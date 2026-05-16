Thể thao

Soi tỉ số trận Chelsea - Manchester City: Cuộc chiến không cân sức ở Wembley

Trung Dũng

(NLĐO) - Chelsea và Manchester City chạm trán trên sân Wembley trong trận chung kết Cúp FA giữa 2 đội có phong độ hoàn toàn tương phản nhau.

Soi tỉ số trận Chelsea – Manchester City: Cuộc chiến không cân sức Wembley - Ảnh 1.

Enzo Fernandez (Chelsea) và Tijjani Reijnders (Manchester City)

Nếu trận đấu diễn ra vào đầu mùa giải, không ít người sẽ chọn Chelsea. Nhưng thời điểm này, rõ ràng Chelsea lép vế hơn nhiều so với Manchester City. Phong độ là yếu tố khác biệt lớn nhất bởi Chelsea đã chìm đến tận đáy khi thua 7, hòa 2 và thắng chỉ 1 trong 10 trận gần nhất, trong lúc Manchester City thì đã quật khởi cuối mùa khi thắng 7, hòa 3 trong cùng thời gian.

Hai lần chạm trán mùa này tại Premier League cũng nêu lên sự khác biệt về đẳng cấp khi Manchester City đánh bại Chelsea 3-0 tại Stamford Bridge hồi tháng 4, mặc dù HLV tạm quyền McFarlane đã giành được trận hòa 1-1 tại sân Etihad vào ngày 4-1.

Chelsea đã giành vé vào trận chung kết cúp FA nhờ chiến thắng khó khăn 1-0 trước Leeds United ở bán kết, nhưng họ đang gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định. Tính 10 trận gần nhất, The Blues ghi trung bình chỉ 1 bàn thắng mỗi trận và không ghi bàn trong 60% số trận đó. Chấn thương của Jamie Gittens và Estevao vẫn là mối lo ngại, mặc dù Pedro Neto dự kiến sẽ bình phục kịp thời cho trận chung kết.

Trong khi đó, Manchester City quyết tâm lấy thêm chiếc cúp nội địa thứ 2 sau khi đã đoạt Cúp Liên đoàn hồi tháng 3 (thắng Arsenal 2-0). Ở bán kết cúp FA, Manchester City đã thể hiện bản lĩnh bằng cách lội ngược dòng đánh bại Southampton và đến Wembley với phong độ xuất sắc. Xét phong độ 10 trận gần đây, Manchester City ghi trung bình 2,20 bàn mỗi trận và chỉ để thủng lưới 0,80 bàn. 

Họ cũng chiếm ưu thế trong các trận đối đầu gần đây giữa hai đội khi thắng 10 trong 13 trận bất bại trước Chelsea. Manchester City không có thêm lo ngại nào về chấn thương trước trận chung kết. Guardiola sẽ có đầy đủ đội hình để lựa chọn và đó là một ưu thế lớn trong cuộc chiến sinh tử ở Wembley.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, tất cả đều tin Manchester City sẽ thắng. Cựu HLV Harry Redknapp đoán Manchester City thắng với tỉ số 0-2, nhưng cựu bình luân viên đài BBC Mark Lawrenson lại mạnh dạn đoán kết quả 0-3. Cựu tiền đạo Chris Sutton chọn kết quả 1-3, trong lúc cựu tiền đạo cao kều tuyển Anh Peter Crouch đoán Manchester City thắng 2-0 và Erling Haaland sẽ ghi bàn.

Dự đoán: Chelsea - Manchester City 0-2 (diễn ra lúc 21 giờ ngày 16-5)

Đối đầu trực tiếp

+ Trên các mặt trận, Chelsea thắng 71 hòa 42 và thua 69 trận trước Manchester City

+ Nếu tính trong Premier League, sau 58 trận, Chelsea thắng 27 trận, hòa 10 và thua 21, ghi 78 bàn va 2 lọt lưới 68 bàn.

