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Giải trí

Lê Khánh đa tính cách, NSƯT Hạnh Thúy "xấu xí và ám ảnh"

Bài-clip: Minh Khuê. Ảnh: ĐPCC

(NLĐO) – Diễn viên Lê Khánh và NSƯT Hạnh Thúy có những vai diễn đặc biệt trong phim kinh dị "Ma xó".

Lê Khánh làm thầy pháp, NSƯT Hạnh Thúy lại có thêm vai ma đặc biệt

Đoàn phim "Ma xó" đã tổ chức giao lưu, ra mắt phim vào chiều ngày 3-6 tại TP HCM. Sự kiện quy tụ đạo diễn Phan Bá Hỷ, nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch, diễn viên Lê Khánh, NSƯT Hạnh Thúy, Tín Nguyễn, Avin Lu, Nguyễn Sỹ Hậu.

Tại giao lưu, Lê Khánh cho biết đây là một trong những vai diễn đặc biệt nhất của cô khi nhân vật bà thầy Tánh cô thể hiện cùng lúc mang nhiều lớp tính cách khác nhau: một bà thầy, một bà mụ và một người mẹ.

Lê Khánh đa tính cách, NSƯT Hạnh Thúy "xấu xí và ám ảnh" - Ảnh 1.

Đoàn phim "Ma xó" giao lưu

Lê Khánh đa tính cách, NSƯT Hạnh Thúy "xấu xí và ám ảnh" - Ảnh 2.

Lê Khánh nói về vai diễn

Diễn viên Lê Khánh nói

"Tôi tôn trọng tuyệt đối thế giới mà phim đang xây dựng. Khi bước vào một môi trường sáng tạo mới, bản thân phải hiểu đâu là giới hạn phù hợp và tôn trọng quyết định của đạo diễn. Chính điều đó giúp tôi hoàn thành vai diễn theo cách tốt nhất" - Lê Khánh chia sẻ.

NSƯT Hạnh Thúy hào hứng khi lại có thêm một vai ma trong "bộ sưu tập" các vai diễn kinh dị của mình. Nói về tạo hình lần này, cô nhận định đây là lần hóa trang công phu và tốn nhiều thời gian nhất trong sự nghiệp. Phần khó nhất nằm ở đôi mắt khi liên tục phải sử dụng các loại kính áp tròng và hiệu ứng hóa trang đặc biệt trong suốt quá trình quay.

Lê Khánh đa tính cách, NSƯT Hạnh Thúy "xấu xí và ám ảnh" - Ảnh 3.

NSƯT Hạnh Thúy thêm vai ma trên màn ảnh rộng

NSƯT Hạnh Thúy trải lòng

"Có những ngày tôi mất đến 8 tiếng để hóa trang nhưng lên hình chỉ 8 giây. Đây là nhân vật tốn thời gian hóa trang nhất từ trước đến nay của tôi, xấu xí nhất và cũng ám ảnh nhất" – NSƯT Hạnh Thúy thổ lộ.

Cô cũng dí dỏm nói hay đùa với đoàn phim rằng đến cuối ngày mới biết mình thật sự đi quay phim vì từ lúc bắt đầu hóa trang đến khi tẩy trang thì gần nhu chẳng thấy gì. Cảm giác tháo lớp hóa trang cuối ngày giống như được giải thoát.

Avin Lu xin làm phụ hồ không lương để "làm chồng" Tín Nguyễn cho thuyết phục

Các diễn viên trẻ như Tín Nguyễn, Avin Lu, Nguyễn Sỹ Hậu cũng chia sẻ nhiều về vai diễn của mình trong lúc giao lưu.

Trong đó, Tín Nguyễn vào vai Thảo, một thai phụ gia cảnh nghèo khó, đang đứng trước nỗi lo mất con. Cô dành nhiều thời gian để tìm hiểu kiến thức từ người thân và người xung quanh về những thay đổi tâm lý, thể chất trong thai kỳ. Cô thậm chí mang bụng bầu giả về nhà, đeo liên tục trong hơn hai tuần để làm quen với cảm giác sinh hoạt của một thai phụ.

Lê Khánh đa tính cách, NSƯT Hạnh Thúy "xấu xí và ám ảnh" - Ảnh 4.

Tín Nguyễn vai nữ chính Thảo

Lê Khánh đa tính cách, NSƯT Hạnh Thúy "xấu xí và ám ảnh" - Ảnh 5.

Avin Lu với ngoại hình ốm, gầy hợp với nhân vật Phú - chồng Thảo. Anh còn xin đi làm phụ hồ không lương để trải nghiệm nghề nghiệp của nam chính

Lê Khánh đa tính cách, NSƯT Hạnh Thúy "xấu xí và ám ảnh" - Ảnh 6.

Diễn viên Nguyễn Sỹ Hậu

Lê Khánh đa tính cách, NSƯT Hạnh Thúy "xấu xí và ám ảnh" - Ảnh 7.

Tín Nguyễn tại buổi giao lưu

Avin Lu vào vai Phú - chồng của Thảo, làm nghề phụ hồ. Anh xin đi làm phụ hồ không lương tại một công trình xây dựng ở quận 4 để có cơ hội trải nghiệm thực tế. Hành trình không dễ nhưng anh cũng nỗ lực thực hiện cho đến khi bản thân tự tin rằng mình là một phụ hồ.

Diễn viên Nguyễn Sỹ Hậu cũng có những khó khăn khi chuẩn bị cho vai diễn bởi tính cách nhân vật khác anh ngoài đời. Anh học hút thuốc, chửi thề, nói lớn tiếng, la hét…

"Ma xó" lấy cảm hứng từ tín ngưỡng dân gian và những câu chuyện truyền miệng tồn tại lâu đời trong đời sống người Việt. Bắt nguồn từ nỗi lo lắng không thể giữ được đứa con của đôi vợ chồng trẻ mà những bí mật từ quá khứ dần được hé lộ, các nhân vật buộc phải đối diện với những sự thật tưởng chừng đã bị chôn vùi từ rất lâu.

Phim không chỉ khai thác yếu tố kinh dị mà còn chứa đựng những lớp chính kịch về gia đình, nhân quả và sự lựa chọn của con người, chính thức ra rạp từ lngày 5-6.

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(NLĐO) - NSƯT Hạnh Thúy liên tục phủ sóng màn ảnh rộng, đa phần với các vai diễn ma mị, quỷ dị trong các phim mang màu sắc tâm linh, kinh dị.

Lê Khánh ra mắt phim NSƯT Hạnh Thúy Ma xó
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