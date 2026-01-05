HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Niềm vui vỡ òa của nghệ sĩ Hoàng Thanh với MV tuồng cổ "Huỳnh Yến Cung Dao Trì"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - 18 giờ hôm nay, 5-1, MV tuồng cổ "Huỳnh Yến Cung Dao Trì" của NS Hoàng Thanh chính thức phát hành


Niềm vui vỡ òa của nghệ sĩ Hoàng Thanh khi chiều nay phát hành MV "Huỳnh Yến Cung Dao Trì" - Ảnh 1.

Chiều 5-1 lúc 18 giờ sẽ phát hành MV "Huỳnh Yến Cung Dao Trì"

"Tôi xúc động lắm, vì sau nhiều ngày chờ đợi thì MV đã hoàn thành và sẽ phát hành chiều nay trong những ngày đầu năm mới. Trong làn điệu trang nghiêm, thành kính, câu hát cứ vang lên như một lời nguyện: "Trọn vẹn đạo tâm tốt đường đời vẹn lối đạo, Ngưỡng mong đức đại từ mẫu ban ân cho trăm họ vạn dân Tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả". Đây là vai diễn, là MV tuồng cổ tâm huyết của tôi muốn dâng tặng khán giả tri ân" – NS Hoàng Thanh tâm sự.

Gian nan rèn nghề, bền bỉ giữ lửa sân khấu

Không dừng lại ở vai trò một nghệ sĩ hát Chầu, Hoàng Thanh còn được biết đến là nghệ nhân múa bóng rỗi chầu mời, góp phần gìn giữ một loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc của Nam Bộ. Sự kết hợp giữa vốn cổ truyền và kỹ năng sân khấu giúp anh tạo nên phong cách biểu diễn riêng biệt – dung dị mà thấm sâu.

Anh từng cộng tác với nhiều môi trường sân khấu khác nhau: từ sân khấu xã hội hóa của Vũ Luân, đến sân khấu Chí Linh, Vân Hà. Dấu mốc đáng nhớ là cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2022.

Dù chưa chạm tay vào giải thưởng, nhưng đó là "lò lửa" để Hoàng Thanh rèn nghề, tích lũy bản lĩnh, nuôi khát vọng trở lại mạnh mẽ hơn khi mùa giải 2026 tổ chức.

"Tôi nỗ lực không ngừng nghỉ. Có lúc công việc nặng nề, gian khó bủa vây, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện buông bỏ ước mơ được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp. Tôi mang ơn những tiền bối đã tạo cơ hội để tôi phát huy nghề của mình" – Hoàng Thanh trải lòng.

Được "đốt lửa nghề" từ những bậc tiền bối

Trên hành trình ấy, NS Hoàng Thanh luôn giữ thái độ khiêm nhường, cầu thị. Anh tìm đến các bậc tiền bối để học nghề, học cách làm người trong nghệ thuật. Đặc biệt, anh đã gắn bó với NSND Lệ Thủy nhiều năm qua và bà đã trở thành một điểm tựa tinh thần quan trọng của anh.

NSND Lệ Thủy xúc động chia sẻ: "Tôi bất ngờ khi nghe Hoàng Thanh thể hiện giọng ca trong những vai đào. Giọng của Thanh có nét rất giống tôi ngày trẻ. Nhưng điều đáng quý là Thanh không bắt chước, mà biết biến sự tương đồng ấy thành dấu ấn riêng, đầy cảm xúc và sáng tạo. Lần này với MV mới, khán giả sẽ tìm thấy ở Hoàng Thanh nỗ lực không ngừng để xứng đáng với tình cảm của công chúng" – NSND Lệ Thủy nói.

Niềm vui vỡ òa của nghệ sĩ Hoàng Thanh khi chiều nay phát hành MV "Huỳnh Yến Cung Dao Trì" - Ảnh 3.

MV tuông cổ qui tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Không chỉ vậy, NS Hoàng Thanh còn được xem là "người cháu ngoại trong nghề" của NS Bo Bo Hoàng - nghệ sĩ đoạt HCV Giải Thanh Tâm 1965. Từ viết tuồng, dàn dựng đến chế tác mão, trang phục, Bo Bo Hoàng đã truyền dạy cho Hoàng Thanh một cách toàn diện, từ tư duy sáng tạo đến sự trân trọng từng chi tiết nhỏ của sân khấu.

"Truyền nghề cho Hoàng Thanh không chỉ để em diễn giỏi, mà còn để biết làm chủ một tác phẩm từ trong ra ngoài. Nếu giữ được đam mê và tinh thần học hỏi, tôi tin Thanh sẽ còn đi rất xa" – Bo Bo Hoàng tin tưởng.

"Huỳnh Yến Cung Dao Trì" – dấu ấn của sự hội tụ MV tuồng cải lương "Huỳnh Yến Dao Trì Cung" - là tác phẩm do chính Hoàng Thanh sáng tác, với sự cố vấn nghệ thuật của Bo Bo Hoàng. Dự án quy tụ dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ – một sự "bảo chứng" cho chất lượng nghệ thuật và tinh thần kế thừa của cải lương: Thanh Hằng, Kim Tử Long, Tú Sương, Trinh Trinh, Tâm Tâm, Tô Châu, Lê Tứ, Hà Như, Bình Tinh… cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Sự hội tụ ấy không chỉ làm dày thêm giá trị nghệ thuật của tác phẩm, mà còn thắp lên kỳ vọng về một sản phẩm mang dấu ấn mới cho nghệ thuật truyền thống trong giai đoạn 2025–2026.

Chiều nay, khi "Huỳnh Yến Cung Dao Trì" vang lên trên không gian số, đó cũng là lúc niềm vui của Hoàng Thanh lan tỏa – niềm vui của người nghệ sĩ đã đi qua gian nan, giữ trọn đạo tâm, để tiếp tục bước vững vàng trên con đường gìn giữ và làm mới di sản sân khấu dân tộc.


Tin liên quan

Nữ quái kiệt Bo Bo Hoàng cố vấn nghệ thuật cho dự án khủng của nghệ sĩ Hoàng Thanh

Nữ quái kiệt Bo Bo Hoàng cố vấn nghệ thuật cho dự án khủng của nghệ sĩ Hoàng Thanh

(NLĐO) - Đầu tháng 12, dự án MV cải lương – tuồng cổ "Huỳnh Yến Dao Trì Cung" của nghệ sĩ – tác giả Hoàng Thanh chính thức bấm máy

Nghệ sĩ Hoàng Thanh được NSND Lệ Thủy, NS Bo Bo Hoàng hun đúc tinh thần

(NLĐO) – Có được ngọn lửa yêu nghề như ngày nay, nghệ sĩ Hoàng Thanh luôn nhớ ơn những bậc tiền bối mà anh thần tượng

Hoàng Thanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo