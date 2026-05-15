Man City - Chelsea với hình ảnh trái ngược trước chung kết FA Cup

Vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ, Chelsea và Man City bước vào tranh tài tại chung kết FA Cup, diễn ra lúc 21 giờ tối 16/5 (giờ Hà Nội).

Cuộc đối đầu này đúng lúc giữa họ đang ở 2 thái cực hoàn toàn trái ngược nhau khi Chelsea đang tìm cách thoát khỏi khủng hoảng, còn Man City vẫn lạnh lùng theo đuổi giấc mơ "ăn ba".

Chelsea đến với sân Wembley sau mùa bóng đầy bất ổn. Họ khởi đầu mùa giải với tư cách nhà vô địch FIFA Club World Cup. Vị thế ấy nhanh chóng bị che mờ bởi phong độ thất thường cùng biến động trên băng ghế huấn luyện và làn sóng phản đối từ người hâm mộ nhằm vào giới chủ.

Man City được đánh giá cao hơn Chelsea trước thềm chung kết FA Cup tối 16-5 (giờ Hà Nội).

Vị trí thứ 9 tại Ngoại hạng Anh phản ánh rõ sự sa sút của Chelsea. Sự thiếu ổn định khiến đội bóng London không còn cơ hội dự Champions League mùa sau.

Trong bối cảnh đó, FA Cup trở thành chiếc phao cứu dỗi danh dự cho đội chủ sân Stamford Bridge ở mùa giải 2025-2026.

Một chức vô địch không thể xóa sạch các vấn đề tích tụ nhưng có thể giúp Chelsea tránh khỏi cảm giác "kém cỏi toàn diện". Nó cũng chấm dứt cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài 8 năm, đồng thời mang lại một câu trả lời tạm thời cho những CĐV đang mất kiên nhẫn.

Áp lực vì thế dồn nặng lên tạm quyền Calum McFarlane. Chỉ sau vài trận dẫn dắt, ông đã phải bước vào trận chung kết mà đối thủ là Man City hùng mạnh.

Thử thách của thầy trò McFarlane cũng không chỉ ở mục tiêu đánh bại đội bóng được đánh giá cao hơn ở thời điểm hiện tại. Chelsea còn phải vượt qua chính nỗi ám ảnh tại Wembley, nơi họ từng thua 3 trận chung kết FA Cup liên tiếp giai đoạn 2020-2022.

Trái lại, thầy trò Pep Guardiola bước vào trận chung kết FA Cup với vị thế hoàn toàn khác. Họ đã giành vô địch Cup Liên đoàn Anh và vẫn còn cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal.

Nếu như Man City thắng Chelsea, họ sẽ tiến thêm một bước lớn tới cú "ăn ba" quốc nội, thành tích đủ để khẳng định sức mạnh bền bỉ của một tập thể đã quá quen với các trận cầu lớn.

Tuy nhiên, đội bóng nửa xanh thành Manchester cũng không thể chủ quan với suy nghĩ "chỉ cần bước ra sân là thắng". Man City nên nhớ, khi Chelsea bị dồn vào thế phải "cứu cả mùa giải", họ có thể nguy hiểm hơn nhiều so với những gì đã thể hiện trước đó.

Khi danh dự bị đặt lên bàn cân, đội bóng London có lý do để chơi với tinh thần không còn gì để mất.

Mặt khác, HLV Guardiola thừa hiểu hiểu Man City đang đứng trước áp lực vì được "đánh giá cao hơn". Khi một đội được xem là ứng viên số một, thất bại sẽ bị nhìn như cú vấp khó chấp nhận.

Ngược lại, Chelsea bước vào trận với tâm thế bị nghi ngờ nhưng cũng nhờ vậy họ có thể toan tính để tạo bất ngờ.