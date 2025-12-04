Ngay sau Hội nghị Truyền hình và Báo chí SEA Games 33 tại Thái Lan hồi tháng 9-2025, Đài Phát thanh – Truyền hình TP HCM (HTV) là một trong những đơn vị đầu tiên công bố sở hữu bản quyền truyền hình kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025.

Cùng chờ "VÀNG" trên sóng HTV!

Hoà mình vào "môn thể thao vua" tại SEA Games 33. Dõi theo bước chạy trên sân cỏ của các chàng trai, cô gái Vàng, chờ đợi những khoảnh khắc Vàng của bóng đá Việt Nam và hướng đến mục tiêu lớn nhất là chinh phục tấm huy chương Vàng danh giá trên đất Thái. Theo dõi trọn vẹn các trận đấu của đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 33, được tường thuật trực trên sóng phát thanh, truyền hình HTV, ứng dụng giải trí trực tuyến HTVM, VOHM và mạng xã hội fanpage HTV Thể thao, Youtube HTV Sports, Tiktok HTV Thể thao.

Đặc biệt ở SEA Games 33, HTV lần đầu tiên thực hiện cùng lúc 03 luồng bình luận trực tiếp trong một đấu bóng đá

Đặc biệt ở SEA Games 33, HTV lần đầu tiên thực hiện cùng lúc 3 luồng bình luận trực tiếp trong một đấu bóng đá: Bình luận Trung lập - tập trung vào chuyên môn với chất giọng miền Nam đặc trưng của dàn bình luận viên kỳ cựu như Xuân Cường, Quang Huy, Tuấn Lâm, Thái Ân, Thanh Hiệp, Thế Mẫn… Bình luận Tương tác - thể hiện cảm xúc, bắt "trend" từ các bình luận viên trẻ. Cuối cùng là chương trình bình luận trên sóng phát thanh radio FM 87.8MHz với giọng đọc quen thuộc từ các bình luận viên Huỳnh Sang và Công Phán.

Cũng trong chương trình "VÀNG", khán giả sẽ được gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ, nhận định từ các vị khách mời đặc biệt là các chuyên gia bóng đá, ngôi sao giải trí, người nổi tiếng để hoà chung trong tình yêu bóng đá.

Phim trường A2 HTV, lên sóng chương trình "VÀNG", hoà nhịp bóng đá SEA Games 33

Đa sắc, đa phong cách SEA Games trên HTV

Theo dõi cùng lúc nhiều môn thể thao, cổ vũ cho các vận động viên Việt Nam trên hành trình chinh phục những tấm huy chương danh giá qua chương trình Tường thuật các môn thi đấu SEA Games 33 trên sóng và nền tảng số HTV.

Tại Hội nghị Truyền hình và Báo Chí SEA Games 33, ban tổ chức thông báo kế hoạch truyền hình trực tiếp 29/54 môn thể thao và ưu tiên hình ảnh của các tuyển thủ nước chủ nhà Thái Lan. Nhằm đáp ứng nhu cầu khán giả muốn được theo dõi các môn thể thao yêu thích như xe đạp, Judo, Kickboxing, MMA… đặc biệt là các trận đấu có tuyển thủ Việt Nam, HTV từ đầu tháng 12 đã cử đến Thái Lan đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm, sáng tạo và nhiệt huyết, nỗ lực mang đến cho khán giả nhiều hình ảnh về các môn thể thao tại SEA Games 33.

Đội ngũ sản xuất HTV xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh đến Bangkok tác nghiệp tại SEA Games 33

Muôn màu SEA Games

Đồng hành cùng SEA Games 33, HTV mang đến cho khán giả loạt chương trình truyền hình hấp dẫn trên các khung giờ "vàng" hằng ngày, từ nay đến 20-12, được thực hiện tại nhiều điểm cầu với các nhóm phóng viên tác nghiệp trực tiếp tại Bangkok, Chonburi, trung tâm IBC và HTV: Đường đến vinh quang (19g45 - HTV9) - thông tin công tác chuẩn bị của đoàn thể thao Việt Nam, các đội tuyển và ban tổ chức SEA Games 33; Chạm đỉnh vinh quang (11g53 - HTV7, HTV9) - cập nhật lịch thi đấu và kết quả; Bản tin 1% (19g50 - HTV9) - Điểm lại kết quả thi đấu, bảng tổng sắp huy chương và khoảnh khắc ấn tượng trong ngày; Sắc màu SEA Games 2025 (21g00 – HTV Thể thao) với những câu chuyện đầy cảm hứng đằng sau những tấm huy chương, cái nhìn toàn cảnh về kỳ SEA Games 33 và vẻ đẹp văn hoá, đất nước, con người "Xứ sở chùa vàng" Thái Lan.

Nhà báo Cao Anh Minh - Tổng Giám đốc HTV - động viên các thành viên tác nghiệp SEA Games 33

Bên cạnh đó, những hình ảnh đặc sắc, khoảnh khắc ấn tượng và nhiều thông tin thú vị sẽ liên tục được cập nhật trên các nền tảng số: ứng dụng HTVm, VOHm, fanpage HTV Thể thao, Tiktok HTV Thể thao, Youtube HTV Sports và website: htv.com.vn, cùng các chương trình đồng hành dành cho khán giả để nhận về nhiều phần quà giá trị… để người hâm mộ thể thao, trong nhịp sống số, được tận hưởng trọn vẹn kỳ SEA Games 33 ở mọi nơi, mọi lúc!

Xem SEA Games, xem trên HTVm là đỉnh nhất! Theo dõi tất cả các chương trình tường thuật và bản tin SEA Games 33 trên ứng dụng HTVm - ứng dụng xem truyền hình trực tuyến chất lượng cao, ứng dụng HTVm do HTV và VNPT phối hợp vận hành