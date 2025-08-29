Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà mỗi người dân 100.000 đồng ăn Tết Độc lập.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2-9.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID và thực hiện các bước sau để nhận 100.000 đồng dịp Quốc khánh trên VNeID:

Bước 1: Mở app VNeID trên điện thoại, sau đó đăng nhập vào tài khoản định danh mức 2. Đây là điều kiện bắt buộc để đảm bảo tính chính xác và an toàn thông tin.

Bước 2: Tại giao diện chính của VNeID, bạn sẽ thấy mục "An sinh Xã hội". Nhấn vào đây để bắt đầu quá trình đăng ký nhận hỗ trợ.

Bước 3: Trong mục An sinh Xã hội, chọn "Tài khoản hưởng An sinh Xã hội" để khai báo thông tin nhận hỗ trợ.

Bước 4: Chọn ngân hàng của bạn và điền chính xác số tài khoản ngân hàng. Khoản hỗ trợ 100.000 đồng sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản này.

Bước 5: Tiếp tục điền các thông tin cá nhân như: Họ tên, ngày sinh, số Căn cước công dân, địa chỉ thường trú... để hệ thống đối chiếu dữ liệu. Sau đó tích chọn ô "Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…" và nhấn "Tiếp tục". Đây là bước xác nhận rằng bạn đồng ý chia sẻ thông tin để nhận hỗ trợ An sinh Xã hội.

Bước 6: Sau khi kiểm tra toàn bộ thông tin, nhấn "Gửi thông tin"để hoàn tất quy trình nhận tiền. Hệ thống sẽ thông báo đăng ký thành công và tiến hành xử lý chuyển tiền.

Trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng, có thể tự đăng ký mở tài khoản thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng. Sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Không có tài khoản ngân hàng, người dân vẫn nhận được quà

Thống kê đến hết ngày 28-8, đã có nhiều ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội, gồm: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Viiki Bank và Co-opBank. Dự kiến sẽ có thêm nhiều ngân hàng liên kết với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Người già, trẻ nhỏ, người dân chưa nâng cấp VNeID cấp độ 2 nếu không thuận tiện nhận quà của VNeID, phần quà này có thể được chuyển đến tay người dân theo hình thức trực tiếp.

Việc chuyển quà được yêu cầu hoàn thành trước ngày Quốc khánh 2-9-2025.

Như vậy, dù không có tài khoản ngân hàng, người dân vẫn nhận được phần quà 100.000 đồng nhân dịp 2-9.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Người Việt Nam ở nước ngoài cũng sẽ nhận quà qua tài khoản VNeID đã định danh cấp độ 2 của cá nhân mình.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo, các đối tượng sẽ thực hiện các hình thức lừa đảo liên quan đến chính sách nhận quà như gọi điện hoặc nhắn tin hướng dẫn người dân nhận quà, gửi đường link lạ để người dân đăng ký. Người dân cần tỉnh táo để tránh bị lừa đảo.