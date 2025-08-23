HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Nga, Hungary và Slovakia giận dữ

Anh Thư

(NLĐO) - Nguồn cung năng lượng quan trọng cho Hungary và Slovakia tạm thời bị cắt đứt sau cuộc tấn công của Ukraine vào một trạm bơm.

Theo tờ Guardian, cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào một trạm bơm quan trọng trên đường ống dẫn dầu Druzhba vận chuyển nhiên liệu từ Nga đến châu Âu.

Theo Chỉ huy Lực lượng Hệ thống không người lái của Ukraine Robert Brovdi, trạm bơm bị tấn công mang tên Unecha, đặt ở khu vực Bryansk của Nga.

Tỉnh trưởng Bryansk Alexander Bogomaz viết trên Telegram rằng Ukraine đã sử dụng tên lửa Himars và máy bay không người lái trong cuộc tấn công.

Chính phủ Hungary và Slovakia - hai thành viên cuối cùng trong Liên minh châu Âu (EU) còn sử dụng dầu Nga - đã gửi văn bản lên Ủy ban châu Âu, cho hay nguồn cung dầu cho đất nước họ sẽ bị gián đoạn ít nhất 5 ngày do thiệt hại.

Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Nga, Hungary và Slovakia giận dữ- Ảnh 1.

Một trạm bơm thuộc đường ống dẫn dầu Druzhba từ Nga sang châu Âu được cho là đã bị tấn công bởi phía Ukraine - Ảnh: MAXAR

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và thương mại Hungary Péter Szijjártó cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Slovakia Juraj Blanár cho biết trong một văn bản tuyên bố chung: "Một thực tế về mặt vật lý và địa lý là nếu không có đường ống này, việc cung cấp nhiên liệu an toàn cho các quốc gia của chúng tôi là điều không thể".

Cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra phản ứng giận dữ từ Budapest, nơi nhập khẩu hơn một nửa lượng dầu thô từ đường ống Druzhba. 

Ông Szijjártó viết trên Facebook rằng họ đã bị tấn công lần thứ ba trong một thời gian ngắn, đồng thời cáo buộc: "Đây là một cuộc tấn công nữa vào an ninh năng lượng của đất nước chúng tôi. Một nỗ lực khác nhằm lôi kéo chúng tôi vào xung đột".

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán trước đó đã từ chối tham gia cùng các đối tác EU trong việc hỗ trợ Kiev về chính trị, kinh tế và quân sự. Ông Orbán cũng là nhà lãnh đạo châu Âu hiếm hoi có chuyến thăm ngoại giao tới Moscow và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng là một trong những ngoại lệ ủng hộ Nga tại EU và cũng đã có chuyến công du Nga hồi tháng 5.

Đảng của ông Orbán hôm 22-8 cũng đăng tải một văn bản do ông viết nhằm lên án một cuộc tấn công trước đó của Ukraine vào đường ống dẫn đầu Nga đến nước này, vốn xảy ra trước cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga.

“Hungary hỗ trợ Ukraine về điện và xăng dầu, đổi lại họ đánh bom đường ống cung cấp cho chúng tôi. Một hành động rất thiếu thiện chí! Chúng tôi chúc Tổng thống Donald Trump thành công trong nỗ lực theo đuổi hòa bình!” - ông Orbán viết.

Bên dưới dòng chữ của ông Orbán là một tin nhắn viết tay, rõ ràng do ông Donald Trump tự tay viết và ký : "Viktor - Tôi không thích nghe điều này - Tôi rất tức giận. Hãy nói với Slovakia nhé. Ông là người bạn tuyệt vời của tôi - Donald."

Trong khi 25 quốc gia thành viên EU khác đã dừng mua dầu của Nga như một phần trong lệnh trừng phạt của khối sau cuộc xâm lược toàn diện của Moscow vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Hungary và Slovakia vẫn là những trường hợp ngoại lệ.

Ukraine đã nhiều lần tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga cùng nhiều mục tiêu khác; trong khi Moscow cũng thường xuyên nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng khí đốt của Ukraine.

Đường ống Druzhba được lắp đặt từ thời Liên Xô cũ, bắt đầu từ Nga và vận chuyển dầu qua Belarus và Ukraine đến Slovakia và Hungary. Đây là lần thứ hai nguồn cung dầu này bị gián đoạn trong tuần.

Đường ống này cũng vận chuyển dầu từ Kazakhstan đến Đức nhưng Bộ Kinh tế Kazakhstan cho biết nguồn cung cấp dầu của Kazakhstan không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công mới này.

Nga sẵn sàng "thể hiện sự linh hoạt" trước các đề xuất của Mỹ

Theo đài RT, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow đã đồng ý xem xét một số đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết xung đột Ukraine. Ông cũng cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ tất cả.

"Tổng thống Donald Trump đã đề xuất sau cuộc hội đàm ở Anchorage (bang Alaska - Mỹ) một số điểm mà chúng tôi chia sẻ, và chúng tôi đã đồng ý thể hiện sự linh hoạt đối với một số điểm trong số đó" - ông Lavrov nói với NBC News.

Nhà ngoại giao Nga cũng nói rằng ông Donald Trump đã chỉ rõ với phía Ukraine là có một số nguyên tắc mà Washington tin rằng Kiev phải chấp nhận, bao gồm việc không gia nhập NATO và thảo luận về vấn đề lãnh thổ, nhưng ông Zelensky không chấp nhận.

Ông Larov cũng nhắc lại rằng ông Putin sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Zelensky nhưng hiện nay chưa có kế hoạch cụ thể.


Điểm nóng xung đột ngày 23-8: Những nước châu Âu nào sẵn sàng đưa quân đến Ukraine?

Điểm nóng xung đột ngày 23-8: Những nước châu Âu nào sẵn sàng đưa quân đến Ukraine?

(NLĐO) - Hơn 10 quốc gia châu Âu sẵn sàng đưa quân đến Ukraine nhằm “đảm bảo an ninh” cho nước này, trong khi một số nước vẫn dè dặt hoặc từ chối.

Tổng thống Donald Trump “xoay chiều”, bảo vệ không phận Ukraine bằng cách đặc biệt

(NLĐO) – Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bán vũ khí cho các quốc gia châu Âu với lợi nhuận cao hơn, tăng thêm 10%.

Ukraine sẵn sàng chấp nhận "đóng băng" tiền tuyến

(NLĐO) - Một kịch bản để chấm dứt xung đột Ukraine - Nga là Kiev chấp nhận ngừng giao tranh dọc theo các chiến tuyến hiện tại.

