Huy động trực thăng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Theo thông tin từ Trung đoàn 916, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân và Sư đoàn 371, Trung đoàn 916 đã tổ chức chuyển 6 máy bay trực thăng quân sự về sân bay Gia Lâm (Hà Nội).



Các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 916 nhận nhiệm vụ - Ảnh: E916

Theo đó, chiều 9-1, 6 tổ bay trực thăng của Trung đoàn Không quân 916 đã cơ động chuyển từ Sân bay Hòa Lạc về Sân bay Gia Lâm, nhằm sẵn sàng cho các nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chỉ huy Trung đoàn Không quân 916 (tức Đoàn Không quân Ba Vì) cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân và Sư đoàn Không quân 371, Trung đoàn đã tổ chức chuyển sân bay cho 6 máy bay trực thăng quân sự về Sân bay Gia Lâm.

Sau khi khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị, các tổ bay đã cất cánh từ sân bay Hòa Lạc và hạ cánh tại sân bay Gia Lâm vào khoảng 17 giờ ngày 9-1. Các lực lượng đảm bảo của Trung đoàn 916 phục vụ hoạt động bay cũng sẽ cơ động về Sân bay Gia Lâm bằng đường bộ.

Các phi công và tổ bay được lựa chọn đều có nhiều kinh nghiệm và số giờ bay tích lũy cao. Đây cũng là các tổ bay đã thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ đặc biệt trong thời gian qua.

Trực thăng thuộc Trung đoàn 916 cất cánh làm nhiệm vụ chuyển sân bay Hòa Lạc về sân bay Gia Lâm - Ảnh: E916

Với 5 tổ bay chính thức và 1 tổ bay dự bị, phi đội trực thăng của Trung đoàn 916 đang sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng sắp diễn ra tại thủ đô Hà Nội với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19-1 đến ngày 25-1-2026. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện, gồm 4 báo cáo là: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại hội thảo luận, thông qua Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.



