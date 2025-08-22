HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tai nạn giao thông nghiêm trọng sáng nay ở phường Thới An, TP HCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Sau khi cô gái đi xe máy ngã xuống đường, nạn nhân bị bánh xe buýt cán qua tử vong.

CLIP: Hiện trường tai nạn

Ngày 22-8, Công an phường Thới An (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng sáng nay ở phường Thới An, TP HCM- Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn.

Hơn 6 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe buýt số 32 (tuyến Bến xe Miền Tây - Bến xe Ngã tư Ga) chạy trên đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1 trước đây), về hướng Ngã tư Ga. Khi vừa qua đoạn giao đường Tô Ngọc Vân, phường Thới An khoảng 300 m thì bất ngờ xảy ra va quẹt với xe máy biển số tỉnh Tiền Giang (cũ) chạy cùng chiều do một cô gái điều khiển.

Cô gái cùng xe máy sau đó ngã xuống đường, bị bánh xe buýt cán qua tử vong tại chỗ. Xe buýt chạy một đoạn ngắn thì dừng lại.

Công an phường Thới An cùng lực lượng CSGT đến phong toả, trích xuất camera để làm rõ.

Theo người nhà nạn nhân, hiện cô gái đang học năm 3 tại một trường đại học trên địa bạn TP HCM. Sáng nay, cô đang trên đường đi học thì xảy ra tai nạn thương tâm.

