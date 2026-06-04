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Văn hóa - Văn nghệ

HTV phát sóng phim tài liệu "Hồ Chí Minh - Con đường phía trước"

Thanh Hiệp (ảnh HTV)

(NLĐO) - Lần theo dấu chân Nguyễn Ái Quốc, phim tài liệu HTV "Hồ Chí Minh - Con đường phía trước" mở rộng biên độ ký ức lịch sử


HTV phát sóng phim tài liệu "Hồ Chí Minh - Con đường phía trước" - Ảnh 1.

Hình ảnh quý trong phim Hồ Chí Minh - Con đường phía trước

Lịch sử luôn cần được kể lại, nhưng cách kể quyết định việc lịch sử còn sống hay chỉ dừng ở tư liệu. Việc HTV phát sóng phiên bản đặc biệt phần 3 của bộ phim tài liệu "Hồ Chí Minh - Con đường phía trước" do TFS sản xuất không đơn thuần là thêm một tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với công chúng.

Điều đáng chú ý nằm ở cách bộ phim chọn đi vào những khoảng trống tư liệu, đưa khán giả theo dấu chân Nguyễn Ái Quốc trên đất châu Âu để mở rộng biên độ nhận thức về hành trình hình thành tư tưởng của Người.

Đi tìm những khoảng trắng của lịch sử

Sau buổi công chiếu giàu cảm xúc với sự hiện diện của nhiều cựu chiến binh và khán giả lớn tuổi tại một rạp chiếu phim đầu tháng 6, phiên bản đặc biệt phần 3 sẽ chính thức phát sóng lúc 8 giờ sáng các ngày 5 và 6-6 trên HTV9.

Thời điểm phát sóng gần dịp kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước càng khiến bộ phim mang ý nghĩa như một cuộc trở về với lịch sử bằng ngôn ngữ hình ảnh.

Điểm đáng chú ý của phần phim này nằm ở lựa chọn tiếp cận. Thay vì lặp lại những dữ kiện quen thuộc, ê-kíp TFS đưa khán giả sang Đức và Italia, khảo sát thực địa những nơi Nguyễn Ái Quốc từng đặt chân, đối chiếu tư liệu và tiếp cận góc nhìn của các học giả quốc tế.

Cách làm này giúp lịch sử thoát khỏi mô hình minh họa một chiều để trở thành quá trình truy tìm, kiểm chứng và đối thoại.

HTV phát sóng phim tài liệu "Hồ Chí Minh - Con đường phía trước" - Ảnh 2.

Những nhân vật trong phim Hồ Chí Minh - Con đường phía trước nói về Bác Hồ kính yêu

Từ Ý, nhìn thấy dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ký ức quốc tế

Một trong những phát hiện tạo nhiều tò mò của bộ phim là câu chuyện về 21 con đường mang tên Hồ Chí Minh tại Italia. Chi tiết này vượt khỏi tính chất thông tin đơn thuần.

Tên đường là một dạng ký ức công cộng. Khi một nhân vật nước ngoài được đặt tên cho không gian đô thị ở quốc gia khác, điều đó phản ánh mức độ ảnh hưởng văn hóa, chính trị hoặc biểu tượng mà nhân vật ấy để lại trong nhận thức xã hội bản địa.

Việc bộ phim đặt câu hỏi vì sao người dân Italia lưu giữ tên Hồ Chí Minh trong đời sống thường nhật mở ra một hướng tiếp cận mới: nhìn Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ như lãnh tụ của Việt Nam, mà còn như một biểu tượng từng hiện diện trong các phong trào tiến bộ và giải phóng dân tộc trên thế giới.

Ở góc độ này, bộ phim vượt qua giới hạn của một hành trình địa lý để trở thành hành trình nhận diện di sản quốc tế của tư tưởng Hồ Chí Minh.

HTV phát sóng phim tài liệu "Hồ Chí Minh - Con đường phía trước" - Ảnh 3.

Những hình ảnh quý trong phim Hồ Chí Minh - Con đường phía trước

Phim tài liệu lịch sử đang cần những cuộc dịch chuyển

Việc TFS tiếp tục theo đuổi mô hình kết hợp khảo sát thực địa, nghiên cứu liên ngành và kể chuyện xuyên biên giới cho thấy một hướng đi đáng chú ý.

Khán giả hôm nay không còn chỉ muốn nghe lịch sử được kể; họ muốn được chứng kiến quá trình tìm kiếm lịch sử.

Bởi vậy, giá trị của "Hồ Chí Minh - Con đường phía trước" phần 3 không chỉ nằm ở những thước phim tư liệu quý.

Điều đáng quý hơn là nỗ lực biến lịch sử thành hành trình khám phá, nơi mỗi địa danh, mỗi tư liệu và mỗi dấu chân còn lại trên đất châu Âu đều góp phần trả lời câu hỏi: con đường đi tới độc lập dân tộc đã được hình thành như thế nào từ những năm tháng bôn ba của Nguyễn Ái Quốc.

Thông tin phát sóng:

Bộ phim: Hồ Chí Minh - Con đường phía trước (phiên bản đặc biệt – phần 3)

Đơn vị sản xuất: TFS – HTV

Thời gian phát sóng: 8 giờ ngày 5-6 và 6-6

Kênh phát sóng: HTV9


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Hồ Chí Minh - Con đường phía trước
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