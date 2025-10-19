HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Huế chỉ đích danh những nơi có nguy cơ sạt lở trước dự báo mưa lớn

Q.Nhật

(NLĐO) - Hàng trăm điểm sạt lở đất đá vùng đồi núi, bờ sông, các điểm giao thông tại 29 xã, phường đã được TP Huế liệt kê để đưa ra phương án ứng phó.

Ngày 19-10, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi Khí hậu TP Huế cho biết đã hoàn tất việc rà soát, cập nhật các vị trí có nguy cơ xảy ra lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất đá để chủ động phương án ứng phó trong thời gian tới.

Huế "khoanh đỏ" nhưng nơi nguy cơ sạt lở đất, làm gì khi mưa lớn xảy ra? - Ảnh 1.

Lực lượng của chính quyền địa phương, bộ đội khẩn trương gia cố khu vực sạt lở bờ sông ở xã Chân Mây - Lăng Cô.

Theo thống kê, toàn TP Huế hiện có hàng trăm điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tại 29/40 xã, phường, đe dọa sự an toàn của hàng trăm hộ dân. Trong đó khu vực miền núi A Lưới, Nam Đông được xác định là vùng trọng điểm thiên tai do mưa lớn, với hàng trăm hộ dân nằm trong vùng có khả năng trượt lở đất và lũ quét. Còn tại vùng đồng bằng như các phường Phong Điền, Phong Dinh, Phong Phú (thị xã Phong Điền cũ); các xã Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Quảng Điền thuộc vùng ven biển và đầm phá. Một số khu vực đồi núi ở phường Thủy Xuân, Thanh Thủy, Kim Long, An Cựu cũng có nguy cơ sạt lở cục bộ.

Huế "khoanh đỏ" nhưng nơi nguy cơ sạt lở đất, làm gì khi mưa lớn xảy ra? - Ảnh 2.

Khẩn trương chống sạt lở bờ sông ở xã Chân Mây - Lăng Cô.

Dự báo trong khoảng từ ngày 23 đến 26-10, các tỉnh miền Trung sẽ chịu ảnh hưởng của tổ hợp không khí lạnh cùng nhiễu động gió Đông trên cao – hình thái thời tiết dễ gây ra mưa lớn trên diện rộng, lũ lớn trên các lưu vực sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Diễn biến cực đoan có thể kéo dài đến hết năm 2025.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Huế yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra các khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng, ven biển và đồi núi; sẵn sàng phương án sơ tán dân đến nơi an toàn theo phương châm "bốn tại chỗ". Các tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao, ngầm tràn nước xiết, khu vực bị xâm thực bờ biển sẽ được cấm lưu thông, dựng biển cảnh báo và bố trí lực lượng cảnh giới.

Các chủ hồ chứa, thủy điện, thủy lợi cũng được yêu cầu kiểm tra thường xuyên thân đập, khu vực thượng – hạ lưu công trình để phát hiện sớm điểm sạt trượt, bảo đảm an toàn công trình và hạ du.

TP Huế cũng đã chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết. Trong khi đó lực lượng công an, quân đội đã bố trí lực lượng hàng ngàn người túc trực ứng phó mưa lũ.

Tin liên quan

Nguy cơ sạt lở tại nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng

Nguy cơ sạt lở tại nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng

(NLĐO) - Mưa lớn sáng 18-10 khiến nghĩa trang Hòa Sơn, nơi từng sạt lở nghiêm trọng trong trận mưa lịch sử năm 2022, tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Nhân rộng công trình đập Sabo của Nhật Bản ứng phó sạt lở đất và lũ quét

(NLĐO)- Ứng phó sạt lở đất và lũ quét, JICA đã giới thiệu công nghệ đập Sabo của Nhật Bản và Việt Nam đang lên kế hoạch xây dựng khoảng 100 đập Sabo mới.

Nhiều khối đá nặng cả tấn trên núi sạt lở vào nhà dân, kiến nghị ban bố tình huống khẩn cấp

(NLĐO)- Do liên tiếp có các trận bão, mưa lớn, nhiều khối đá nặng hàng tấn trên núi Linh Trường (Thanh Hóa) bị sạt lở, đe dọa an toàn tính mạng người dân

