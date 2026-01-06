Huỳnh Thanh Trực, Cát Phượng, Hoàng Phi tung hứng mùa tết với náo kịch "Như Ý Phát Tài"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Huỳnh Thanh Trực, Cát Phượng, Hoàng Phi tung hứng mùa tết với náo kịch "Như Ý Phát Tài"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Thêm một vở hài kịch tại Sân khấu Mới qui tụ dàn diễn viên hài, trong đó có Thanh Trực, Cát Phượng, Hoàng Phi…và Hoài Linh


Huỳnh Thanh Trực, Cát Phượng, Hoàng Phi tung hứng mùa tết với náo kịch "Như Ý Phát Tài" - Ảnh 1.

Từ trái sang: Huỳnh Thanh Trực, Cát Phượng, Hoàng Phi trong vở "Như Ý Phát Tài"

Tối 5-1, tại Sân khấu Mới – Phim trường Khang, vở hài kịch Như Ý Phát Tài (tác giả Như Trúc, đạo diễn Anh Tiến) đã diễn phúc khảo trong không khí rộn ràng tiếng cười nhưng lắng đọng nhiều suy ngẫm. Hội đồng nghệ thuật đã góp ý nhiều chi tiết để vở diễn hợp lý hơn, đồng thời khen thông điệp vở kịch mang lại ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Cát Phượng hóa thân "nhà giàu làm phim"

Không cần những mảng miếng gây sốc hay chiêu trò hình thức, vở diễn hứa hẹn thu hút người xem bằng một câu chuyện giản dị, rất đời, rất "xóm chợ", nơi tình người được đặt ở trung tâm của mọi xung đột. 

Một xóm chợ nghèo – một cộng đồng giàu yêu thương mà tác giả Như Trúc đã viết và đạo diễn trẻ Anh Tiến dàn dựng. 

Bối cảnh của "Như Ý Phát Tài" là một xóm lao động nghèo nằm sát chợ, nơi đủ mọi thân phận mưu sinh tụ hội. Ở đó có người bán buôn, người bốc vác, người sống tạm bợ vì hoàn cảnh xô đẩy, nhưng điểm chung là sự ồn ào, náo nhiệt và đặc biệt là tinh thần tương thân tương ái. 

NS Cát Phượng đóng vai người phụ nữ giàu có tên Như Ý bỏ tiền làm phim về cuộc đời của mình và cái kết khá bất ngờ, hấp dẫn.

Huỳnh Thanh Trực, Cát Phượng, Hoàng Phi tung hứng mùa tết với náo kịch "Như Ý Phát Tài" - Ảnh 2.

Vở hài kịch nói về hậu trường đoàn làm phim

Huỳnh Thanh Trực – anh chàng trợ lý đoàn phim "đáng yêu"

Tác giả Như Trúc xây dựng các tuyến nhân vật với nét phác thảo vừa đủ để bật lên cá tính, nhưng không sa đà bi lụy. Những câu thoại đời thường, mộc mạc, mang nhịp điệu sinh hoạt của xóm chợ giúp khán giả nhanh chóng nhận ra mình đâu đó trong câu chuyện: một nỗi lo cơm áo, một niềm vui nhỏ nhoi, hay một lần được cưu mang khi lỡ bước. 

Đặc biệt, khi "điện ảnh" bước vào đời sống thường dân thông qua nhân vật anh chàng trợ lý đoàn làm phim do Thanh Trực đóng, phần nào cho thấy đời sống vất vả của những người đứng phía sau ánh hào quang phim ảnh hiện nay tại nước ta.

Biến cố xảy ra khi một đoàn làm phim bất ngờ tìm đến thuê xóm chợ làm bối cảnh quay. Lúc này vai trò của nhân vật Phát Tài mà NSƯT Hoài Linh thể hiện đã cho thấy ông có tiếng nói uy tín, giữ được trật tự của xóm chợ nhờ vào lối sống tử tế, trước sau như một của ông Phát Tài.

Huỳnh Thanh Trực, Cát Phượng, Hoàng Phi tung hứng mùa tết với náo kịch "Như Ý Phát Tài" - Ảnh 3.

