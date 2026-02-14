HTV mang "Mùa xuân của yêu thương" đến từng mái nhà

Các nghệ sĩ trong chương trình "Tết hội ngộ 2026"

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Văn nghệ Đài Phát thanh – Truyền hình TP HCM tiếp tục mang đến chuỗi chương trình đặc sắc trên HTV9, HTV7, góp phần làm giàu đời sống tinh thần công chúng trong thời khắc thiêng liêng của năm mới.

Khi truyền hình trở thành nhịp cầu đoàn viên

Điểm hẹn mở đầu mùa xuân là chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tết Hội Ngộ – Xuân Yêu Thương", phát sóng lúc 21 giờ 30 đêm Giao thừa (16-2-2026) trên kênh HTV9 và các nền tảng số của HTV. Không chỉ là một chương trình thường niên, đây còn là không gian cảm xúc nơi khán giả bắt gặp hình ảnh Tết Việt trong dòng chảy hiện đại, nơi truyền thống và công nghệ giao thoa.

Sự trở lại của bộ ba Ngọc Hoàng – Nam Tào – Bắc Đẩu trong bối cảnh "Thiên đình số", cùng sự xuất hiện của trợ lý ảo AI, không chỉ mang đến tiếng cười duyên dáng mà còn mở ra những suy ngẫm sâu sắc về đời sống hôm nay. Khi công nghệ phát triển, điều làm nên giá trị của Tết vẫn là cảm xúc con người và sự gắn kết yêu thương.

Các tiếc mục trẻ trung, hiện đại được dàn dựng trong các chương trình chào xuân mới 2026 của HTV

Tiếp nối không khí giao thừa, chương trình âm nhạc quy mô lớn "Gala Nhạc Việt 2026 – Năm Mới Khởi Sắc" sẽ phát sóng lúc 22 giờ đêm Giao thừa (16-2-2026) trên kênh HTV7, quy tụ gần 70 nghệ sĩ tên tuổi và nhiều ca khúc được sáng tác riêng cho mùa xuân.

Sau khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, chương trình "Tài tử cải lương: Rong chơi đêm giao thừa" sẽ phát sóng lúc 0 giờ 20 phút ngày 17-2-2026 (rạng sáng mùng 1 Tết) trên kênh HTV9, dẫn dắt khán giả vào không gian đậm chất Nam Bộ. Nơi đó, cải lương kể những câu chuyện đoàn viên, tình mẹ, tình quê và vẻ đẹp của thành phố đang vươn mình phát triển.

Những câu chuyện Tết chạm đến trái tim

Không khí xuân trên sóng HTV tiếp tục sâu lắng với chương trình "Thay lời muốn nói – Tết là…", phát sóng lúc 20 giờ 45 phút ngày mùng 1 Tết (17-2-2026) trên kênh HTV9.

Từ những lá thư thật, câu chuyện thật, chương trình khắc họa nhiều lát cắt đời sống, từ người nhân viên y tế tìm lại sự bình an, đến những cô dâu mới lần đầu đón Tết xa nhà, hay những người lính biển lặng lẽ giữ mùa xuân cho Tổ quốc.

Những câu chuyện và âm nhạc được kể thật sinh động trong các chương trình chào xuân mới 2026 của HTV

Trong khi đó, chương trình "Nghệ sĩ và sàn diễn – Nghệ sĩ tuổi Ngọ mừng Xuân" sẽ phát sóng lúc 10 giờ 25 phút ngày mùng 2 Tết (18-2-2026) trên kênh HTV9, là cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương, từ NSND Phượng Loan, NSƯT Kim Tử Long đến các nghệ sĩ trẻ.

Tiếng cười và những thông điệp nhân văn

Bên cạnh âm nhạc và cải lương, HTV còn mang đến tiếng cười giàu ý nghĩa với vở hài kịch "Lấy may lấy lộc", phát sóng lúc 21 giờ ngày mùng 2 Tết (18-2-2026) trên kênh HTV9, kể câu chuyện về sự thức tỉnh của con người trước giá trị sẻ chia.

Thông qua tình huống đời thường, chương trình gửi gắm thông điệp: Tết không nằm ở sự phô trương, mà ở lòng nhân ái và sự quan tâm đến những người xung quanh.

Từ trái sang: đạo diễn Thanh Hiệp, NSƯT Phượng Hằng, NSND Phượng Loan trong chương trình Nghệ sĩ và sàn diễn (ảnh: Mai Phương)

Khép lại chuỗi chương trình là "Studio H9 – Hẹn cuối tuần", phát sóng lúc 22 giờ 30 phút ngày mùng 4 Tết (20-2-2026) trên kênh HTV9, với khách mời Jun Phạm. Chương trình mang đến câu chuyện về âm nhạc, lòng biết ơn và những hành động thiện nguyện, lan tỏa tinh thần sống tử tế trong cộng đồng.

Những chương trình do Ban Văn nghệ HTV thực hiện không chỉ là sản phẩm giải trí, mà còn là hành trình lưu giữ ký ức văn hóa, kết nối các thế hệ và lan tỏa giá trị nhân văn.

Chương trình nghệ thuật Đờn ca tài tử mừng xuân của HTV

Từ đêm giao thừa đến những ngày đầu năm mới, HTV đã dệt nên một mùa xuân trọn vẹn trên sóng truyền hình – nơi mỗi khán giả, dù ở bất cứ đâu, cũng có thể tìm thấy hình ảnh của chính mình trong câu chuyện đoàn viên, yêu thương và hy vọng.



