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Thời sự

CSGT phát hiện nhiều lỗi tại công trình thi công ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Thi công không đúng thời gian được cấp phép; rào chắn không đúng quy cách... là những lỗi tại các công trình thi công, ảnh hưởng đến người dân

Ngày 27-6, Phòng CSGT - Công an TPHCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại các công trình thi công trên đường bộ.

CSGT phát hiện nhiều lỗi của công trình thi công ở TPHCM - Ảnh 1.

Hoạt động thi công không đúng quy định tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Theo CSGT, hiện các công trình thi công trên đường bộ như: nâng cấp mặt đường, cải tạo hệ thống thoát nước, ngầm hóa lưới điện… được triển khai liên tục. 

Dù vậy, hoạt động thi công trên các tuyến đường đang khai thác cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông nếu không được tổ chức thực hiện đúng quy định.

Trước tình hình đó, các đội, trạm CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý hạ tầng giao thông tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông tại các công trình đang thi công trên đường bộ.

Các tổ công tác thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đơn cử, Đội CSGT Hàng Xanh ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm ở khu vực Bình Thạnh, Gò Vấp, như thi công không đúng thời gian được cấp phép; tập kết vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị ngoài phạm vi cho phép; rào chắn không đúng quy cách; bố trí hệ thống biển báo, đèn cảnh báo thiếu hoặc không đầy đủ; để đất đá, vật liệu rơi vãi trên mặt đường gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.

CSGT phát hiện nhiều lỗi của công trình thi công ở TPHCM - Ảnh 2.

CSGT xử lý đơn vị thi công không đúng thời gian cho phép.

Lực lượng chức năng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị thi công cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình thi công các hạng mục trên đường bộ đang khai thác.

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