Vở hài kịch "Như Ý Phát Tài" sẽ diễn tại Sân khấu Mới mùa tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2025

Từ câu chuyện đoàn phim thuê cư dân xóm chợ đóng các vai quần chúng, đời sống vốn yên ả theo kiểu "ồn ào quen thuộc" của cư dân bỗng xáo trộn. Đồng tiền, sự hào nhoáng nhất thời, những hiểu lầm và va chạm lợi ích bắt đầu nảy sinh. Thủ pháp "phim trong kịch" được đạo diễn Anh Tiến xử lý sinh động, vừa tạo mảng miếng hài duyên dáng, vừa đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa giá trị thật và ảo ảnh.

Vở không biến đoàn làm phim thành "phản diện" đơn giản, cũng không tô đậm bi kịch theo hướng bi lụy. Xung đột được đẩy lên vừa đủ để rồi từng nút thắt dần được tháo gỡ bằng sự cảm thông, đối thoại và tình người – tài sản vô hình nhưng bền bỉ nhất của xóm chợ nghèo.

Hoàng Phi - Tiếng cười để giữ lại điều tử tế

Vở "Như Ý Phát Tài" là hài kịch, nhưng tiếng cười ở đây không nhằm mục đích mua vui đơn thuần. Đó là tiếng cười xuất phát từ sự thấu hiểu đời sống, từ cách con người tự trào chính mình để vượt qua khó khăn. 

NS Hoàng Phi đóng vai người chồng hết mực thương vợ, anh trông chờ đứa con đầu lòng khi vợ đang mang thai. Và rồi "vai diễn quần chúng" của anh trong đoàn phim đã vỡ ra nhiều vấn đề, khiến anh phải đứng trước suy nghĩ thế nào cho xứng tầm vai trò làm cha?

Huỳnh Thanh Trực, Cát Phượng, Hoàng Phi tung hứng mùa tết với náo kịch "Như Ý Phát Tài" - Ảnh 4.

Một xóm chợ vui tính, sinh động được tái hiện trong vở "Như Ý Phát Tài"

Những mảng miếng hài được đặt đúng chỗ, không lấn át thông điệp. Cao trào của vở không nằm ở một cú "lật kèo" kịch tính, mà ở khoảnh khắc cộng đồng nhận ra: ở đâu có gia đình, ở đó có hạnh phúc.

Và gia đình, trong thế giới của "Như Ý Phát Tài", không chỉ được định nghĩa bằng huyết thống, mà bằng sự sẻ chia, cưu mang – như cách cả xóm chợ cùng nhau nuôi nấng một cậu bé thất lạc.

Một cái kết có hậu, một niềm tin được giữ lại

Kết thúc vở diễn là gam màu sáng: những bi kịch được hóa giải, những hiểu lầm được gỡ bỏ, và xóm chợ trở lại nhịp sống thường ngày nhưng bền chặt hơn. Đó là cái hậu không dễ dãi, bởi nó được xây dựng từ hành trình đối diện và vượt qua xáo trộn.

Vở kịch để lại dư vị ấm áp, nhắc nhở rằng giữa đô thị hóa và những cơn lốc vật chất, giá trị cộng đồng vẫn là nơi con người có thể nương tựa. "Như Ý Phát Tài" không tìm cách làm mới sân khấu bằng kỹ xảo hay chiêu thức thời thượng, mà chọn con đường bền bỉ: kể một câu chuyện tử tế, bằng tiếng cười nhân văn. 

Vở có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Hoài Linh, Cát Phương, Huỳnh Thanh Trực, Hoàng Phi, Nguyễn Anh Tú, Phương Linh, Huỳnh Tiến Khoa, Huỳnh Bảo Ngọc, Tất Diệu Hằng, Minh Mẫn, Gia Huy, Trung Huy, Bé Tư…

Tin liên quan

Niềm vui vỡ òa của nghệ sĩ Hoàng Thanh với MV tuồng cổ "Huỳnh Yến Cung Dao Trì"

Niềm vui vỡ òa của nghệ sĩ Hoàng Thanh với MV tuồng cổ "Huỳnh Yến Cung Dao Trì"

(NLĐO) - 18 giờ hôm nay, 5-1, MV tuồng cổ "Huỳnh Yến Cung Dao Trì" của NS Hoàng Thanh chính thức phát hành

Cục Điện ảnh yêu cầu Netflix gỡ bỏ phim "Tôi như ánh dương rực rỡ"

(NLĐO) - Cục Điện ảnh yêu cầu Netflix gỡ bỏ phim “Tôi như ánh dương rực rỡ” vì chứa hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp, vi phạm chủ quyền Việt Nam.

hoàng phi Cát Phượng Huỳnh Thanh Trực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo