Huỳnh Thanh Trực, Cát Phượng, Hoàng Phi tung hứng mùa tết với náo kịch "Như Ý Phát Tài"





Từ trái sang: Huỳnh Thanh Trực, Cát Phượng, Hoàng Phi trong vở "Như Ý Phát Tài"

Tối 5-1, tại Sân khấu Mới – Phim trường Khang, vở hài kịch Như Ý Phát Tài (tác giả Như Trúc, đạo diễn Anh Tiến) đã diễn phúc khảo trong không khí rộn ràng tiếng cười nhưng lắng đọng nhiều suy ngẫm. Hội đồng nghệ thuật đã góp ý nhiều chi tiết để vở diễn hợp lý hơn, đồng thời khen thông điệp vở kịch mang lại ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Cát Phượng hóa thân "nhà giàu làm phim"

Không cần những mảng miếng gây sốc hay chiêu trò hình thức, vở diễn hứa hẹn thu hút người xem bằng một câu chuyện giản dị, rất đời, rất "xóm chợ", nơi tình người được đặt ở trung tâm của mọi xung đột.

Một xóm chợ nghèo – một cộng đồng giàu yêu thương mà tác giả Như Trúc đã viết và đạo diễn trẻ Anh Tiến dàn dựng.

Bối cảnh của "Như Ý Phát Tài" là một xóm lao động nghèo nằm sát chợ, nơi đủ mọi thân phận mưu sinh tụ hội. Ở đó có người bán buôn, người bốc vác, người sống tạm bợ vì hoàn cảnh xô đẩy, nhưng điểm chung là sự ồn ào, náo nhiệt và đặc biệt là tinh thần tương thân tương ái.

NS Cát Phượng đóng vai người phụ nữ giàu có tên Như Ý bỏ tiền làm phim về cuộc đời của mình và cái kết khá bất ngờ, hấp dẫn.

Vở hài kịch nói về hậu trường đoàn làm phim

Huỳnh Thanh Trực – anh chàng trợ lý đoàn phim "đáng yêu"

Tác giả Như Trúc xây dựng các tuyến nhân vật với nét phác thảo vừa đủ để bật lên cá tính, nhưng không sa đà bi lụy. Những câu thoại đời thường, mộc mạc, mang nhịp điệu sinh hoạt của xóm chợ giúp khán giả nhanh chóng nhận ra mình đâu đó trong câu chuyện: một nỗi lo cơm áo, một niềm vui nhỏ nhoi, hay một lần được cưu mang khi lỡ bước.

Đặc biệt, khi "điện ảnh" bước vào đời sống thường dân thông qua nhân vật anh chàng trợ lý đoàn làm phim do Thanh Trực đóng, phần nào cho thấy đời sống vất vả của những người đứng phía sau ánh hào quang phim ảnh hiện nay tại nước ta.

Biến cố xảy ra khi một đoàn làm phim bất ngờ tìm đến thuê xóm chợ làm bối cảnh quay. Lúc này vai trò của nhân vật Phát Tài mà NSƯT Hoài Linh thể hiện đã cho thấy ông có tiếng nói uy tín, giữ được trật tự của xóm chợ nhờ vào lối sống tử tế, trước sau như một của ông Phát Tài.

Vở hài kịch "Như Ý Phát Tài" sẽ diễn tại Sân khấu Mới mùa tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2025

Từ câu chuyện đoàn phim thuê cư dân xóm chợ đóng các vai quần chúng, đời sống vốn yên ả theo kiểu "ồn ào quen thuộc" của cư dân bỗng xáo trộn. Đồng tiền, sự hào nhoáng nhất thời, những hiểu lầm và va chạm lợi ích bắt đầu nảy sinh. Thủ pháp "phim trong kịch" được đạo diễn Anh Tiến xử lý sinh động, vừa tạo mảng miếng hài duyên dáng, vừa đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa giá trị thật và ảo ảnh.

Vở không biến đoàn làm phim thành "phản diện" đơn giản, cũng không tô đậm bi kịch theo hướng bi lụy. Xung đột được đẩy lên vừa đủ để rồi từng nút thắt dần được tháo gỡ bằng sự cảm thông, đối thoại và tình người – tài sản vô hình nhưng bền bỉ nhất của xóm chợ nghèo.

Hoàng Phi - Tiếng cười để giữ lại điều tử tế

Vở "Như Ý Phát Tài" là hài kịch, nhưng tiếng cười ở đây không nhằm mục đích mua vui đơn thuần. Đó là tiếng cười xuất phát từ sự thấu hiểu đời sống, từ cách con người tự trào chính mình để vượt qua khó khăn.

NS Hoàng Phi đóng vai người chồng hết mực thương vợ, anh trông chờ đứa con đầu lòng khi vợ đang mang thai. Và rồi "vai diễn quần chúng" của anh trong đoàn phim đã vỡ ra nhiều vấn đề, khiến anh phải đứng trước suy nghĩ thế nào cho xứng tầm vai trò làm cha?

Một xóm chợ vui tính, sinh động được tái hiện trong vở "Như Ý Phát Tài"

Những mảng miếng hài được đặt đúng chỗ, không lấn át thông điệp. Cao trào của vở không nằm ở một cú "lật kèo" kịch tính, mà ở khoảnh khắc cộng đồng nhận ra: ở đâu có gia đình, ở đó có hạnh phúc.

Và gia đình, trong thế giới của "Như Ý Phát Tài", không chỉ được định nghĩa bằng huyết thống, mà bằng sự sẻ chia, cưu mang – như cách cả xóm chợ cùng nhau nuôi nấng một cậu bé thất lạc.

Một cái kết có hậu, một niềm tin được giữ lại

Kết thúc vở diễn là gam màu sáng: những bi kịch được hóa giải, những hiểu lầm được gỡ bỏ, và xóm chợ trở lại nhịp sống thường ngày nhưng bền chặt hơn. Đó là cái hậu không dễ dãi, bởi nó được xây dựng từ hành trình đối diện và vượt qua xáo trộn.

Vở kịch để lại dư vị ấm áp, nhắc nhở rằng giữa đô thị hóa và những cơn lốc vật chất, giá trị cộng đồng vẫn là nơi con người có thể nương tựa. "Như Ý Phát Tài" không tìm cách làm mới sân khấu bằng kỹ xảo hay chiêu thức thời thượng, mà chọn con đường bền bỉ: kể một câu chuyện tử tế, bằng tiếng cười nhân văn.