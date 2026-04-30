Thời sự Xã hội

Huy động hàng ngàn CSGT, xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Kiểm tra chuyên đề trọng điểm trong ngày 29-4, lực lượng CSGT trên cả nước đã phát hiện và xử lý 1.562 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 30-4, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trong ngày 29-4, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã đồng loạt triển khai 2 chuyên đề trọng điểm gồm: Xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải (hành khách, hàng hóa) và xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Huy động CSGT xử lý 1 . 562 Trường hợp vi phạm nồng độ cồn ngày 29 - 4 - Ảnh 1.

CSGT xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh minh hoạ

Theo Cục CSGT, lực lượng chức năng đã huy động 688 tổ kiểm soát xe khách và 478 tổ kiểm soát xe tải, xe đầu kéo. Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra 4.142 phương tiện xe khách, phát hiện và xử lý 367 trường hợp vi phạm cùng 6 chủ xe. Đối với xe tải và xe đầu kéo, đã kiểm tra 5.959 phương tiện, xử lý 764 trường hợp vi phạm cùng 43 chủ xe.

Các lỗi vi phạm phổ biến được ghi nhận gồm chạy quá tốc độ, dừng đỗ sai quy định, chở hàng quá tải, quá khổ, không chấp hành quy định về làn đường và tín hiệu giao thông. Đáng chú ý, vẫn còn tình trạng chở quá số người, chở hàng trong khoang hành khách, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cùng ngày, trong khung giờ từ 19 đến 24 giờ, 676 tổ công tác với hơn 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ đã triển khai kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra 27.865 phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 1.562 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 1.562 phương tiện và tước giấy phép lái xe 194 trường hợp.

Theo CSGT, vi phạm chủ yếu tập trung ở người điều khiển xe mô tô, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế.

Lực lượng CSGT khẳng định sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Bên cạnh đó, Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia; không sử dụng phương tiện vận tải vi phạm quy định; không chở quá tải, quá số người; tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ, làn đường và tín hiệu giao thông.

Kết quả đo nồng độ cồn, ma túy với cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn

(NLĐO)- Công an đã thông tin về kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với nữ tài xế ô tô có biểu hiện lạ gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội.

Bỏ Nghị định 100, xử lý vi phạm nồng độ cồn ra sao?

(NLĐO)- Sau khi bãi bỏ Nghị định 100, việc xử lý về vi phạm nồng độ cồn sẽ được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, áp dụng cơ chế trừ điểm.

Vụ hiệu trưởng bị xe tải tông tử vong ở Tây Ninh: Đo nồng độ cồn những người liên quan

(NLĐO) - Sau khi hiệu trưởng tử vong do tai nạn giao thông, lực lượng chức năng đã đo nồng độ cồn những người liên quan để làm rõ nguyên nhân.

