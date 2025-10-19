Huế chỉ đích danh những nơi có nguy cơ sạt lở trước dự báo mưa lớn

Ngày 19-10, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi Khí hậu TP Huế cho biết đã hoàn tất việc rà soát, cập nhật các vị trí có nguy cơ xảy ra lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất đá để chủ động phương án ứng phó trong thời gian tới.

Lực lượng của chính quyền địa phương, bộ đội khẩn trương gia cố khu vực sạt lở bờ sông ở xã Chân Mây - Lăng Cô.

Theo thống kê, toàn TP Huế hiện có hàng trăm điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tại 29/40 xã, phường, đe dọa sự an toàn của hàng trăm hộ dân. Trong đó khu vực miền núi A Lưới, Nam Đông được xác định là vùng trọng điểm thiên tai do mưa lớn, với hàng trăm hộ dân nằm trong vùng có khả năng trượt lở đất và lũ quét. Còn tại vùng đồng bằng như các phường Phong Điền, Phong Dinh, Phong Phú (thị xã Phong Điền cũ); các xã Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Quảng Điền thuộc vùng ven biển và đầm phá. Một số khu vực đồi núi ở phường Thủy Xuân, Thanh Thủy, Kim Long, An Cựu cũng có nguy cơ sạt lở cục bộ.

Khẩn trương chống sạt lở bờ sông ở xã Chân Mây - Lăng Cô.

Dự báo trong khoảng từ ngày 23 đến 26-10, các tỉnh miền Trung sẽ chịu ảnh hưởng của tổ hợp không khí lạnh cùng nhiễu động gió Đông trên cao – hình thái thời tiết dễ gây ra mưa lớn trên diện rộng, lũ lớn trên các lưu vực sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Diễn biến cực đoan có thể kéo dài đến hết năm 2025.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Huế yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra các khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng, ven biển và đồi núi; sẵn sàng phương án sơ tán dân đến nơi an toàn theo phương châm "bốn tại chỗ". Các tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao, ngầm tràn nước xiết, khu vực bị xâm thực bờ biển sẽ được cấm lưu thông, dựng biển cảnh báo và bố trí lực lượng cảnh giới.

Các chủ hồ chứa, thủy điện, thủy lợi cũng được yêu cầu kiểm tra thường xuyên thân đập, khu vực thượng – hạ lưu công trình để phát hiện sớm điểm sạt trượt, bảo đảm an toàn công trình và hạ du.

TP Huế cũng đã chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết. Trong khi đó lực lượng công an, quân đội đã bố trí lực lượng hàng ngàn người túc trực ứng phó mưa lũ.