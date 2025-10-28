HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Hướng dẫn ôn tập, làm bài thi đạt điểm cao từ đề minh họa thi toán lớp 10 ở TP HCM

Đặng Trinh

(NLĐO)- Đề thi toán lớp 10 năm 2026 gồm 7 câu trong đó câu 1, 2 là dạng toán cơ bản thuần túy về hàm số, đồ thị, phương trình...

Thầy Đặng Hữu Trí, Tổ trưởng chuyên môn toán, Trường THCS Nguyễn Du (Phường Bến Thành- TP HCM), cho biết đề thi môn toán lớp 10 năm 2026 có 7 câu trong đó câu 1, 2 là dạng toán cơ bản thuần túy về hàm số, đồ thị, phương trình, Vi-ét. Học sinh cần cẩn thận nhìn đúng dấu, biến đổi từng bước, tính toán, vẽ đồ thị thật chính xác, vẽ đồ thị hàm số thì phải chỉ rõ trục tung, trục hoành, chia các khoảng đơn vị phải chính xác sẽ lấy được trọn điểm phần này.

Theo thầy Hữu Trí, ở 4 câu tiếp theo (từ câu 3 đến câu 6) là dạng toán thực tế dàn trải ở các mức độ vẫn gắn với kiến thức học sinh đã học một số lưu ý cho học sinh khi làm bài cho phần này, cụ thể:

- Mạch kiến thức về xác suất thống kê là câu hỏi bắt đầu xuất hiện từ đề thi môn toán kỳ thi lớp 10 năm 2025, đòi hỏi học sinh phải đọc thật kỹ đề, xác định đúng không gian mẫu và tính đúng xác suất của biến cố.

- Số Pi (π) nếu được đề bài thi cho sẵn, thì dùng con số này để giải bài, nếu không nói gì trong đề thì mặc định là số nhớ của máy tính.

- Giải các dạng toán thực tế, cần phải đưa về phương trình dạng chuẩn, mới được phép sử dụng máy tính để tìm ra nghiệm. Bài làm của thí sinh không đưa về phương trình dạng chuẩn, mà cho ra luôn nghiệm sẽ không được chấp nhận.

- Với dạng toán giải phương trình, hệ phương trình phải có lý luận để đưa ra phương trình như: Gọi x là đơn vị, điều kiện rồi suy ra phương trình thì mới có điểm.

- Đổi đơn vị cẩn thận nhớ đúng cách đổi và cẩn thận trong việc làm tròn số cho đúng yêu cầu.

Ở câu 7 là toán chứng minh hình học gồm 3 câu hỏi nhỏ với 2 câu đầu là kiến thức thông hiểu, vận dụng, câu cuối là vận dụng cao. Khi vẽ hình, trừ hình tròn có thể sử dụng bút chì, các hình học còn lại thí sinh phải vẽ bằng bút mực. Nếu vẽ bằng bút chì trong những trường hợp này được coi là phạm quy. Thầy Đặng Hữu Trí, lưu ý, nếu bài làm đúng nhưng không có hình vẽ trong giấy thi (vì một lý do nào đó, chẳng hạn học sinh vẽ hình ngoài nháp quên vẽ vào giấy thi,…) vẫn không được tính điểm bài hình học.

Từ đề minh họa thi môn toán lớp 10 ở TP HCM: Giáo viên hướng dẫn ôn tập, làm bài thi - Ảnh 1.

Thí sinh TP HCM ở kỳ thi lớp 10 năm 2025

Một giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, cũng cho biết để chuẩn bị cho kỳ thi, học sinh có thể ôn tập theo chủ đề, chuyên đề. Chẳng hạn, đối với môn toán ta có thể ôn tập các chủ đề, chuyên đề như đại số chủ đề về hàm số bậc hai, đồ thị Parabol; hệ phương trình, phương trình bậc hai; hệ thức Viét và ứng dụng; các dạng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, phương trình; các dạng toán thực tế quen thuộc (liên quan đến lãi suất, phần trăm,…). Còn hình học như chủ đề tứ giác nội tiếp; độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn; các hình không gian của lớp 9 (hình trụ, hình nón, hình cầu).

Trước đó, Sở GD-ĐT TP HCM đã công bố cấu trúc, đề thi minh họa 3 môn thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học tới dự kiến được kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Với thi tuyển, thí sinh sẽ thi với 3 môn là ngữ văn, toán, ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh), hình thức xét tuyển sẽ thực hiện ở một số khu vực đặc thù.

Từ đề minh họa thi môn toán lớp 10 ở TP HCM: Giáo viên hướng dẫn ôn tập, làm bài thi - Ảnh 2.Công bố cấu trúc đề thi lớp 10 năm 2026 ở TP HCM

(NLĐO)- Sáng nay, 22-10, Sở GD-ĐT TP HCM chính thức công bố cấu trúc, đề thi tham khảo kỳ thi lớp 10 năm 2026

Sau sáp nhập, TP HCM có quy mô ngành GD-ĐT lớn nhất cả nước. Năm học 2025-2026, TP có gần 2,6 triệu học sinh, hơn 3.500 trường học và 110.000 giáo viên các cấp.

Năm học 2026-2027, TP HCM dự kiến sẽ huy động ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn TP, tương đương khoảng 150.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học 2025-2026.

cấu trúc đề thi đề thi toán đề thi môn toán thi lớp 10 thi tuyển sinh kỳ thi lớp 10 đề thi tham khảo
