Hứa Hiền Vinh chia sẻ khi chứng kiến Becamex TP HCM rớt hạng





HLV Hứa Hiền Vinh chia sẻ về vấn đề khiến CLB Becamex TP HCM xuống hạng từ mùa giải 2026-2027: "Thật sự khi về đây, tôi rất muốn bắt tay vào hành động, nhưng nguyên nhân dẫn đến kết quả hiện tại thì rất khó để đánh giá hết một cách chi tiết. Tôi nghĩ rằng sự chuẩn bị từ đầu mùa đã có một số vấn đề, cụ thể là từ khâu lựa chọn nhân sự. Chuyện đó cũng đã qua rồi, và đến thời điểm này chúng tôi buộc phải chấp nhận tình trạng "chắp vá".

Như trận đấu hôm nay, chúng tôi muốn đưa các cầu thủ ngoại vào để tăng cường sức mạnh hàng công nhưng chưa đủ điều kiện để xếp vào đội hình xuất phát. Các em đã chơi hết mình trong những trận vừa qua, và ở trận này các em cũng đã rất nỗ lực. Tôi chân thành cảm ơn các em đã không buông xuôi dù kết quả rất bất lợi. Tôi tin rằng không chỉ tôi mà cả lãnh đạo lẫn người hâm mộ đều thấy được các em đã nỗ lực như thế nào đến tận những giây phút cuối cùng".

Ông Vinh cũng cho biết bản thân được điều động từ tuyến trẻ lên hỗ trợ đội một trong giai đoạn cuối mùa và sẽ trở lại công việc chuyên môn sau trận đấu này. Nếu tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ lãnh đạo CLB, ông cùng ban huấn luyện sẽ xây dựng kế hoạch cho mùa giải tới tại Giải Hạng nhất 2026-2027.

Trước những hoài nghi khi nhận nhiệm vụ trong bối cảnh đội bóng đối mặt nguy cơ xuống hạng trước 4 vòng đấu của mùa giải năm nay, ông Vinh xem đây là thử thách nghề nghiệp đáng giá và tin rằng giới chuyên môn sẽ có cái nhìn khách quan về những gì đội bóng đã trải qua trong bốn trận đấu cuối mùa.

"Có rất nhiều người hỏi tại sao tôi lại dám nhận nhiệm vụ này khi đội bóng đang ở tình thế khó khăn và dễ mang tiếng, nhưng tôi nghĩ đây là cuộc chơi, mình đã dám nhận thì không có gì phải sợ.

Bản thân tôi coi đây là một trải nghiệm quý giá để bước tiếp sau này nên tôi không quá bận lòng. Tôi không cần phải thanh minh về bốn trận đấu vừa qua. Ai hiểu và am hiểu bóng đá thì sẽ tự khắc thấu hiểu, còn ai không hiểu mà có nói gì thì cũng không sao cả. Đó là quan điểm của tôi. Một khi đã bước lên vị trí này thì không còn gì phải e ngại nữa" - ông Vinh chia sẻ thêm.

Về tương lai của 12 ngôi sao của CLB B. TP HCM như Adriano Schmidt, Võ Hoàng Minh Khoa, Bùi Vĩ Hào, Võ Minh Trọng, Hồ Tuấn Tài,... ông Vinh cho biết CLB sẽ làm việc cụ thể với từng trường hợp dựa trên nguyện vọng cá nhân và định hướng phát triển của đội bóng. Chủ tịch CLB cũng sẽ trực tiếp trao đổi để đưa ra quyết định phù hợp.

Cuối cùng, ông Vinh thay mặt lãnh đạo, ban huấn luyện và toàn đội, ông gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì không hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ để đội bóng sớm trở lại sân chơi cao nhất.

Ông nhấn mạnh cần khép lại những tiếc nuối của mùa giải vừa qua để hướng đến tương lai và tiếp tục nỗ lực nếu còn nhận được sự tin tưởng từ lãnh đạo CLB.

Dù thắng HAGL 3-1, CLB Becamex TP HCM vẫn không thể tạo nên kỳ tích khi Đà Nẵng và PVF-CAND đều giành chiến thắng ở các trận cùng giờ. Cùng có 24 điểm nhưng đại diện đất Thủ bất lợi về thành tích đối đầu nên phải chấp nhận xuống hạng so với 2 đối thủ trong nhóm trụ hạng ở vòng cuối V-League 2025-2026.

Trong khi đó, Đà Nẵng là đội thành công trụ hạng khi có thành tích đối đầu tốt hơn, PVF-CAND sẽ cố gắng trong trận đấu play-off với Bắc Ninh.