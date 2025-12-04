SEA Games 33: Những cuộc chia tay đầy cảm xúc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

SEA Games 33: Những cuộc chia tay đầy cảm xúc

Đào Tùng

Tuyển thủ Nguyễn Hoài Văn phải nói lời chia tay ngay trước thềm SEA Games 33 vì chấn thương là trường hợp vắng mặt vô cùng đáng tiếc với thể thao Việt Nam.

Hiểm họa chấn thương

Chàng trai quê Tây Ninh là niềm hy vọng hàng đầu của điền kinh Việt Nam, nội dung ném lao nam. Tại SEA Games 30, Hoài Văn giành HCĐ với thành tích 70,88 m. Ba năm sau, tại kỳ đại hội tổ chức ở Việt Nam, anh giành HCV với thành tích 70,87 m. Anh tiếp tục giành HCB tại SEA Games 32 với thành tích 69,55 m. Hoài Văn chinh phục Giải Vô địch quốc gia 2025 với thành tích 67,52 m, làm cơ sở để được tuyển chọn tham dự SEA Games 33.

Những cuộc chia tay đầy cảm xúc - Ảnh 1.

Vắng Bích Tuyền, giấc mơ đoạt HCV SEA Games 33 với bóng chuyền nữ Việt Nam là không dễ dàng. Ảnh: NGUYỄN HƯƠNG

Việc Nguyễn Hoài Văn phải ngồi nhà khiến quân số tuyển điền kinh Việt Nam biến động và chỉ tiêu thành tích cũng ít nhiều bị ảnh hưởng trong bối cảnh phải bảo đảm giành ít nhất 10-12 HCV để cạnh tranh với chủ nhà Thái Lan.

Cũng lâm vào tình cảnh tương tự, lần lượt là trường hợp của 3 tuyển thủ bóng đá nữ Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Vạn và Dương Thị Vân. 

Những gương mặt gạo cội này sẽ phải ngồi nhà làm khán giả, cổ vũ cho đồng đội trong chiến dịch bảo vệ ngôi hậu lần thứ 5 liên tiếp tại kỳ đại hội thể thao khu vực tổ chức ở Thái Lan. 

HLV Mai Đức Chung may mắn sở hữu lực lượng khá đầy đặn, nhiều cầu thủ trẻ nhưng dày dạn kinh nghiệm chinh chiến sẵn sàng khỏa lấp khoảng trống mà 3 đồng nghiệp đàn chị để lại.

Tạm dừng hay ngừng lại?

Từng được giao nhiệm vụ giành HCV, song tuyển bóng chuyền lặng lẽ thay đổi mục tiêu phấn đấu tại SEA Games 33. Tình hình thay đổi quá nhanh chỉ trong vòng vài tháng khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể kiên trì với mục tiêu xô đổ "tượng đài" Thái Lan.

Có trong tay lực lượng cực mạnh, lại được cọ xát ở nhiều giải đấu lớn cũng như gặt hái thành quả quan trọng, bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên đánh bại Thái Lan để vô địch một chặng của SEA V.League - giải bóng chuyền dành cho các đội mạnh Đông Nam Á.

Chỉ tiếc là do không thể có được sự phục vụ của đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền, hy vọng giành HCV SEA Games ngày càng trở nên mong manh với tuyển Việt Nam, cho dù mọi vị trí còn lại trên sân đều có sự tiến bộ. Cũng có thể việc Cục TDTT xin điều chỉnh chỉ tiêu thành tích nhằm giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giảm bớt áp lực tâm lý. Tuy vậy, cơ hội để bóng chuyền nữ Việt Nam vượt qua chính mình trên đất Thái Lan là không hề dễ dàng.

Nhà vô địch SEA Games 32 Lê Khánh Hưng không được triệu tập vào đội tuyển golf trong khi ngôi sao mới nổi trên đường chạy tốc độ nữ Trần Thị Nhi Yến bất ngờ xin rút tên, không cùng tuyển điền kinh tranh tài tại Thái Lan.

Từng được xem là người kế thừa xứng đáng các "nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương và Lê Tú Chinh, Nhi Yến ở độ tuổi 20 có nhiều tiềm năng để phát triển. Thành tích HCB nội dung 100 m tại Giải Vô địch U20 châu Á 2024 (11 giây 40), HCĐ 100 m nữ châu Á 2025 (11 giây 54) là cơ sở để người hâm mộ hy vọng nơi Nhi Yến, chỉ tiếc là cô chủ động rút lui, thậm chí từ bỏ con đường thể thao để chuyên tâm học văn hóa.

Việc Nhi Yến rời đội tuyển đồng nghĩa cơ hội cạnh tranh huy chương ở các nội dung 100 m và 200 m nữ của Việt Nam tại SEA Games 33 sẽ giảm sút đáng kể nếu không muốn nói là vô vọng khi chưa xuất hiện bất cứ nhân vật thay thế khả dĩ nào. 

Tin liên quan

Thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 33 - 2025

Thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 33 - 2025

Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã lên đường tham dự SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan từ hôm nay, 1-12.

U22 Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam tặng 100 triệu đồng cho người dân miền Trung bị lũ lụt

(NLĐO) - Trước ngày sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, tuyển U22 Việt Nam và tuyển nữ quốc gia trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ người dân miền Trung bị bão lũ.

Những điểm tựa của thể thao Việt tại SEA Games

Rất nhiều gương mặt kỳ cựu tiếp tục được trao trọng trách giành thành tích cao nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

tuyển Việt Nam Đông Nam Á điền kinh Việt Nam bóng chuyền nữ thể thao Việt Nam SEA Games 33
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo