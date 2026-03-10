HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Năm đời tiếp nối, đem tình trà non cao ủ giữa sen hồng

Bài, ảnh, video: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

(NLĐO) - Hơn một thế kỷ, người Hà Nội quen định vị trà sen bằng cái vị chát sắc, nghèn nghẹn đặc trưng của búp chè Thái Nguyên.

Nhưng ở ngõ nhỏ Quảng Khánh, có một cuộc "chuyển mình" đầy mạo hiểm đã diễn ra trong lòng Tây An Trà. Những người con gái làm trà thuộc thế hệ thứ tư đã thủ thỉ gỡ nếp nghĩ mòn cũ, xúi mẹ - nghệ nhân Đàm Thị Oanh - làm một phép thử: Đem thứ bạch trà, hoàng trà, trà Shan Tuyết cổ thụ hoang hoải sương giá ngàn năm để ủ ngậm hương Bách Diệp Tây Hồ.

Video: Tây An Trà đan hương dệt vị và dòng chảy tiếp nối

Bà Oanh ban đầu xót ruột lắm. Cánh trà cổ thụ xốp tơi, háu ăn, ngốn lượng gạo sen gấp mấy lần bình thường. Lỡ tay hỏng một mẻ là đổ đi cả tháng ròng rã cắm sào đo bùn, nhặt từng hạt gạo mỏi nhừ đôi tay.

Mẻ đầu khui ra. Nước sôi dội xuống. Chén sứ sủi tăm, khói cuộn lên vỡ òa. Thớ lá phủ lông tơ trắng muốt ngoạm chặt lấy cái béo ngậy của nhụy sen. Nhấp một ngụm. Cái chát gắt tan biến, chỉ còn vị thanh tao, êm ái, ngọt lịm lịm trôi tuột xuống vòm họng. Tuyết sơn sương giá và búp sen hồng Hồ Tây ôm nhau thiền định ngay trên đầu lưỡi. Nó êm đến thẫn thờ.

Chắc vì cái êm ái ấy mà có vị khách ghé quán một chiều thu, vừa bưng chén trà lên môi đã tự nhiên gục xuống khóc nức nở. Chẳng ai gạn hỏi nửa lời. Không gian nín thở. Khói bách diệp mỏng tang lẳng lặng tước đi chiếc mặt nạ rạn nứt, bóc trần ráo hoảnh những mỏi mệt thị thành. Giọt nước mắt mặn chát vỡ ra, rơi xuống kỷ gỗ, tan vào cái hậu vị ngọt sâu, gọi tâm hồn ngổn ngang móp méo về neo đậu nơi bến chốn mang tên: Nhà.

Nhìn từng hộp trà với mẫu mã trang nhã do cháu ngoại bà Oanh - thế hệ thứ năm tự tay thiết kế - tôi thấy một dòng chảy tinh hoa tiếp nối bền bỉ. Năm đời cùng đan hương dệt vị, dám tìm tòi, sáng tạo, làm mới, đắp đổi cho thế gian một ngụm vô ngã bình an hội tụ hơi thở của non cao và sen hồng.

Năm đời tiếp nối, đem tình trà non cao ủ giữa sen hồng - Ảnh 1.

Nghệ nhân trà Đàm Thị Oanh (bên phải) là đời thứ 3 trong gia đình có truyền thống làm trà sen Tây Hồ (tiếp nối từ cụ Nguyễn Thị Loan - đời thứ nhất, qua mẹ đẻ, mẹ chồng bà Oanh - đời thứ hai). Đến đời thứ 4, hai người con gái của bà Oanh - chị Trần Thúy Quỳnh (bên trái) và Trần Thị Liên đã mạnh dạn khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu Tây An và mở quán trà, lan tỏa thương hiệu trà sen Tây Hồ mạnh mẽ tới du khách trong và ngoài nước.

Năm đời tiếp nối, đem tình trà non cao ủ giữa sen hồng - Ảnh 2.

Tác giả bài viết một chiều cuối tháng 1-2026, chọn Tây An Trà là nơi gặp gỡ, kết nối thưởng trà với một người bạn phương xa - trước giờ bạn bay trở lại TPHCM

Năm đời tiếp nối, đem tình trà non cao ủ giữa sen hồng - Ảnh 3.

Không gian bên trong quán được thiết kế với tông màu hoàng thổ ấm áp, kết hợp điểm xuyết với hoa và cây xanh một cách tinh tế, gợi ký ức Hà Nội xưa.

Năm đời tiếp nối, đem tình trà non cao ủ giữa sen hồng - Ảnh 4.

Không gian quán trà Tây An ngay sát mép Hồ Tây trở thành điểm hẹn lý tưởng cho bất kỳ ai muốn tìm một góc an yên, thưởng trà và hòa nhịp cùng thiên nhiên đất trời Hà Nội trong suốt cả 4 mùa trong năm.

Năm đời tiếp nối, đem tình trà non cao ủ giữa sen hồng - Ảnh 5.

Ảnh tư liệu, chân dung cụ Đỗ Thị Yên (sinh năm 1930) - mẹ chồng bà Oanh, đang thực hiện ướp trà sen.

Năm đời tiếp nối, đem tình trà non cao ủ giữa sen hồng - Ảnh 6.

Bức tường lưu giữ các thao tác ướp trà sen của nghệ nhân Đàm Thị Oanh cùng các con gái.

Năm đời tiếp nối, đem tình trà non cao ủ giữa sen hồng - Ảnh 7.

Thế hệ thứ 4 của Tây An đã mạnh dạn thử nghiệm, làm mới, sử dụng trà Shan Tuyết cổ thụ, hoàng trà, bạch trà để ướp sen, tạo ra dòng sản phẩm trà mang hương vị, chất lượng đặc biệt được nhiều người ưa chuộng. Bao bì sản phẩm do con trai chị Trần Thúy Quỳnh (đời thứ 5) thiết kế.

Năm đời tiếp nối, đem tình trà non cao ủ giữa sen hồng - Ảnh 8.

Trần Phi Vũ - chàng trai Gen Z đam mê trà, thường xuyên kết nối bạn bè trong và ngoài nước đến quán trà Tây An để cùng thưởng trà, chia sẻ những câu chuyện thú vị về văn hóa trà Việt.

Năm đời tiếp nối, đem tình trà non cao ủ giữa sen hồng - Ảnh 9.

Tây An Trà cách Phủ Tây Hồ khoảng 100 m.


Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026

(NLĐO) - Cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026 thuộc khuôn khổ Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức

VIDEO: Chia sẻ cảm tưởng về cà phê - trà Việt, cơ hội đoạt giải thưởng hấp dẫn

(NLĐO) - Nhằm lan tỏa tình yêu với cà phê và trà Việt, Báo Người Lao Động tổ chức cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026.

Ly cà phê trước giờ làm nhiệm vụ

(NLĐO) - Buổi sáng ở đơn vị thường bắt đầu khi thành phố còn chưa thức hẳn. Ánh đèn trong phòng trực vẫn sáng, những tập hồ sơ đã được mở ra từ sớm.

