Thể thao

Soi tỉ số Tottenham - Arsenal: Trận derby Pháo thủ buộc phải thắng

Trung Dũng

(NLĐO) - Arsenal liên tiếp đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch và giờ họ buộc phải thắng Tottenham nếu không muốn để ngôi đầu bảng rơi vào tay Man City.

Soi tỉ số trận Tottenham – Arsenal: Trận derby Pháo thủ buộc phải thắng - Ảnh 1.

Mickey Van de Ven (Tottenham) và Bukayo Saka (Arsenal)

Trận derby Bắc London là một trong những trận đấu nổi bật nhất của Premier League, nhưng ít cuộc gặp gỡ nào giữa Tottenham và Arsenal lại mang tính trọng đại như trận đấu hôm nay. Tottenham chỉ còn hơn khu vực xuống hạng 5 điểm sau chuỗi 8 trận không thắng (4 hòa, 4 thua), chuỗi trận tệ nhất của họ trong cùng một mùa giải kể từ 9 trận không thắng từ tháng 8 đến tháng 11-2007.

TIN LIÊN QUAN

Họ là đội duy nhất ở Ngoại hạng Anh không có chiến thắng nào trong năm 2026, đây là khởi đầu tệ nhất của họ trong một năm dương lịch kể từ năm 1994, khi họ không thắng bất kỳ trận nào trong 10 trận đầu tiên năm đó. Igor Tudor đối mặt với thử thách cực kỳ khó khăn sau khi thay thế Thomas Frank dẫn dắt đội bóng, với hợp đồng kéo dài đến cuối mùa giải. Nhưng Tottenam không phải là đội bóng duy nhất ở phía bắc London đang khát điểm.

Arsenal tưởng chừng như nắm chắc phần thắng trong cuộc đua vô địch vào ngày 8-2, khi Manchester City bị Liverpool dẫn trước 1-0 tại Anfield - nếu kết quả đó được giữ nguyên, Pháo thủ đã hơn 9 điểm khi cả hai đội đều đã chơi cùng số trận.

Tuy nhiên, Man City đã lội ngược dòng ngoạn mục trong 10 phút cuối và tiếp nối chiến thắng đó bằng việc đánh bại Fulham ở vòng 26. Ngược lại, Arsenal đã đánh mất lợi thế dẫn trước trong 2 trận hòa liên tiếp trước Brentford và Wolves. Bây giờ, sau khi Man City đánh bại Newcastle vào thứ Bảy, khoảng cách ở ngôi đầu bảng chỉ còn đúng điểm.

Việc để gỡ Wolves hòa sau khi dẫn trước 2-0 tại Molineux hôm thứ Tư là một kết quả đặc biệt khó chấp nhận đối với Mikel Arteta. Sau các bàn thắng của Bukayo Saka và Piero Hincapié, đội bóng của ông được đánh giá có 98,1% cơ hội giành trọn 3 điểm, nhưng sau cú sút của Hugo Bueno và bàn thắng ra mắt của Tom Edozie ở phút bù giờ, họ chỉ có thể hài lòng với một điểm và bị các fan Wolves chế giễu khi họ rời sân.

Arsenal đến sân Tottenham lần này là trận đấu sớm cho vòng 28, vì thế nếu bị cầm hòa, họ sẽ mất ngôi đầu vào ngày 1-3 tới khi Manchester City chơi trên sân Leeds. 

Arsenal có hiệu số thắng bại +32, trong lúc Manchester City +31 nhưng Pháo thủ ghi ít bàn thắng hơn (52 so với 56), nên Man City chỉ cần thắng Leeds 1-0 là đủ để soán ngôi đầu bảng trước khi gợi lên 'trận chung kết' ở sân Etihad vào tháng 4 tới.

Cách duy nhất để tránh nguy cơ đó là Arsenal phải chơi trận derby với Tottenham như một trận chung kết. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về sân vận động Tottenham Hotspur khi trận derby Bắc London nóng bỏng hơn bao giờ. Vì Tottenham có lối chơi phù hợp với của Mikel Arteta, khả năng thắng của Pháo thủ là điều có thể.

Tottenham đang thiếu tự tin sau hai trận thua liên tiếp trước Man Utd và Newcastle United, và với tỷ lệ thắng chỉ 17% trên sân nhà, họ là đội bóng yếu hơn hẳn. Thêm vào đó, hậu vệ chủ chốt Cristian Romero vắng mặt do án treo giò.

Trong khi đó, Mikel Arteta đã cho một số cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi trong trận thắng Wigan 4-0 ở FA Cup, và sẽ tung ra đội hình mạnh nhất có thể trong trận đấu với Tottenham. Cả Mikel Merino và Kai Havertz vẫn đang trong quá trình hồi phục, nhưng sự vắng mặt của họ sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, mỗi người mỗi ý. Cựu HLV Harry Redknapp đoán kết quả hòa 2-2, trong lúc cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson chọn kết quả Arsenal thắng 1-3. Cựu tiền đạo Chris Sutton ủng hộ Arsenal thắng 0-3, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson lại dè dặt với kết quả 0-1. Chỉ mỗi mình bình luận viên Sky Sport Knows Jones ủng hộ Tottenham thắng với tỉ số 1-0.

Dự đoán: Tottenham - Arsenal 1-2 (trận đấu sẽ diễn ra lúc 23 giờ 30 - giờ Việt Nam, tối nay 22-2)

Đối đầu trực tiếp

Arsenal đã thắng 6 trong 7 trận gần nhất tại Premier League trước Tottenham (1 trận hòa), bao gồm cả 4 trận gần nhất. Lần cuối cùng họ thắng 5 trận liên tiếp trước Spurs là từ tháng 1 năm 1987 đến tháng 1 năm 1989.

Tân HLV Tottenham, Igor Tudor luôn thắng khi khởi đầu 5 nhiệm kỳ huấn luyện gần nhất của mình tại Hajduk Split, Verona, Marseille, Lazio và Juventus.

23-11-2025

Arsenal

Tottenham

4-1

15-1-2025

Arsenal

Tottenham

2-1

15-9-2024

Tottenham

Arsenal

0-1

28-4-2024

Tottenham

Arsenal

2-3

24-9-2023

Arsenal

Tottenham

2-2

15-1-2023

Tottenham

Arsenal

0-2

01-10-2022

Arsenal

Tottenham

3-1

12-5-2022

Tottenham

Arsenal

3-0

26-9-2021

Arsenal

Tottenham

3-1

14-3-2021

Arsenal

Tottenham

2-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

22/2 23:30

[16] Tottenham vs Arsenal [1]

1.875

1 : 0

1.90

2.025

2 3/4

1.825

22/2 23:30

[16] Tottenham vs Arsenal [1]

1.925

1 : 0

1.95

2.00

2 3/4

1.85

22/2 23:30

[16] Tottenham vs Arsenal [1]

1.95

1 : 0

1.95

2.025

2 3/4

1.825

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Arsenal chấp đến 1 trái, ăn 90, thua 87. Nhưng sau vài ngày xu hướng đã chuyển dần thành cho lựa. Đến trưa nay, con số đã đứng im ở mức giá cho lựa (95-95) ở tỉ lệ Arsenal chấp 1 trái, dù số lượng tiền đặt vào cửa Arsenal vẫn cao hơn (chiếm 58%). Chọn cửa trên an toàn hơn vì Tottenham sẽ sẵn lòng hòa để giành điểm trụ hạng, còn Arsenal quyết thắng để đua vô địch

Soi tỉ số trận Tottenham – Arsenal: Trận derby Pháo thủ buộc phải thắng - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Tottenham – Arsenal: Trận derby Pháo thủ buộc phải thắng - Ảnh 3.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là Arsenal thắng 0-1 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 7.1, trong lúc 0-2 ăn 7.5, 1-2 ăn 8, còn 0-3 và 1-3 thì ăn đến 12. Cửa hòa chỉ xét đến trường hợp 1-1 với mệnh giá đắt 1 ăn 8.3, trong lúc 0-0 ăn 14, còn 2-2 ăn 18. Cơ hội thắng của Tottenham cũng được ghi nhận khi 1-0 ăn 16, còn 2-1 ăn 18.


