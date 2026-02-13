



NSND Bạch Tuyết tham gia Chương trình nghệ thuật "Rực rỡ bến ngọc thuyền hoa"

Trong hành trình du xuân tại TP HCM, Bến Bình Đông những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026 đã trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt, nơi du khách không chỉ thưởng ngoạn chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" mà còn được đắm mình trong không gian đờn ca tài tử ngân vang giữa dòng kênh Tàu Hủ. Chương trình nghệ thuật "Rực rỡ bến ngọc thuyền hoa", diễn ra tối 12-2, đã góp phần làm nổi bật sức hấp dẫn của một điểm đến du xuân giàu bản sắc, nơi di sản sống động trong nhịp sống hiện đại.

Khi di sản trở thành điểm hẹn du xuân

Tối 12-2, tại không gian văn hóa đặc trưng của Lễ hội "Trên bến dưới thuyền" Tết Bính Ngọ 2026, chương trình nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ với chủ đề "Rực rỡ bến ngọc thuyền hoa" đã diễn ra trang trọng, giàu cảm xúc, thu hút đông đảo công chúng trực tiếp thưởng thức và theo dõi qua truyền hình. Trong không khí xuân đang cận kề, tiếng đàn, lời ca và sắc màu sân khấu đã làm sống dậy ký ức văn hóa phương Nam, biến bến Bình Đông trở thành một không gian nghệ thuật giàu sức lay động.

Chương trình nghệ thuật "Rực rỡ bến ngọc thuyền hoa"

Sự kiện này do Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP HCM thực hiện, chương trình diễn ra từ 19 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút tại sân khấu chính của lễ hội và được truyền hình trực tiếp trên HTV1, quy tụ nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân tiêu biểu cùng các tài tử đờn ca tài tử của thành phố . Đây không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, mà còn là một cuộc đối thoại sâu sắc giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản và đời sống đô thị đang vận động mạnh mẽ từng ngày.

Ngay từ tiết mục mở màn hòa tấu "Khúc giao xuân", những thanh âm quen thuộc của đàn kìm, đàn tranh, đàn cò đã vang lên như nhịp thở của vùng đất phương Nam. Khi NSND Thanh Ngân, NSND Bạch Tuyết, NSND Tấn Giao hay các nghệ nhân tài tử xuất hiện trên sân khấu, khán giả không chỉ lắng nghe âm nhạc, mà còn cảm nhận được chiều sâu của một di sản đã được UNESCO ghi danh, đang tiếp tục được trao truyền qua từng thế hệ.

Các nghệ nhân, tài tử tham gia chương trình nghệ thuật "Rực rỡ bến ngọc thuyền hoa"

Sức sống mới của nghệ thuật truyền thống trong không gian hội nhập

Những tiết mục tân cổ giao duyên, sự hòa quyện giữa đờn ca tài tử với âm nhạc quốc tế như "Arirang - Việt Nam quê hương tôi" hay "La vie en rose" đã mở ra một không gian giao thoa văn hóa đầy sáng tạo. Điều đó cho thấy đờn ca tài tử không chỉ tồn tại như một ký ức, mà đang tiếp tục sống, thích ứng và lan tỏa trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Bến Bình Đông từng chứng kiến những chuyến ghe bầu chở đầy hoa xuân xuôi ngược mỗi dịp Tết đến. Khi âm nhạc vang lên giữa khung cảnh ấy, người xem có cảm giác như được trở về với một Sài Gòn xưa - nơi thương cảng không chỉ là điểm giao thương, mà còn là chiếc nôi nuôi dưỡng đời sống tinh thần của cộng đồng.

Chương trình nghệ thuật "Rực rỡ bến ngọc thuyền hoa"

Đưa nghệ thuật trở về đúng không gian sinh thành

Sức lan tỏa của chương trình không dừng lại ở một đêm diễn. Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP HCM còn tiếp tục tổ chức chương trình đờn ca tài tử rong diễn trên hai ghe bầu trong các đêm 25, 26, 27 và 28 Tết tại khu vực Bến Bình Đông. Hình ảnh những chiếc ghe chở theo tiếng đàn, lời ca xuôi dòng kênh Tàu Hủ sẽ tái hiện một không gian văn hóa sông nước đặc trưng, mang nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng, đúng với tinh thần "trên bến dưới thuyền" vốn là hồn cốt của vùng đất này.

Chương trình nghệ thuật "Rực rỡ bến ngọc thuyền hoa"tiếp tục tổ chức chương trình đờn ca tài tử rong diễn trên hai ghe bầu trong các đêm 25, 26, 27 và 28 tháng Chạp tại khu vực bến Bình Đông

Có thể nói, chương trình "Rực rỡ bến ngọc thuyền hoa" không chỉ là một sự kiện nghệ thuật phục vụ mùa xuân, mà còn là lời khẳng định về sức sống bền bỉ của đờn ca tài tử trong lòng một thành phố hiện đại.

Trong nhịp sống ngày càng nhanh của đô thị, những thanh âm truyền thống ấy vẫn âm thầm bồi đắp đời sống tinh thần, giữ cho thành phố không đánh mất ký ức văn hóa của mình.



