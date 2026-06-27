Ngày 27-6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng, TPHCM tổ chức chương trình phát động, hưởng ứng phong trào "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy" năm 2026; hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026.

Người dân phường Bình Trưng dữ Lễ mít-tinh và Giải chạy phong trào hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026

Tại chương trình, các đại biểu đã theo dõi truyền hình trực tiếp lễ phát động được Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội thực hiện từ điểm cầu trung ương và tham gia chạy hưởng ứng phong trào với cự ly khoảng 2 km. Lộ trình xuất phát từ Trường Tiểu học Bình Trưng Đông (số 12 Hồ Thị Nhung), đi qua các tuyến đường Hồ Thị Nhung – đường M – đường D – đường S và quay về đích tại Trường Tiểu học Bình Trưng Đông.

Thông qua chương trình, phường Bình Trưng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống ma túy; đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục, thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực và nói không với ma túy.

Phường Bình Trưng quyết tâm trong công tác phòng chống ma tuý.

Đây là hoạt động thiết thực, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng chống ma túy; từng bước xây dựng địa bàn không ma túy, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh, vì hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của cộng đồng.