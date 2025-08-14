3 hành lang, 5 trụ cột của TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đại hội Đảng

3 hành lang, 5 trụ cột của TP HCM

Phan Anh - Lê Vĩnh

Sứ mệnh của TP HCM trong thời gian tới là tiếp tục giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt, lan tỏa sự phát triển đến cả nước

Ngày 13-8, UBND TP HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Thời cơ vươn tầm quốc tế

Mục tiêu tăng trưởng 10% của TP HCM trong thời gian tới nhận được nhiều góp ý, hiến kế từ chuyên gia. Các chuyên gia đánh giá việc đặt mục tiêu như trên thể hiện quyết tâm chính trị và khát vọng của thành phố.

TS Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP HCM, đánh giá trong trường hợp bối cảnh trong nước, quốc tế thuận lợi thì tăng trưởng 10% không khó đối với TP HCM. Tuy nhiên, địa phương cần tính đến các kịch bản không khả quan. Ông đề xuất thành phố chú trọng đào tạo nhân lực có kỹ năng công nghệ đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới.

Theo TS Vũ Thành Tự Anh, nguyên Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, để mục tiêu này thực hiện được thì cần đi kèm với chính sách, phương án huy động, phân bổ nguồn lực cụ thể. Cùng với đó, quản lý tốt các rủi ro.

TS Trần Du Lịch cho rằng thời điểm này là thời cơ để TP HCM nâng cao vị trí, vai trò và vươn tầm quốc tế. Với nhiều lợi thế, TP HCM cần tập trung phát triển siêu đô thị đa trung tâm, bám sông, hướng biển.

Tiếp tục sứ mệnh tiên phong

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh sứ mệnh của TP HCM trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt, lan tỏa sự phát triển đến cả nước.

3 hành lang, 5 trụ cột của TP HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Sau khi hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM sẽ làm lại quy hoạch với tầm nhìn "1 không gian, 3 khu vực và 1 đặc khu". Khu vực Bình Dương trước đây là thủ phủ của công nghiệp công nghệ cao; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ phát triển kinh tế biển, dịch vụ, năng lượng sạch, cảng biển, dầu khí; TP HCM trước đây là trung tâm tài chính, công nghệ cao và đô thị lõi; đặc khu Côn Đảo sẽ là thiên đường du lịch nghỉ dưỡng.

Song song đó, TP HCM cũng định hướng 3 hành lang và 5 trụ cột phát triển. Về 3 hành lang, đầu tiên là hành lang Bắc - Nam lấy sông Sài Gòn làm trục, nối từ trung tâm TP HCM xuống khu vực Bình Dương. Hành lang phía Đông nối từ Bà Rịa, Bình Châu tới Vũng Tàu. Hành lang Đông Tây là từ Đồng Nai xuyên qua Long An cũ. 

Năm trụ cột dựa trên lợi thế 3 vùng gồm công nghiệp; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do; trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế và khoa học công nghệ.

Cần chương trình đột phá

Cùng ngày, HĐND TP HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến đại biểu HĐND TP HCM góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XIV của Đảng và văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ nhìn nhận văn kiện đại hội lần này có sứ mệnh kiến tạo nền tảng bền vững cho tương lai của TP HCM - một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. 

Bà Nguyễn Thị Lệ cho rằng với vị thế trung tâm, TP HCM cần tiên phong xây dựng mô hình đô thị thông minh, bền vững, góp phần nâng tầm Việt Nam trên trường quốc tế.

Liên quan thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đại biểu Lê Thị Ngọc Thanh đề xuất cần có chương trình đột phá phát triển xã, phường, đặc khu. Trong đó các xã, phường sẽ phát huy nội lực của địa phương; chú trọng phát triển hạ tầng, khả năng liên kết vùng, liên kết nhóm vệ tinh cũ với 168 phường, xã, đặc khu mới.

Đại biểu Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM, cho rằng TP HCM cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông ở cửa ngõ với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, nên có sự đột phá trọng tâm về hạ tầng giao thông ở các nút giao này để thông tuyến nhanh hơn, giảm thời gian đi lại cho người dân và cả cán bộ, công chức đi làm sau khi đã sáp nhập. 

Đóng góp tích cực cho thành công chung

Chiều 13-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến lãnh đạo, người làm báo tiêu biểu các cơ quan báo chí thành phố và cơ quan đại diện báo chí Trung ương tại thành phố góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị do Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam Trần Trọng Dũng và Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Tăng Hữu Phong chủ trì.

Góp ý tại hội nghị, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cho rằng trong đời sống chính trị, văn hóa của cả nước thì báo chí TP HCM đóng vai trò hết sức quan trọng. Do đó, ông Tô Đình Tuân đề xuất trong Văn kiện Đại hội cần bổ sung về lĩnh vực văn hóa và báo chí.

Cạnh đó, Văn kiện Đại hội cũng cần đề cập việc xây dựng chiến lược truyền thông về TP HCM trong bối cảnh mới, đưa hình ảnh thành phố không chỉ lan tỏa trong nước mà còn đến với bạn bè quốc tế. "Đây là một trong những yếu tố giúp TP HCM tăng tính cạnh tranh, thu hút đầu tư và khách du lịch đến với thành phố trong tương lai" - ông Tô Đình Tuân phân tích.

3 hành lang, 5 trụ cột của TP HCM - Ảnh 1.

Hội nghị tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp giá trị. Ảnh: LÊ VĨNH

Ông Lê Thế Chữ, Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, kiến nghị trong các chương trình trọng điểm của thành phố ở giai đoạn tới nên có chương trình liên quan tới nâng cao năng lực, chất lượng của chính quyền.

Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Thanh Niên Đức Trung đề xuất nhiệm kỳ tới, TP HCM xây dựng cầu vượt biển nối từ Cần Giờ đến Vũng Tàu. Theo ông Đức Trung, công trình sẽ giúp mở ra không gian phát triển không chỉ về du lịch mà còn về dịch vụ, logistics.

Phát biểu kết luận, ông Trần Trọng Dũng bày tỏ đồng tình với nhiều ý kiến của đại biểu. Theo ông, đây là những đóng góp chất lượng, sâu sắc giúp cho TP HCM sớm hoàn thiện Văn kiện, góp phần tích cực cho thành công chung của kỳ đại hội sắp tới.


Tin liên quan

Nhiều ý kiến đóng góp cho TP HCM phát triển nhanh, bền vững

Nhiều ý kiến đóng góp cho TP HCM phát triển nhanh, bền vững

(NLĐO) - Ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá các ý kiến đóng góp tại hội nghị rất sâu sắc, góp ý để đảm bảo TP HCM phát triển nhanh, vững chắc, bền vững trên mọi mặt

Định hình hướng phát triển nhiều địa phương

Tại TP HCM ngày 11-8, Đảng bộ phường Thủ Đức tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.

Người làm báo góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM

(NLĐO) - Các đại biểu đã đóng góp những ý kiến chất lượng, sâu sắc cho dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I

lấy ý kiến đại hội đại biểu liên kết vùng TP HCM siêu đô thị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo