U17 nữ Việt Nam dừng bước trước Úc

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trận tứ kết giữa U17 nữ Việt Nam và U17 Úc, đối thủ đã nhanh chóng chiếm thế chủ động bằng lối chơi giàu tốc độ và sức mạnh. Đại diện xứ chuột túi liên tục dồn ép, tận dụng ưu thế thể hình để tạo sức ép lên phần sân của U17 nữ Việt Nam.

U17 nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu sức mạnh và các pha bóng bổng của các bóng hồng Úc. Thủ môn Cẩm My liên tục phải trổ tài cứu thua, trong đó có tình huống may mắn khi cú dứt điểm của đối thủ đưa bóng dội cột dọc ở phút 22.

Tuy nhiên, sức ép của đội bóng xứ chuột túi sớm được cụ thể hóa. Phút 28, Frideriki Karaberis đá bồi mở tỉ số sau tình huống Cẩm My không thể bắt dính bóng. Chỉ 3 phút sau, Leyla Hussein tận dụng sai lầm hàng thủ để nâng tỉ số lên 2-0 cho Úc.

Ở quãng thời gian còn lại của hiệp 1, các bóng hồng Việt Nam nỗ lực tấn công nhưng thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm.

Bước sang hiệp 2, U17 nữ Việt Nam tiếp tục chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Ban huấn luyện cũng thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự và chiến thuật để tăng cường sức tấn công.

Trước đối thủ vượt trội về thể lực và tranh chấp, U17 nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng, trong khi Úc tiếp tục tạo ra sức ép lớn.

Đến phút 77, Kaya Jugovic bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi dứt điểm ra ngoài trong pha đối mặt thủ môn Cẩm My. Bên kia chiến tuyến, Minh Ánh có cơ hội đáng chú ý nhất cho U17 nữ Việt Nam nhưng cú dứt điểm cận thành thiếu chính xác.

Những phút cuối, U17 nữ Việt Nam nỗ lực dồn ép tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Úc.

Chung cuộc, U17 nữ Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước U17 nữ Úc và sớm dừng bước tại tứ kết Giải U17 nữ châu Á 2026.