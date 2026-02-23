HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hy hữu: “Đại chiến” Tottenham và Arsenal bị gián đoạn 2 lần

Đăng Minh

(NLĐO) - Sự cố kỹ thuật hy hữu khiến trận derby Bắc London giữa Tottenham và Arsenal gián đoạn 2 lần gây bức xúc lớn từ cầu thủ lẫn bình luận viên.

Nguyên nhân khiến trận đấu của Arsenal thuộc vòng 27 Ngoại hạng Anh hôm 23-2 (giờ Hà Nội) bị gián đoạn tới 2 lần do "lỗi hệ thống liên lạc" của tổ trọng tài.

SunSport mô tả ngay trong hiệp một, trận đấu phải tạm dừng sau khi hệ thống liên lạc của các trọng tài gặp sự cố kỹ thuật.

Tình huống này khiến trận đấu bị gián đoạn khoảng 5 phút, trong sự khó hiểu của cả cầu thủ lẫn khán giả trên sân nhà Tottenham.

Hy hữu: “Đại chiến” Tottenham và Arsenal bị gián đoạn 2 lần - Ảnh 1.

Trận derby Bắc London giữa Tottenham và Arsenal đã bị gián đoạn 2 lần do sự cố kỹ thuật. Ảnh: SunSport

Hy hữu: “Đại chiến” Tottenham và Arsenal bị gián đoạn 2 lần - Ảnh 2.

Hiệp một trận "đại chiến" bị gián đoạn khoảng 5 phút do sự cố kỹ thuật. Ảnh: Premier League

Hy hữu: “Đại chiến” Tottenham và Arsenal bị gián đoạn 2 lần - Ảnh 3.

Những cảnh tượng kỳ lạ đã khiến người hâm mộ và các cầu thủ cảm thấy thất vọng. Ảnh: Premier League

Rắc rối chưa dừng lại ở đó bởi khi các cầu thủ đã sẵn sàng trở lại sân thi đấu hiệp hai, lúc tỉ số đang hoà 1-1, trận đấu lại tiếp tục bị trì hoãn.

Lý do vẫn là trục trặc liên lạc của tổ trọng tài, buộc cầu thủ 2 đội phải quay lại khởi động lần thứ hai.

Việc phải "khởi động lại giữa trận" khiến nhịp thi đấu bị phá vỡ hoàn toàn, đồng thời gây ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực và tâm lý cầu thủ. 

Khán giả trên sân cũng tỏ ra khó chịu khi không nhận được bất kỳ thông báo rõ ràng nào trong thời gian chờ đợi.

Bình luận viên Gary Neville không giấu nổi sự bức xúc trước tình huống hy hữu này. "Thật tệ hại. Đây là một trong những trận đấu quan trọng nhất mùa giải mà lại bị gián đoạn như vậy" - cựu hậu vệ Man United thẳng thắn chỉ trích.

"Thật vô lý. Chúng ta phải chờ đợi, cầu thủ phải khởi động lại. Một sự hỗn loạn thực sự khi 62.000 khán giả trên sân, hàng triệu người theo dõi qua truyền hình họ nghĩ gì về điều này?"- ông tiếp tục gay gắt - "Họ có thể đang thư giãn nhưng tôi thì vô cùng tức giận. Tôi không thể tin được trận đấu này lại bị gián đoạn đến 2 lần".

Trở lại hiệp 2 sau khoảng 2-3 phút khắc phục "trò hề công nghệ", đội khách Arsenal đã thi đấu bùng nổ, họ ghi thêm 3 bàn nữa để ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1.

Tiền vệ Eberechi Eze và trung phong Viktor Gyokeres cùng lập cú đúp cho Arsenal, trong khi tiền đạo Randal Kolo Muani ghi bàn danh dự cho Tottenham.

Kết quả trận derby Bắc London giúp "Pháo thủ" duy trì khoảng cách 5 điểm với đội bám đuổi Man City dù đang thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận.

Chiến thắng của Arsenal chắc chắn cũng sẽ khiến thầy trò Pep Guardiola phải "tim đập chân run" bởi Ngoại hạng Anh đã bước vào giai đoạn then chốt, quyết định ngôi vương.

Hy hữu: “Đại chiến” Tottenham và Arsenal bị gián đoạn 2 lần - Ảnh 4.

Eberechi Eze và Viktor Gyokeres cùng lập cú đúp, giúp Arsenal nới rộng khoảng cách lên 5 điểm trên bảng xếp hạng. Ảnh: Alamy

Hy hữu: “Đại chiến” Tottenham và Arsenal bị gián đoạn 2 lần - Ảnh 5.

Tiền đạo Randal Kolo Muani ghi bàn danh dự cho chủ nhà Tottenham. Ảnh: AP

Hy hữu: “Đại chiến” Tottenham và Arsenal bị gián đoạn 2 lần - Ảnh 6.

Chung cuộc Arsenal thắng Tottenham 4-1, qua đó gây áp lực lên Man City khi Ngoại hạng Anh chỉ còn 11 vòng đấu nữa sẽ hạ màn. Ảnh: SunSport

Tin liên quan

Soi tỉ số Tottenham - Arsenal: Trận derby Pháo thủ buộc phải thắng

Soi tỉ số Tottenham - Arsenal: Trận derby Pháo thủ buộc phải thắng

(NLĐO) - Arsenal liên tiếp đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch và giờ họ buộc phải thắng Tottenham nếu không muốn để ngôi đầu bảng rơi vào tay Man City.

HLV Arsenal chỉ trích gay gắt học trò sau trận hòa mà như thua trước Wolves

(NLĐO) - HLV Mikel Arteta chỉ trích gay gắt các học trò sau trận Arsenal để Wolves cầm hoà 2-2 khi đấu bù vòng 31 Ngoại hạng Anh hôm 19-2 (giờ Hà Nội).

Cận cảnh màn xô xát hỗn loạn khi Wolves hoà kịch tính Arsenal

(NLĐO) - Xô xát hỗn loạn nổ ra sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận Wolves cầm hoà Arsenal 2-2 ở trận đấu bù vòng 31 Ngoại hạng Anh hôm 19-2 (giờ Hà Nội).

Man City Ngoại hạng Anh Arsenal Tottenham sự cố hy hữu Derby Bắc London gián đoạn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo