Hướng tới tầm cao mới

Tại TP HCM sáng 16-8, Đảng bộ phường An Lạc tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khai thác tối đa lợi thế

Để xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nhiệm kỳ mới, phường An Lạc đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI, loại bỏ tình trạng "làm nhiều, làm ít như nhau"; nâng cao kỹ năng công nghệ, giám sát cộng đồng, tiếp dân cho cán bộ, công chức… là những công tác được ưu tiên.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị đánh giá phường An Lạc có vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Tây của thành phố, giữ vai trò đặc biệt trong kết nối thành phố với đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, chính vị trí này giúp phường An Lạc trở thành một trong những hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội ở khu vực phía Tây, đồng thời lan tỏa tác động của TP HCM trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường An Lạc. Ảnh: LÊ VĨNH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM đề nghị phường An Lạc tận dụng lợi thế trên, đồng thời phát triển đô thị bền vững gắn với hạ tầng xanh, thông minh, giữ vai trò đi đầu trong ứng dụng công nghệ vào quản lý đô thị, cung cấp dịch vụ công và thúc đẩy kinh tế số.

Cùng ngày, Đại hội Đảng bộ diễn ra ở nhiều địa phương của TP HCM. Phát biểu chỉ đạo trong đại hội tại phường Tân Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh lợi thế của Tân Hải khi nằm cạnh cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và trung tâm logistics Cái Mép Hạ. Ông Minh gợi ý địa phương cần nghiên cứu đề xuất tuyến metro đi qua địa bàn, phát triển theo mô hình TOD…, qua đó hình thành không gian sống xanh - thông minh, thu hút đầu tư dịch vụ chất lượng cao.

Tại phường Tam Long, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông gợi mở địa phương tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, khai thác hiệu quả tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến kết nối vào cao tốc đi qua địa bàn. Ông Thông tin tưởng Tam Long sớm trở thành phường giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đáng sống.

Lấy người dân làm trung tâm phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội phường Hạnh Thông, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - đề nghị Đảng bộ phường cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết đại hội thành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể từng giai đoạn của nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hòa Hội, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM - nhấn mạnh địa phương cần chú trọng an sinh xã hội, quan tâm người có công, hộ nghèo và đồng bào dân tộc, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, tập trung các giải pháp phát huy thế mạnh của địa bàn gần cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, thế mạnh về giáo dục, y tế, thương mại - dịch vụ… góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của địa phương cũng như địa bàn lân cận. "Việc phát triển kinh tế cần đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao cuộc sống người dân với phương châm người dân là trung tâm của sự phát triển" - ông Cường nhấn mạnh.

Tại Đại hội Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM - đề nghị Đảng bộ phường tiếp tục phát huy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng gợi mở việc xây dựng trung tâm văn hóa, nghệ thuật, thể thao hiện đại và phát triển không gian thương mại, dịch vụ theo hướng tập trung, chuyên nghiệp tại địa phương.

Tại phường Trung Mỹ Tây, ông Dương Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM - đề nghị sau đại hội, lãnh đạo phường thực hiện ngay những mục tiêu, kế hoạch để phục vụ nhân dân. Trong đó, bên cạnh phát triển kinh tế theo định hướng thương mại, dịch vụ, triển khai những biện pháp phòng chống dịch bệnh thì cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Tại Đại hội Đảng bộ xã Xuyên Mộc và các phường Gia Định, Đức Nhuận, Tây Thạnh, Bình Phú…, các đại biểu thống nhất nhiều nội dung quan trọng, sát sườn nhằm phát triển địa phương trong thời gian tới. Trong đó, phường Gia Định đặt mục tiêu hoàn thành công trình giải phóng mặt bằng, di dời các hộ dân dự án nạo vét cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng kỹ thuật rạch Xuyên Tâm trên địa bàn. Phường Đức Nhuận thực hiện 4 công trình trọng điểm, trong đó có mở rộng trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại số 137 Hồng Hà. Xã Xuyên Mộc đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13,68%/năm, thu ngân sách tăng 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng trên 10%/năm.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp Tham dự đại hội ở phường Tây Nam có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM Nguyễn Văn Lợi; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM Bùi Thanh Nhân. Phát biểu tại đây, ông Bùi Thanh Nhân ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ phường Tây Nam đã đạt được. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế, ông Nhân đề nghị phường phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai các dự án trọng điểm. Ngoài ra, tập trung phát triển thương mại - dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất - kinh doanh. Khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực ven sông Sài Gòn; phát triển du lịch sinh thái; quan tâm xây dựng cơ chế, kết nối nhà đầu tư với địa phương; tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp... là những nội dung quan trọng nữa mà ông Nhân lưu ý với địa phương.