+ Kể từ sau thất bại trước Chelsea của Thomas Tuchel trong trận chung kết Champions League mùa giải 2020-21, Manchester City chưa thua trận nào trong 13 trận gần nhất gặp The Blues trên mọi đấu trường (thắng 10, hòa 3).

+ Con số 13 là chuỗi trận bất bại dài nhất của Manhester City trước Chelsea, đồng thời là chuỗi trận không thắng dài nhất của The Blues trước một đối thủ kể từ khi họ trải qua 17 trận không thắng trước Arsenal từ tháng 1-1999 đến tháng 3-2004.

+ Lần gặp gần nhất: Manchester City của Guardiola đánh bại Chelsea 3-0 tại Stamford Bridge trong lần gặp nhau gần nhất tại Premier League hồi tháng trước, mặc dù McFarlane - trong nhiệm kỳ tạm quyền đầu tiên của mình - đã giành được trận hòa 1-1 tại sân Etihad vào ngày 4-1.

03-1-2021

Chelsea v Manchester City

1-3

Premier League

17-4-2021

Chelsea v Manchester City

1-0

FA Cup

08-5-2021

Manchester City v Chelsea

1-2

Premier League

29-5-2021

Manchester City v Chelsea

0-1

Champions League

25-9-2021

Chelsea v Manchester City

0-1

Premier League

15-1-2022

Manchester City v Chelsea

1-0

Premier League

09-11-2022

Manchester City v Chelsea

2-0

League Cup

05-1-2023

Chelsea v Manchester City

0-1

Premier League

08-1-2023

Manchester City v Chelsea

4-0

FA Cup

21-5-2023

Manchester City v Chelsea

1-0

Premier League

12-11-2023

Chelsea v Manchester City

4-4

Premier League

17-2-2024

Manchester City v Chelsea

1-1

Premier League

20-4-2024

Manchester City v Chelsea

1-0

FA Cup

18-8-2024

Chelsea v Manchester City

0-2

Premier League

25-1-2025

Manchester City v Chelsea

3-1

Premier League

04-1-2026

Manchester City v Chelsea

1-1

Premier League

12-4-2026

Chelsea v Manchester City

0-3

Premier League


Chung kết Cúp FA

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

16/5 21:00

Chelsea (N) vs Manchester City

2.025

3/4: 0

1.875

1.90

2 3/4

1.975

16/5 21:00

Chelsea (N) vs Manchester City

1.95

3/4: 0

1.925

1.975

2 3/4

1.90

16/5 21:00

Chelsea (N) vs Manchester City

1.95

3/4: 0

1.95

1.925

2 3/4

1.95

Tỷ lệ trận đấu ban đầu Manchester City chấp Chelsea nửa một, ăn 87, thua đủ. Đến chiều qua tỉ lệ nửa một dần dịch chuyển thế cân bằng, với giá Manchester City ăn 92, thua 95. Trưa nay, giá cả đã chuyển về cho lựa. Dù sao thì chọn Manchester City vẫn yên tâm hơn khi trận đấu diễn ra trên sân trung lập.

Soi tỉ số trận Chelsea – Manchester City: Cuộc chiến không cân sức Wembley - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Chelsea – Manchester City: Cuộc chiến không cân sức Wembley - Ảnh 3.


(NLĐO) - Đánh bại Liverpool 4-2 tại Villa Park, Aston Villa giành vé tham dự Champions League mùa sau, tạo cú hích tinh thần trước trận chung kết Europa League.

Man City - Chelsea với hình ảnh trái ngược trước chung kết FA Cup

(NLĐO) - Chelsea cần vô địch FA Cup để cứu vãn mùa giải rối ren, còn Man City muốn chiến thắng để hoàn tất tham vọng đoạt cú "ăn ba" quốc nội bóng đá Anh.

Hấp dẫn cuộc đua Ngoại hạng Anh

Cuộc đua vô địch Giải Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Man City không hề có dấu hiệu sẽ sớm hạ màn.

