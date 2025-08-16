Phát triển bằng nội lực

Tại phường Cát Lái, TP HCM ngày 15-8 diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Cát Lái lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hướng tới đời sống người dân

Đảng bộ phường Cát Lái xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp gắn với chuyển đổi số, kinh tế số, đồng thời xây dựng đô thị xanh, thông minh và bền vững.

Tham dự và chỉ đạo đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh với vị trí chiến lược cùng nhiều lợi thế khác, Cát Lái sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của TP HCM. Sự phát triển của cảng Cát Lái không chỉ mang lại nguồn thu lớn mà còn tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp phụ trợ phát triển - từ kho bãi, vận tải đến dịch vụ, thương mại... và là điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Nghị lưu ý phường cần ưu tiên kinh tế tư nhân cùng các ngành dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, xây dựng cộng đồng nhân văn, đoàn kết, đưa Cát Lái trở thành khu vực vừa phát triển kinh tế vừa nâng cao đời sống nhân dân.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Tân Định được tin tưởng thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: PHAN ANH

Trong ngày, nhiều địa phương ở TP HCM cũng tổ chức Đại hội Đảng bộ. Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tân Định, trong phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đề nghị địa phương thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể như phát triển kinh tế gắn với quản lý trật tự đô thị, vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị phường ngày càng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh mỗi cán bộ phải nhận thức, chuyển mạnh tư duy hành chính sang tư duy phục vụ, từ làm hết trách nhiệm sang làm đến nơi đến chốn, làm cho dân tin, dân đồng thuận, dân ủng hộ.

Hiện thực hóa cam kết

Phát biểu chỉ đạo trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phú An, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh yêu cầu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương theo đúng định hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao như đã đề ra tại báo cáo chính trị.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng lưu ý trên địa bàn phường còn 107 hộ nghèo và 109 hộ cận nghèo, Đảng bộ phường phải cam kết chính trị cao hơn để trong nhiệm kỳ tới lãnh đạo, chỉ đạo chính sách và tạo điều kiện, hỗ trợ, định hướng giúp đỡ các hộ thoát nghèo có việc làm ổn định, tạo thu nhập, tiếp cận những dịch vụ xã hội.

Trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - đánh giá 11 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá với hàng loạt chương trình, dự án rất cụ thể trong nhiệm kỳ 2025-2030, thể hiện khát vọng mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Sơn Hòa trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển phường, phát huy truyền thống, kiến tạo tương lai và phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục nâng cao vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, năng lực quản trị địa phương trong quản trị nền hành chính gắn với định hướng xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân.

Hướng tới sự bền vững

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phú Thuận, ông Châu Xuân Đại Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường - cho biết bên cạnh tập trung phát triển kinh tế ổn định và bền vững, phường sẽ kiến nghị thành phố và các sở, ngành báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, sớm xây dựng cầu kết nối xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nhằm phát triển kinh tế và du lịch địa phương.

Ở phường Phước Long, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển", Đảng bộ phường quyết tâm phát huy mọi nguồn lực để xây dựng địa phương trở thành đô thị sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Tại đại hội, Đảng bộ phường tiếp nhận trên 118 triệu đồng giúp đỡ đồng bào miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ.

Trong ngày, Đảng bộ phường Bến Cát, Đảng bộ xã Bắc Tân Uyên đề ra nhiều mục tiêu quan trọng. Các đại biểu trong đại hội cũng đã lắng nghe chỉ đạo từ lãnh đạo thành phố. Trong đó, tại xã Bắc Tân Uyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã đánh giá đầy đủ tiềm năng, lợi thế của xã, từ đó xây dựng định hướng mô hình phát triển phù hợp, xác định động lực tăng trưởng lâu dài. Cùng với đó, thực hiện tốt những Nghị quyết của Bộ Chính trị, Thành ủy…

Dự Đại hội Đảng bộ phường Phú An có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Tại phường Tân Định, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự đại hội.

Khai mở tối đa tiềm năng Ngày 15-8, dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phú Mỹ, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - đề nghị địa phương khẩn trương ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Song song đó, phát huy tối đa tiềm năng kinh tế địa phương, định hướng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ hiện đại gắn với bảo vệ môi trường. Ông Võ Văn Minh phát biểu tại đại hội. Ảnh: NGỌC GIANG Cũng theo ông Võ Văn Minh, phát triển hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế… là một nội dung quan trọng nữa địa phương cần ưu tiên. Liên quan chính sách dân sinh, trong Đại hội Đảng bộ phường Bà Rịa, các đại biểu thống nhất bên cạnh nỗ lực để thu nhập bình quân đến năm 2030 đạt 334 triệu đồng/người/năm thì tại địa phương không còn hộ nghèo, 100% dân số được sử dụng nước sạch. Tại xã Long Sơn, cùng với tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp và công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực lọc hóa dầu, nhiệm vụ thời gian tới được Đảng bộ xã chú trọng là phát triển du lịch thành mũi nhọn, tạo giá trị gia tăng và sinh kế bền vững cho người dân.



