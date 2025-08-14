3 hành lang, 5 trụ cột của TP HCM

Ngày 13-8, UBND TP HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Thời cơ vươn tầm quốc tế

Mục tiêu tăng trưởng 10% của TP HCM trong thời gian tới nhận được nhiều góp ý, hiến kế từ chuyên gia. Các chuyên gia đánh giá việc đặt mục tiêu như trên thể hiện quyết tâm chính trị và khát vọng của thành phố.

TS Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP HCM, đánh giá trong trường hợp bối cảnh trong nước, quốc tế thuận lợi thì tăng trưởng 10% không khó đối với TP HCM. Tuy nhiên, địa phương cần tính đến các kịch bản không khả quan. Ông đề xuất thành phố chú trọng đào tạo nhân lực có kỹ năng công nghệ đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới.

Theo TS Vũ Thành Tự Anh, nguyên Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, để mục tiêu này thực hiện được thì cần đi kèm với chính sách, phương án huy động, phân bổ nguồn lực cụ thể. Cùng với đó, quản lý tốt các rủi ro.

TS Trần Du Lịch cho rằng thời điểm này là thời cơ để TP HCM nâng cao vị trí, vai trò và vươn tầm quốc tế. Với nhiều lợi thế, TP HCM cần tập trung phát triển siêu đô thị đa trung tâm, bám sông, hướng biển.

Tiếp tục sứ mệnh tiên phong

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh sứ mệnh của TP HCM trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt, lan tỏa sự phát triển đến cả nước.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Sau khi hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM sẽ làm lại quy hoạch với tầm nhìn "1 không gian, 3 khu vực và 1 đặc khu". Khu vực Bình Dương trước đây là thủ phủ của công nghiệp công nghệ cao; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ phát triển kinh tế biển, dịch vụ, năng lượng sạch, cảng biển, dầu khí; TP HCM trước đây là trung tâm tài chính, công nghệ cao và đô thị lõi; đặc khu Côn Đảo sẽ là thiên đường du lịch nghỉ dưỡng.

Song song đó, TP HCM cũng định hướng 3 hành lang và 5 trụ cột phát triển. Về 3 hành lang, đầu tiên là hành lang Bắc - Nam lấy sông Sài Gòn làm trục, nối từ trung tâm TP HCM xuống khu vực Bình Dương. Hành lang phía Đông nối từ Bà Rịa, Bình Châu tới Vũng Tàu. Hành lang Đông Tây là từ Đồng Nai xuyên qua Long An cũ.

Năm trụ cột dựa trên lợi thế 3 vùng gồm công nghiệp; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do; trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế và khoa học công nghệ.

Cần chương trình đột phá

Cùng ngày, HĐND TP HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến đại biểu HĐND TP HCM góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XIV của Đảng và văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ nhìn nhận văn kiện đại hội lần này có sứ mệnh kiến tạo nền tảng bền vững cho tương lai của TP HCM - một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Lệ cho rằng với vị thế trung tâm, TP HCM cần tiên phong xây dựng mô hình đô thị thông minh, bền vững, góp phần nâng tầm Việt Nam trên trường quốc tế.

Liên quan thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đại biểu Lê Thị Ngọc Thanh đề xuất cần có chương trình đột phá phát triển xã, phường, đặc khu. Trong đó các xã, phường sẽ phát huy nội lực của địa phương; chú trọng phát triển hạ tầng, khả năng liên kết vùng, liên kết nhóm vệ tinh cũ với 168 phường, xã, đặc khu mới.

Đại biểu Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM, cho rằng TP HCM cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông ở cửa ngõ với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, nên có sự đột phá trọng tâm về hạ tầng giao thông ở các nút giao này để thông tuyến nhanh hơn, giảm thời gian đi lại cho người dân và cả cán bộ, công chức đi làm sau khi đã sáp nhập.

Đóng góp tích cực cho thành công chung Chiều 13-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến lãnh đạo, người làm báo tiêu biểu các cơ quan báo chí thành phố và cơ quan đại diện báo chí Trung ương tại thành phố góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị do Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam Trần Trọng Dũng và Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Tăng Hữu Phong chủ trì. Góp ý tại hội nghị, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cho rằng trong đời sống chính trị, văn hóa của cả nước thì báo chí TP HCM đóng vai trò hết sức quan trọng. Do đó, ông Tô Đình Tuân đề xuất trong Văn kiện Đại hội cần bổ sung về lĩnh vực văn hóa và báo chí. Cạnh đó, Văn kiện Đại hội cũng cần đề cập việc xây dựng chiến lược truyền thông về TP HCM trong bối cảnh mới, đưa hình ảnh thành phố không chỉ lan tỏa trong nước mà còn đến với bạn bè quốc tế. "Đây là một trong những yếu tố giúp TP HCM tăng tính cạnh tranh, thu hút đầu tư và khách du lịch đến với thành phố trong tương lai" - ông Tô Đình Tuân phân tích. Hội nghị tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp giá trị. Ảnh: LÊ VĨNH Ông Lê Thế Chữ, Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, kiến nghị trong các chương trình trọng điểm của thành phố ở giai đoạn tới nên có chương trình liên quan tới nâng cao năng lực, chất lượng của chính quyền. Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Thanh Niên Đức Trung đề xuất nhiệm kỳ tới, TP HCM xây dựng cầu vượt biển nối từ Cần Giờ đến Vũng Tàu. Theo ông Đức Trung, công trình sẽ giúp mở ra không gian phát triển không chỉ về du lịch mà còn về dịch vụ, logistics. Phát biểu kết luận, ông Trần Trọng Dũng bày tỏ đồng tình với nhiều ý kiến của đại biểu. Theo ông, đây là những đóng góp chất lượng, sâu sắc giúp cho TP HCM sớm hoàn thiện Văn kiện, góp phần tích cực cho thành công chung của kỳ đại hội sắp tới.



