Thể thao

U17 nữ Việt Nam thắng nghẹt thở Myanmar nhờ hai siêu phẩm đá phạt, giành vé vào tứ kết

Quốc An

(NLĐO) - Xuất sắc đánh bại U17 Myanmar 2-1 tối 7-5, U17 nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026.

U17 nữ Việt Nam đánh bại U17 nữ Myanmar với tỉ số 2-1 nhờ hai pha đá phạt đẹp mắt của Linh Chi và Ngọc Ánh, trong khi thủ môn Cẩm My nhiều lần cứu thua ấn tượng ở cuối trận.

Trước đối thủ giàu thể lực và chơi pressing quyết liệt, U17 nữ Việt Nam gặp không ít khó khăn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 5, Shin Thant Phyu Sin Pyone tung cú sút xa nguy hiểm khiến bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Đến phút 25, Nan Khaing Zin Myint tiếp tục khiến hàng thủ áo đỏ chao đảo với pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng các hậu vệ Việt Nam đã kịp thời lăn xả cản phá.

Dù chịu nhiều sức ép, U17 nữ Việt Nam bất ngờ có bàn mở tỉ số ở phút 16. Từ quả đá phạt sau tình huống Minh Ánh bị phạm lỗi, Nguyễn Thị Linh Chi thực hiện cú sút chân phải hiểm hóc, đưa bóng găm thẳng vào lưới, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, U17 nữ Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng với những pha dứt điểm từ xa. Phút 51, Hà Yến Nhi thử vận may bằng cú sút từ khoảng cách hơn 35 m nhưng chưa thể đánh bại thủ môn Saung Pwint Phyu.

Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, khán giả trên sân được chứng kiến thêm một siêu phẩm đá phạt. Nguyễn Thị Ngọc Ánh tung cú sút đẹp mắt vào góc cao khung thành, nâng tỉ số lên 2-0 cho U17 nữ Việt Nam.

Không dễ dàng bỏ cuộc, U17 nữ Myanmar đẩy cao đội hình tấn công và rút ngắn tỉ số ở phút 66. Từ đường kiến tạo của Shin Thant Phyu Sin Pyone, Thaw Dar Hnin dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Cẩm My.

Những phút còn lại, đội khách liên tục tạo ra sức ép lớn về phía khung thành Việt Nam. Dẫu vậy, thủ môn Trần Thị Cẩm My đã chơi xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua quan trọng, giúp U17 nữ Việt Nam bảo toàn chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc.

U17 nữ Việt Nam bảo vệ thành công kết quả để có được 3 điểm và sớm giành vé đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng A, cùng có 4 điểm với U17 nữ Thái Lan nhưng hơn hiệu số phụ sau 3 lượt. 

Ngoài ra, VFF cũng thưởng nóng cho toàn đội 500 triệu đồng.

U17 Việt Nam và cánh cửa World Cup hé mở

U17 Việt Nam và cánh cửa World Cup hé mở

(NLĐO) - Chiến thắng 1-0 trước Yemen giúp U17 Việt Nam chấm dứt 10 năm không thắng ở vòng chung kết U17 châu Á.

U17 Việt Nam ra quân thuận lợi trước Yemen, dẫn đầu bảng C

(NLĐO) - U17 Việt Nam đánh bại Yemen ở trận ra quân VCK U17 châu Á 2026 và vươn lên đầu bảng C khi Hàn Quốc và UAE hoà nhau 1-1.

U17 nữ Việt Nam thua đậm U17 Trung Quốc

(NLĐO) - Sau 90 phút thi đấu trước Trung Quốc, U17 nữ Việt Nam đã nhận thất bại cách biệt khiến tấm vé đi tiếp càng thêm khó.

U17 nữ Việt Nam
