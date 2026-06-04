Huyền thoại Chelsea qua đời

Chelsea vừa đón nhận tin buồn khi cựu tiền đạo Bobby Tambling qua đời ở tuổi 84. Tờ SunSport cho hay ông ra đi thanh thản bên những người thân yêu, khép lại hành trình của một chân sút từng để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử đội chủ sân Stamford Bridge.

Gia đình cho biết ông Tambling đã phải chống chọi với chứng suy giảm trí nhớ và sống những năm cuối đời tại viện dưỡng lão CareChoice ở Montenotte - Ireland.

"Bóng đá là cuộc sống của Bobby và Chelsea mãi mãi là mái nhà của ông. Không nơi nào khiến Bobby hạnh phúc hơn Stamford Bridge, nơi ông có thể trò chuyện về bóng đá với người hâm mộ. Chúng tôi sẽ nhớ ông hơn mọi lời có thể diễn tả", gia đình ông Tambling chia sẻ.

Huyền thoại Chelsea Bobby Tambling vừa qua đời ở tuổi 84. Ảnh: PA

Huyền thoại Bobby Tambling khoác áo đội một Chelsea từ năm 1959 đến 1970. Trong 370 lần ra sân cho đội bóng London, cựu tiền đạo người Anh ghi 202 bàn trên mọi đấu trường.

Thành tích ấy giúp ông giữ kỷ lục chân sút vĩ đại nhất lịch sử Chelsea suốt 45 năm, trước khi danh thủ Frank Lampard vượt qua vào năm 2013. Cho đến nay, ông Tambling vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Chelsea tại giải vô địch quốc gia với 164 pha lập công.

Hành trình của Tambling tại Stamford Bridge bắt đầu theo cách khó quên. Ông ra mắt đội một khi mới 17 tuổi trong trận derby London gặp West Ham năm 1959 và lập tức ghi bàn, góp công vào chiến thắng 3-2 của Chelsea.

Sau khi tiền đạo Jimmy Greaves chuyển sang AC Milan, ông Tambling gánh trọng trách lĩnh xướng hàng công Chelsea. Dù không sở hữu thể hình vượt trội, ông vẫn khiến hàng thủ đối phương dè chừng nhờ tốc độ, những pha đi bóng trực diện và khả năng dứt điểm chân trái chính xác.

Ông Tambling còn đi vào lịch sử khi trở thành thủ quân trẻ nhất dẫn dắt một đội bóng giành quyền thăng hạng trong hệ thống Football League, tức các giải chuyên nghiệp của bóng đá Anh thời điểm đó. Ở mùa 1962-1963, khi mới 22 tuổi, ông đeo băng đội trưởng và ghi 37 bàn, giúp Chelsea trở lại giải hạng cao nhất chỉ sau 1 mùa xuống chơi tại Second Division.

Ông cùng Chelsea vô địch League Cup năm 1965, danh hiệu đấu Cup đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất của ông Tambling diễn ra trước Aston Villa năm 1966. Khi đó, ông ghi 5 bàn trong một trận đấu - kỷ lục của Chelsea đến nay vẫn chưa bị phá vỡ.

Tiền vệ Frank Lampard nhận Chiếc giày vàng từ huyền thoại Bobby Tambling (trái) sau khi cán mốc 203 bàn, chính thức trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử Chelsea. Ảnh: Chelsea FC

Sau hơn một thập kỷ cống hiến cho đội bóng áo xanh, ông Tambling chuyển sang Crystal Palace rồi tới Ireland thi đấu. Ông góp công giúp Cork Celtic giành chức vô địch quốc gia duy nhất trong lịch sử câu lạc bộ vào năm 1974, trước khi tiếp tục khoác áo Waterford, Shamrock Rovers và Cork Alberts.

Ở cấp đội tuyển, ông Bobby Tambling có 3 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Anh trong giai đoạn 1962-1966 và ghi 1 bàn thắng.

Kỷ lục có thể đổi chủ theo thời gian nhưng những đóng góp của Tambling vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lịch sử Chelsea.

Ông ra đi để lại nỗi tiếc thương, cùng niềm tự hào về một chân sút đã dành những năm tháng rực rỡ nhất sự nghiệp để làm sáng danh sân Stamford Bridge.