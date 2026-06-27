Người dân lưu ý khi giao thông ở trung tâm TPHCM 2 ngày cuối tuần

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Người dân lưu ý khi giao thông ở trung tâm TPHCM 2 ngày cuối tuần

Anh Vũ

(NLĐO) - Một số tuyến đường ở trung tâm TPHCM sẽ được điều chỉnh giao thông trong 2 ngày cuối tuần.

Ngày 27-6, Phòng CSGT - Công an TPHCM cho biết sẽ điều chỉnh giao thông một số tuyến đường trung tâm để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành phố chính thức mang tên Bác. Để đảm bảo an toàn giao thông, Phòng CSGT thông báo như sau:

Chương trình đi bộ đồng hành kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khu vực tạm ngưng phương tiện lưu thông

- Từ hôm nay đến 15 giờ ngày 28-6, tạm ngưng tất cả phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur và từ Pasteur đến Công xã Paris) phục vụ công tác thi công.

img

Khu vực trung tâm TPHCM.

- Thời gian tổ chức tổng duyệt: Từ 4 giờ 30 đến khi kết thúc ngày 27-6, tạm ngưng tất cả phương tiện lưu thông vào tuyến Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Công xã Paris), tuyến Pasteur (đoạn từ Hàn Thuyên đến Alexandre de Rhodes).

- Thời gian tổ chức chính thức: Từ 5 giờ 30 đến khi kết thúc ngày 28-6, tạm ngưng tất cả phương tiện lưu thông vào tuyến Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Công xã Paris), tuyến Pasteur (đoạn từ Hàn Thuyên đến Alexandre de Rhodes).

Địa điểm: Xuất phát và về đích trên đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn (đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Ngọc Thạch); vị trí sân khấu đặt trên đường Lê Duẩn (đoạn giao với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

Lộ trình đi bộ: Đường Lê Duẩn – Công xã Paris – Đồng Khởi – rẽ phải Lê Lợi – rẽ phải Nguyễn Huệ - rẽ trái Lê Thánh Tôn – rẽ phải Pasteur – kết thúc đường Lê Duẩn

Thành phần dự kiến: Khoảng 5.000 người.

Chương trình Ngày chạy bộ hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026

Thời gian: Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 ngày 27-6.

Địa điểm: Đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Ngọc Thạch); sử dụng vị trí và sân khấu đặt trên đường Lê Duẩn (đoạn giao với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) của Chương trình đi bộ đồng hành kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lộ trình chạy: 6 giờ 30, xuất phát từ Công viên 30 Tháng 4 (đường Lê Duẩn) - rẽ phải Công xã Paris - Đồng Khởi - rẽ phải đường Tôn Đức Thắng - rẽ phải đường Nguyễn Huệ - rẽ trái đường Lê Thánh Tôn - rẽ phải Pasteur - về đích đường Lê Duẩn.

Thành phần dự kiến: Khoảng 8.000 người.

Hướng lộ trình thay thế

* Để tránh tuyến Lê Duẩn trong giai đoạn thi công phục vụ thực hiện 2 chương trình trên, người dân khi lưu thông, di chuyển vào các tuyến đường khác để tránh như sau:

+ Hướng 1: đường Lê Duẩn – Phạm Ngọc Thạch – Võ Thị Sáu – tiếp tục các hướng di chuyển.

+ Hướng 2: đường Lê Duẩn – Công xã Paris – Nguyễn Du – tiếp tục các hướng di chuyển.

+ Hướng 3: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thị Minh Khai – Phạm Ngọc Thạch – Lê Duẩn – tiếp tục các hướng di chuyển.

+ Hướng 4: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Tự Trọng – Hai Bà Trưng – Lê Duẩn – tiếp tục các hướng di chuyển.

* Trong thời điểm diễn ra 2 chương trình chính thức (ngày 27 và 28-6), để không bị gián đoạn trong quá trình lưu thông sinh hoạt vào buổi sáng và tránh các lộ trình của2 chương trình đi bộ, chạy bộ trên, người dân có thể di chuyển sang các hướng tránh như sau:

+ Hướng 1: đường Lê Duẩn – Phạm Ngọc Thạch - Alexandre de Rhodes - NKKN – Nguyễn Du – Cách mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai – đi các hướng về phường Bàn Cờ, Chợ Quán, An Đông…

+ Hướng 2: đường Lê Thánh Tôn – Hai Bà Trưng– Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi – hướng ra các phường Khánh Hội, Vĩnh Lộc, Xóm Chiếu, Tân Hưng, Tân Mỹ…

+ Hướng 3: đường Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Hàm Nghi – Hồ Tùng Mậu – Dạ cầu Khánh Hội – Tôn Đức Thắng – phường Sài Gòn, An Khánh…

Tin liên quan

Phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ ở công viên Văn Lang, TPHCM

Phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ ở công viên Văn Lang, TPHCM

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang tìm người thân bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở công viên Văn Lang, phường An Đông.

TPHCM điều chỉnh giao thông phục vụ giải chạy đêm, người dân lưu ý

(NLĐO) - Một số tuyến đường trung tâm TPHCM sẽ được điều chỉnh giao thông vào đêm 16 và rạng sáng 17-5.

Loạt tuyến đường ở TPHCM được điều chỉnh giao thông trong 6 ngày

(NLĐO) - Một số tuyến đường khu vực phường Vũng Tàu và phường Sài Gòn sẽ được điều chỉnh giao thông.

điều chỉnh giao thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo