Thể thao

Báo Thái Lan thay U22 Việt Nam lên tiếng, phê bình BTC SEA Games

Quốc An - Ảng: Ngọc Linh

(NLĐO) - Truyền thông Thái Lan chỉ trích BTC SEA Games 33 ngay sau sự cố không phát quốc ca khi U22 Việt Nam và U22 Lào mở màn môn bóng đá vào chiều 3-12.

Tờ Thairath giật tít: “Trận khai mạc SEA Games lại lộn xộn, quốc ca Việt Nam và Lào không được phát”. Tờ báo Thái Lan thể hiện sự bức xúc khi sự cố nghiêm trọng này rất hiếm xảy ra ở các sự kiện tầm cỡ châu lục, khu vực.

Trước đó, BTC đã phải nhận sự chỉ trích từ báo chí Việt Nam và Lào và truyền thông Thái Lan thừa nhận đây là lỗi rất “mất mặt” cho nước chủ nhà.

Trước loạt chỉ trích này, Tiến sĩ Kongsak Yodmanee, người đứng đầu Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), cũng đã gửi lời xin lỗi về sự cố không mở nhạc quốc ca trong trận U22 Việt Nam gặp U22 Lào tại SEA Games 33.

Ông cho biết nguyên nhân xuất phát từ trục trặc hệ thống âm thanh, dù hệ thống này đã được kiểm tra và hoạt động bình thường hai ngày trước đó. SAT khẳng định sự cố sẽ được khắc phục và các trận đấu tiếp theo sẽ phát nhạc quốc ca như quy định.

Báo Thái Lan bức xúc chỉ trích ban tổ chức SEA Games vì nhiều sai sót - Ảnh 1.

U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Lào sau sự cố không phát nhạc quốc ca

Không chỉ dừng lại ở sự cố này trong trận đấu của U22 Việt Nam, Thairath còn nêu thêm hàng loạt vấn đề bất cập tại sân Rajamangala khi trích dẫn theo bài đăng của phóng viên Suradej Aphaiwong (TNN): Một số đèn chiếu sáng tại sân bị hỏng ngay trước giờ thi đấu, BTC phải mượn đèn từ sân khác để kịp thay thế.

Báo Thái Lan bức xúc chỉ trích ban tổ chức SEA Games vì nhiều sai sót - Ảnh 2.

Ngoài loạt sự việc này, Thairath đã phê phán tình trạng kẹt xe ở Bangkok khiến U22 Việt Nam đến sân tập muộn 30 phút. Bên cạnh đó, một loạt trục trặc liên quan đến công tác điều hành và thông tin của giải đã diễn ra khi nhầm quốc kỳ trên website chính thức, phát thông báo sai hoặc chậm cấp thẻ phóng viên.

Đến thời điểm hiện tại, truyền thông Việt Nam có mặt tại Thái Lan nhưng chỉ một số ít các tờ báo nhận được thẻ tác nghiệp chính thức tại SEA Games 33.

U22 Việt Nam SEA Games Thái Lan
