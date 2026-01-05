



Chiều 5-1 lúc 18 giờ sẽ phát hành MV "Huỳnh Yến Cung Dao Trì"

"Tôi xúc động lắm, vì sau nhiều ngày chờ đợi thì MV đã hoàn thành và sẽ phát hành chiều nay trong những ngày đầu năm mới. Trong làn điệu trang nghiêm, thành kính, câu hát cứ vang lên như một lời nguyện: "Trọn vẹn đạo tâm tốt đường đời vẹn lối đạo, Ngưỡng mong đức đại từ mẫu ban ân cho trăm họ vạn dân Tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả". Đây là vai diễn, là MV tuồng cổ tâm huyết của tôi muốn dâng tặng khán giả tri ân" – NS Hoàng Thanh tâm sự.

Gian nan rèn nghề, bền bỉ giữ lửa sân khấu

Không dừng lại ở vai trò một nghệ sĩ hát Chầu, Hoàng Thanh còn được biết đến là nghệ nhân múa bóng rỗi chầu mời, góp phần gìn giữ một loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc của Nam Bộ. Sự kết hợp giữa vốn cổ truyền và kỹ năng sân khấu giúp anh tạo nên phong cách biểu diễn riêng biệt – dung dị mà thấm sâu.

Anh từng cộng tác với nhiều môi trường sân khấu khác nhau: từ sân khấu xã hội hóa của Vũ Luân, đến sân khấu Chí Linh, Vân Hà. Dấu mốc đáng nhớ là cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2022.

Dù chưa chạm tay vào giải thưởng, nhưng đó là "lò lửa" để Hoàng Thanh rèn nghề, tích lũy bản lĩnh, nuôi khát vọng trở lại mạnh mẽ hơn khi mùa giải 2026 tổ chức.

"Tôi nỗ lực không ngừng nghỉ. Có lúc công việc nặng nề, gian khó bủa vây, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện buông bỏ ước mơ được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp. Tôi mang ơn những tiền bối đã tạo cơ hội để tôi phát huy nghề của mình" – Hoàng Thanh trải lòng.

Được "đốt lửa nghề" từ những bậc tiền bối

Trên hành trình ấy, NS Hoàng Thanh luôn giữ thái độ khiêm nhường, cầu thị. Anh tìm đến các bậc tiền bối để học nghề, học cách làm người trong nghệ thuật. Đặc biệt, anh đã gắn bó với NSND Lệ Thủy nhiều năm qua và bà đã trở thành một điểm tựa tinh thần quan trọng của anh.

NSND Lệ Thủy xúc động chia sẻ: "Tôi bất ngờ khi nghe Hoàng Thanh thể hiện giọng ca trong những vai đào. Giọng của Thanh có nét rất giống tôi ngày trẻ. Nhưng điều đáng quý là Thanh không bắt chước, mà biết biến sự tương đồng ấy thành dấu ấn riêng, đầy cảm xúc và sáng tạo. Lần này với MV mới, khán giả sẽ tìm thấy ở Hoàng Thanh nỗ lực không ngừng để xứng đáng với tình cảm của công chúng" – NSND Lệ Thủy nói.

MV tuông cổ qui tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Không chỉ vậy, NS Hoàng Thanh còn được xem là "người cháu ngoại trong nghề" của NS Bo Bo Hoàng - nghệ sĩ đoạt HCV Giải Thanh Tâm 1965. Từ viết tuồng, dàn dựng đến chế tác mão, trang phục, Bo Bo Hoàng đã truyền dạy cho Hoàng Thanh một cách toàn diện, từ tư duy sáng tạo đến sự trân trọng từng chi tiết nhỏ của sân khấu.

"Truyền nghề cho Hoàng Thanh không chỉ để em diễn giỏi, mà còn để biết làm chủ một tác phẩm từ trong ra ngoài. Nếu giữ được đam mê và tinh thần học hỏi, tôi tin Thanh sẽ còn đi rất xa" – Bo Bo Hoàng tin tưởng.

"Huỳnh Yến Cung Dao Trì" – dấu ấn của sự hội tụ MV tuồng cải lương "Huỳnh Yến Dao Trì Cung" - là tác phẩm do chính Hoàng Thanh sáng tác, với sự cố vấn nghệ thuật của Bo Bo Hoàng. Dự án quy tụ dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ – một sự "bảo chứng" cho chất lượng nghệ thuật và tinh thần kế thừa của cải lương: Thanh Hằng, Kim Tử Long, Tú Sương, Trinh Trinh, Tâm Tâm, Tô Châu, Lê Tứ, Hà Như, Bình Tinh… cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Sự hội tụ ấy không chỉ làm dày thêm giá trị nghệ thuật của tác phẩm, mà còn thắp lên kỳ vọng về một sản phẩm mang dấu ấn mới cho nghệ thuật truyền thống trong giai đoạn 2025–2026. Chiều nay, khi "Huỳnh Yến Cung Dao Trì" vang lên trên không gian số, đó cũng là lúc niềm vui của Hoàng Thanh lan tỏa – niềm vui của người nghệ sĩ đã đi qua gian nan, giữ trọn đạo tâm, để tiếp tục bước vững vàng trên con đường gìn giữ và làm mới di sản sân khấu dân tộc.



