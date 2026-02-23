Hy hữu: “Đại chiến” Tottenham và Arsenal bị gián đoạn 2 lần

Nguyên nhân khiến trận đấu của Arsenal thuộc vòng 27 Ngoại hạng Anh hôm 23-2 (giờ Hà Nội) bị gián đoạn tới 2 lần do "lỗi hệ thống liên lạc" của tổ trọng tài.

SunSport mô tả ngay trong hiệp một, trận đấu phải tạm dừng sau khi hệ thống liên lạc của các trọng tài gặp sự cố kỹ thuật.

Tình huống này khiến trận đấu bị gián đoạn khoảng 5 phút, trong sự khó hiểu của cả cầu thủ lẫn khán giả trên sân nhà Tottenham.

Trận derby Bắc London giữa Tottenham và Arsenal đã bị gián đoạn 2 lần do sự cố kỹ thuật. Ảnh: SunSport

Hiệp một trận "đại chiến" bị gián đoạn khoảng 5 phút do sự cố kỹ thuật. Ảnh: Premier League

Những cảnh tượng kỳ lạ đã khiến người hâm mộ và các cầu thủ cảm thấy thất vọng. Ảnh: Premier League

Rắc rối chưa dừng lại ở đó bởi khi các cầu thủ đã sẵn sàng trở lại sân thi đấu hiệp hai, lúc tỉ số đang hoà 1-1, trận đấu lại tiếp tục bị trì hoãn.

Lý do vẫn là trục trặc liên lạc của tổ trọng tài, buộc cầu thủ 2 đội phải quay lại khởi động lần thứ hai.

Việc phải "khởi động lại giữa trận" khiến nhịp thi đấu bị phá vỡ hoàn toàn, đồng thời gây ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực và tâm lý cầu thủ.

Khán giả trên sân cũng tỏ ra khó chịu khi không nhận được bất kỳ thông báo rõ ràng nào trong thời gian chờ đợi.

Bình luận viên Gary Neville không giấu nổi sự bức xúc trước tình huống hy hữu này. "Thật tệ hại. Đây là một trong những trận đấu quan trọng nhất mùa giải mà lại bị gián đoạn như vậy" - cựu hậu vệ Man United thẳng thắn chỉ trích.

"Thật vô lý. Chúng ta phải chờ đợi, cầu thủ phải khởi động lại. Một sự hỗn loạn thực sự khi 62.000 khán giả trên sân, hàng triệu người theo dõi qua truyền hình họ nghĩ gì về điều này?"- ông tiếp tục gay gắt - "Họ có thể đang thư giãn nhưng tôi thì vô cùng tức giận. Tôi không thể tin được trận đấu này lại bị gián đoạn đến 2 lần".

Trở lại hiệp 2 sau khoảng 2-3 phút khắc phục "trò hề công nghệ", đội khách Arsenal đã thi đấu bùng nổ, họ ghi thêm 3 bàn nữa để ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1.

Tiền vệ Eberechi Eze và trung phong Viktor Gyokeres cùng lập cú đúp cho Arsenal, trong khi tiền đạo Randal Kolo Muani ghi bàn danh dự cho Tottenham.

Kết quả trận derby Bắc London giúp "Pháo thủ" duy trì khoảng cách 5 điểm với đội bám đuổi Man City dù đang thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận.

Chiến thắng của Arsenal chắc chắn cũng sẽ khiến thầy trò Pep Guardiola phải "tim đập chân run" bởi Ngoại hạng Anh đã bước vào giai đoạn then chốt, quyết định ngôi vương.

Eberechi Eze và Viktor Gyokeres cùng lập cú đúp, giúp Arsenal nới rộng khoảng cách lên 5 điểm trên bảng xếp hạng. Ảnh: Alamy

Tiền đạo Randal Kolo Muani ghi bàn danh dự cho chủ nhà Tottenham. Ảnh: AP