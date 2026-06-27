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Thời sự

Một phường ở TPHCM đưa vào vận hành hệ thống thông tin địa lý GIS

Anh Vũ

(NLĐO) - Hệ thống thông tin địa lý GIS là nền tảng số quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Ngày 27-6, đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng, TPHCM cho biết vừa tổ chức chào mừng 1 năm thành lập phường (1.7.2025 - 1.7.2026).

Phường Bình Trưng ở TPHCM đưa vào vận hành hệ thống thông tin địa lý GIS - Ảnh 1.

Phường Bình Trưng chào mừng 1 năm thành lập.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng, cho biết sau 1 năm đi vào hoạt động, phường đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính và chăm lo đời sống người dân.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, phường Bình Trưng tiếp tục xác định những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại chương trình, phường Bình Trưng chính thức đưa vào vận hành hệ thống thông tin địa lý GIS. "Đây là nền tảng số quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp" - ông Nguyễn Chí Thanh cho biết.

Dịp này, UBND phường Bình Trưng cũng phát động phong trào thi đua với 5 nội dung trọng tâm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 – 2030.

Phường Bình Trưng ở TPHCM đưa vào vận hành hệ thống thông tin địa lý GIS - Ảnh 2.

Phường Bình Trưng quyết tâm thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng

Chủ tịch UBND phường Bình Trưng kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và người dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, đưa phong trào thi đua yêu nước lên tầm cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2026 và những năm tiếp theo.

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