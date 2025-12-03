HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Trung tâm báo chí SEA Games 33 siết chặt an ninh, phóng viên tất bật nhận thẻ tác nghiệp

Quang Liêm - Ảnh: Ngọc Linh

(NLĐO) – Trung tâm Báo chí chính (MPC) của SEA Games 33 được đặt trong trụ sở Hãng Phát thanh – Truyền hình Quốc gia Thái Lan, với an ninh nghiêm ngặt.

Ngày 3-12, nhiều phóng viên Việt Nam đã có mặt tại MPC – cách sân vận động Rajamangala (nơi tổ chức lễ khai mạc và bế mạc) khoảng 45-60 phút di chuyển bằng xe hơi – để hoàn tất thủ tục nhận thẻ. Hành trình đến MPC cũng cho thấy "đặc sản" quen thuộc của Bangkok: tình trạng kẹt xe kéo dài trên các trục đường chính.

Trung tâm báo chí SEA Games 33 siết chặt an ninh, phóng viên tất bật nhận thẻ tác nghiệp - Ảnh 1.
Trung tâm báo chí SEA Games 33 siết chặt an ninh, phóng viên tất bật nhận thẻ tác nghiệp - Ảnh 2.
Trung tâm báo chí SEA Games 33 siết chặt an ninh, phóng viên tất bật nhận thẻ tác nghiệp - Ảnh 3.

Ngay từ cổng vào, phóng viên phải đi qua nhiều lớp kiểm tra an ninh và soi chiếu vật dụng cá nhân.

Theo Ban tổ chức, MPC mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 33 nhằm hỗ trợ tối đa cho lực lượng truyền thông quốc tế. Không gian được bố trí thuận tiện, giúp phóng viên cập nhật tin tức và xử lý nội dung nhanh chóng.

Trung tâm báo chí SEA Games 33 siết chặt an ninh, phóng viên tất bật nhận thẻ tác nghiệp - Ảnh 4.
Trung tâm báo chí SEA Games 33 siết chặt an ninh, phóng viên tất bật nhận thẻ tác nghiệp - Ảnh 5.
Trung tâm báo chí SEA Games 33 siết chặt an ninh, phóng viên tất bật nhận thẻ tác nghiệp - Ảnh 6.
Trung tâm báo chí SEA Games 33 siết chặt an ninh, phóng viên tất bật nhận thẻ tác nghiệp - Ảnh 7.
Trung tâm báo chí SEA Games 33 siết chặt an ninh, phóng viên tất bật nhận thẻ tác nghiệp - Ảnh 8.

Bên trong MPC, khu vực làm việc được trang bị 30 máy tính bàn kết nối internet tốc độ cao, máy in và các bảng thông tin hướng dẫn cần thiết để phục vụ tác nghiệp.

Điểm đáng chú ý, Ban tổ chức bố trí quầy buffet phục vụ miễn phí các món ăn nhẹ cho phóng viên. Riêng bữa trưa được cung cấp tại căn tin từ 11 giờ 30 đến 14 giờ 30 mỗi ngày, giúp các đoàn báo chí có thêm năng lượng trong quá trình làm việc cường độ cao.

Trung tâm báo chí SEA Games 33 siết chặt an ninh, phóng viên tất bật nhận thẻ tác nghiệp - Ảnh 9.

Hiện tại, khi SEA Games 33 chưa chính thức khai mạc (từ 9-12), hoạt động tại MPC vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, lượng phóng viên đến làm việc chưa quá đông. Tuy nhiên, hôm nay môn bóng đá nam khởi tranh nên ít nhiều không khí MPC bắt đầu rộn ràng.

Khám phá MCB 

Dự kiến sát lễ khai mạc vào ngày 9-12, trung tâm sẽ trở nên nhộn nhịp hơn khi hàng ngàn phóng viên quốc tế đổ về đưa tin.

Trung tâm báo chí SEA Games 33 siết chặt an ninh, phóng viên tất bật nhận thẻ tác nghiệp - Ảnh 10.
Trung tâm báo chí SEA Games 33 siết chặt an ninh, phóng viên tất bật nhận thẻ tác nghiệp - Ảnh 11.
Trung tâm báo chí SEA Games 33 siết chặt an ninh, phóng viên tất bật nhận thẻ tác nghiệp - Ảnh 12.
Trung tâm báo chí SEA Games 33 siết chặt an ninh, phóng viên tất bật nhận thẻ tác nghiệp - Ảnh 13.
Trung tâm báo chí SEA Games 33 siết chặt an ninh, phóng viên tất bật nhận thẻ tác nghiệp - Ảnh 14.
Trung tâm báo chí SEA Games 33 siết chặt an ninh, phóng viên tất bật nhận thẻ tác nghiệp - Ảnh 15.

Các phóng viên Việt Nam đầu tiên được nhận thẻ tác nghiệp tại SEA Games 33.

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20-12 nhưng một số môn thi đấu khởi tranh sớm trước lễ khai mạc. Những ngày qua, nhiều đoàn báo chí các nước đã lần lượt đến MPC để nhận thẻ và chuẩn bị tác nghiệp tại sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.

U22 Việt Nam quyết thắng trận ra quân

U22 Việt Nam quyết thắng trận ra quân

Màn so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Lào trên sân Rajamangala (Bangkok) lúc 16 giờ ngày 3-12 là trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam SEA Games 33

Những điểm tựa của thể thao Việt tại SEA Games

Rất nhiều gương mặt kỳ cựu tiếp tục được trao trọng trách giành thành tích cao nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

