ SEA Games 33 ở mọi nơi, mọi lúc!

Xem SEA Games, xem trên HTVm là đỉnh nhất!

Theo dõi tất cả các chương trình tường thuật và bản tin SEA Games 33 trên ứng dụng HTVm - ứng dụng xem truyền hình trực tuyến chất lượng cao, ứng dụng HTVm do HTV và VNPT phối hợp vận hành


Tin liên quan

SEA Games 33: Những cuộc chia tay đầy cảm xúc

SEA Games 33: Những cuộc chia tay đầy cảm xúc

Tuyển thủ Nguyễn Hoài Văn phải nói lời chia tay ngay trước thềm SEA Games 33 vì chấn thương là trường hợp vắng mặt vô cùng đáng tiếc với thể thao Việt Nam.

Báo Thái Lan thay U22 Việt Nam lên tiếng, phê bình BTC SEA Games

(NLĐO) - Truyền thông Thái Lan chỉ trích BTC SEA Games 33 ngay sau sự cố không phát quốc thiều khi U22 Việt Nam và U22 Lào mở màn môn bóng đá vào chiều 3-12.

Trung tâm báo chí SEA Games 33 siết chặt an ninh, phóng viên tất bật nhận thẻ tác nghiệp

(NLĐO) - Trung tâm Báo chí chính (MPC) của SEA Games 33 được đặt trong trụ sở Hãng Phát thanh - Truyền hình Quốc gia Thái Lan, với an ninh nghiêm ngặt.

bóng đá HTV SEA Games 33 U22 Thái Lan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo