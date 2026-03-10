Năm đời tiếp nối, đem tình trà non cao ủ giữa sen hồng

Nhưng ở ngõ nhỏ Quảng Khánh, có một cuộc "chuyển mình" đầy mạo hiểm đã diễn ra trong lòng Tây An Trà. Những người con gái làm trà thuộc thế hệ thứ tư đã thủ thỉ gỡ nếp nghĩ mòn cũ, xúi mẹ - nghệ nhân Đàm Thị Oanh - làm một phép thử: Đem thứ bạch trà, hoàng trà, trà Shan Tuyết cổ thụ hoang hoải sương giá ngàn năm để ủ ngậm hương Bách Diệp Tây Hồ.
Video: Tây An Trà đan hương dệt vị và dòng chảy tiếp nối
Bà Oanh ban đầu xót ruột lắm. Cánh trà cổ thụ xốp tơi, háu ăn, ngốn lượng gạo sen gấp mấy lần bình thường. Lỡ tay hỏng một mẻ là đổ đi cả tháng ròng rã cắm sào đo bùn, nhặt từng hạt gạo mỏi nhừ đôi tay.
Mẻ đầu khui ra. Nước sôi dội xuống. Chén sứ sủi tăm, khói cuộn lên vỡ òa. Thớ lá phủ lông tơ trắng muốt ngoạm chặt lấy cái béo ngậy của nhụy sen. Nhấp một ngụm. Cái chát gắt tan biến, chỉ còn vị thanh tao, êm ái, ngọt lịm lịm trôi tuột xuống vòm họng. Tuyết sơn sương giá và búp sen hồng Hồ Tây ôm nhau thiền định ngay trên đầu lưỡi. Nó êm đến thẫn thờ.
Chắc vì cái êm ái ấy mà có vị khách ghé quán một chiều thu, vừa bưng chén trà lên môi đã tự nhiên gục xuống khóc nức nở. Chẳng ai gạn hỏi nửa lời. Không gian nín thở. Khói bách diệp mỏng tang lẳng lặng tước đi chiếc mặt nạ rạn nứt, bóc trần ráo hoảnh những mỏi mệt thị thành. Giọt nước mắt mặn chát vỡ ra, rơi xuống kỷ gỗ, tan vào cái hậu vị ngọt sâu, gọi tâm hồn ngổn ngang móp méo về neo đậu nơi bến chốn mang tên: Nhà.
Nhìn từng hộp trà với mẫu mã trang nhã do cháu ngoại bà Oanh - thế hệ thứ năm tự tay thiết kế - tôi thấy một dòng chảy tinh hoa tiếp nối bền bỉ. Năm đời cùng đan hương dệt vị, dám tìm tòi, sáng tạo, làm mới, đắp đổi cho thế gian một ngụm vô ngã bình an hội tụ hơi thở của non cao và sen hồng.
