Huỳnh Như ấn định loạt luân lưu, CLB nữ TPHCM bảo vệ chức vô địch Cúp Quốc gia

Tối 27-5, trận chung kết Cúp Quốc gia nữ 2026 giữa Hà Nội 1 và TPHCM diễn ra hấp dẫn đúng kỳ vọng. Hà Nội I thiếu vắng Phạm Hải Yến vì chấn thương, trong khi TPHCM sở hữu nhiều trụ cột như Huỳnh Như, Gabriel hay Thu Xuân.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Hà Nội 1 lại nhập cuộc tự tin và kiểm soát tốt khu trung tuyến. Đội bóng thủ đô chủ động phối hợp, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, còn TPHCM lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công.

Trong hiệp 1, Thu Xuân từng khiến khung thành Hà Nội 1 chao đảo với cú đá phạt dội xà ngang. Ở chiều ngược lại, Bùi Thị Thương cùng đồng đội bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn.

Sang hiệp 2, Hà Nội I tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ nhờ sự năng nổ của Ngân Thị Vạn Sự. Tuy nhiên, sự vô duyên của hàng công khiến họ không thể tìm được bàn thắng. TPHCM cũng gặp nhiều khó khăn, kể cả khi ngoại binh Gabriel được kỳ vọng tạo đột biến.

Hòa 0-0 sau 90 phút, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. Tại đây, bản lĩnh của dàn tuyển thủ giàu kinh nghiệm giúp TPHCM vượt trội. Thủ môn Kim Thanh cản phá thành công 2 cú sút, trong khi Huỳnh Như và Thùy Trang thực hiện chính xác, giúp TPHCM thắng 3-0 trên chấm 11 m sau 4 lượt sút, để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Đây cũng là lần thứ 5 đại diện TPHCM giành chức vô địch, tiếp tục khẳng định vị thế thống trị ở giải Cúp Quốc gia.

Trong khi đó, Trần Thị Duyên cùng Phong Phú Hà Nam nhận thất bại 0-1 trước Thái Nguyên T&T ở trận tranh hạng Ba Cúp Quốc gia nữ 2026. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, hai đội thi đấu chặt chẽ và không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Bước ngoặt đến ở phút 49 khi Bích Thùy đi bóng kỹ thuật rồi kiến tạo để Ngọc Minh Chuyên ghi bàn duy nhất, giúp Thái Nguyên T&T giành hạng Ba chung cuộc.