Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ Ngọc Lan: Khi tiếng cười nhường chỗ cho giọt nước mắt

Thanh Hiệp

(NLĐO) - Tết này, Ngọc Lan khiến người xem bất ngờ khi hóa thân vào một vai bi, trầm lắng và nhiều dằn vặt trong bộ phim sitcom "Bòng dòng Cổ Chiên".

Nghệ sĩ Ngọc Lan: Khi tiếng cười nhường chỗ cho giọt nước mắt - Ảnh 1.

NS Ngọc Lan và NSND Thanh Nam

Ngày tết đến mang lại nhiều niềm vui cho nghề diễn viên, với Ngọc Lan tết năm nay còn mang lại cho hành trang nghệ thuật của mình nhiều điều suy gẫm.

Ngọc Lan - Một gương mặt quen thuộc từ thập niên 1990

Diễn viên Ngọc Lan từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ từ thập niên 1990. Với lối diễn chân chất, thật thà, nói nhanh và duyên dáng, chị ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim như: Cô thư ký xinh đẹp, Mua láng giềng gần, Tay chơi miệt vườn, Nhà có năm nàng tiên…

Trong giới nghệ sĩ, chị thường được gọi thân mật là "Lan Mập" bởi thân hình tròn trĩnh và tính cách gần gũi, dễ mến. Tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, Ngọc Lan theo NSƯT Minh Hạnh về Trung tâm Văn hóa quận 5 (cũ) hoạt động văn nghệ, cùng các nghệ sĩ Đức Thịnh, Bảo Chung, Hữu Phước…

Nghệ sĩ Ngọc Lan: Khi tiếng cười nhường chỗ cho giọt nước mắt - Ảnh 2.

NS Ngọc Lan

Năm 1997, chị lần đầu tham gia phim truyền hình với một vai nhỏ trong Bình minh châu thổ, được diễn cùng Diệp Lang. Dù chỉ là vai nhỏ, đó lại là nguồn động lực lớn, tiếp thêm niềm tin để chị bền bỉ theo nghề.

Có thời kỳ, Ngọc Lan xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình đến mức đồng nghiệp gọi vui chị là "tivi chi bảo". Sự chăm chỉ và thái độ làm nghề nghiêm túc giúp chị trở thành gương mặt được khán giả yêu mến suốt nhiều năm.

Ngọc Lan - Bước ngoặt từ tiếng cười sang chiều sâu nội tâm

Trong ký ức khán giả, Ngọc Lan thường gắn với những vai phụ nữ "tía lia", nói nhanh như gió, nhiều chuyện mà duyên dáng. Chị bước ra sân khấu hay màn ảnh nhỏ là mang theo tiếng cười.

Thế nhưng Tết này, Ngọc Lan khiến người xem bất ngờ khi hóa thân vào một vai bi, trầm lắng và nhiều dằn vặt trong bộ phim sitcom "Bòng dòng Cổ Chiên" của đạo diễn Phương Điền.

Nghệ sĩ Ngọc Lan: Khi tiếng cười nhường chỗ cho giọt nước mắt - Ảnh 3.

NS Ngọc Lan

Ngọc Lan - Từ cái lắc đầu ban đầu đến sự thuyết phục của nội lực

"Ngay từ đầu, đạo diễn không chọn tôi vì tôi quen đóng vai phụ nữ nhiều chuyện hoặc nói nhanh. Vai này thuộc tuýp trầm, nội tâm. Nhưng khi được chọn rồi thì tôi nghĩ: mình phải làm được" - Ngọc Lan kể.

Ê-kíp phim cũng không giấu được sự ngỡ ngàng. "Tụi em không quen với hình ảnh này của chị nhe chị Lan" - nhiều người nói vui. Bởi lâu nay, khán giả đã quá quen với một Ngọc Lan hoạt náo, tưng tửng, hiếm khi được trao những vai nặng chiều sâu tâm lý.

Chỉ sau vài ngày vào vai, chị đã "ngọt xớt" đến mức đồng nghiệp phải thừa nhận: Ngọc Lan không chỉ biết gây cười.

Nghệ sĩ Ngọc Lan: Khi tiếng cười nhường chỗ cho giọt nước mắt - Ảnh 4.

NS Ngọc Lan

Ngọc Lan - Một thân phận đàn bà nhiều dằn vặt

Trong phim, Ngọc Lan vào vai một người phụ nữ hiền lành, vì hoàn cảnh gia đình mà phụ bạc người yêu để đi lấy chồng giàu. Bi kịch không dừng lại ở đó: khi chồng con qua đời, bà trở về quê cũ chăm sóc mồ mả tổ tiên, đối diện lại quá khứ và gặp lại người yêu xưa - do Thanh Nam thủ vai.

Cuộc gặp gỡ không phải là những cái ôm nghẹn ngào, mà là chuỗi trách móc, dằn vặt. Bà lặng lẽ nhịn nhục, cả trước người yêu cũ lẫn những lời xiên xỏ của bà chị ông - nhân vật do Thanh Hằng đảm nhận.

Nghệ sĩ Ngọc Lan: Khi tiếng cười nhường chỗ cho giọt nước mắt - Ảnh 5.

NS Ngọc Lan

Chỉ khi cô em gái nói ra sự thật về hoàn cảnh năm xưa, người đàn ông mới thấu hiểu và kiên trì theo đuổi suốt 20 năm, cho đến khi bà chấp nhận. Đám cưới diễn ra khi cả hai đã già - một cái kết dịu dàng, chậm rãi như chính nhịp điệu của vai diễn.

Ngọc Lan - Trở lại với sắc màu bi sau 14 năm

Đây không phải lần đầu Ngọc Lan chạm đến màu sắc bi. Cách đây 14 năm, chị từng đóng vai bi hài trong "Tay chơi miệt vườn" - một vai diễn chị rất thích. Nhưng suốt nhiều năm sau đó, dòng vai trầm gần như vắng bóng trong hành trình nghệ thuật của chị.

"Với tôi thì vai nào cũng cân hết. Phải thử tất cả các loại vai chứ" - Ngọc Lan chia sẻ.

Ở vai diễn mới này, Ngọc Lan không "diễn" nhiều bằng lời thoại, mà bằng ánh mắt, bằng sự lặng im. Những khoảnh khắc bà đứng trước mồ mả cha mẹ, hay cúi đầu chịu đựng lời trách móc của người xưa… đều cho thấy sự chín muồi trong nội lực.

Đồng nghiệp nhận xét: chị diễn có chiều sâu tâm lý, nhẹ nhàng mà thấm. Không còn sự rộn ràng quen thuộc, thay vào đó là một Ngọc Lan mềm mại, nữ tính và đầy bao dung.

Nghệ sĩ Ngọc Lan: Khi tiếng cười nhường chỗ cho giọt nước mắt - Ảnh 6.

NS Ngọc Lan

Nghệ sĩ Ngọc Lan: Khi tiếng cười nhường chỗ cho giọt nước mắt - Ảnh 7.

Tết năm nay Ngọc Lan còn góp mặt trong bộ phim “Tết này em nổi tiếng”

Sau nhiều năm mang tiếng cười đến cho đời, nghệ sĩ cũng cần một lần lùi lại để khán giả thấy những giọt nước mắt của mình. Và Ngọc Lan đã làm được điều đó bằng sự dịu dàng và độ chín của một người đàn bà từng đi qua nhiều bão giông.


