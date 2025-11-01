Một loài cây dại ở châu Á có thể là "thần dược" trị tiểu đường

Một nghiên cứu mới từ Đại học Thanh Hải và Viện Sinh học cao nguyên Tây Bắc (Trung Quốc) chỉ ra rằng chiết xuất quả của cây Nitraria roborowskii Kom (cherry sa mạc, anh đào sa mạc) có thể trở thành một phương thuốc điều trị bệnh tiểu đường type 2 đột phá.

Chiết xuất quả Nitraria roborowskii Kom hứa hẹn trở thành phương thuốc chống tiểu đường type 2 hiệu quả - Ảnh: SCIENCE BLOG

Nitraria roborowskii Kom là một loài cây mọc dại ở nhiều nước châu Á, bao gồm các vùng hoang mạc của Trung Quốc, Mông Cổ, một số nước Trung Đông.

Theo SciTech Daily, nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã sử dụng các con chuột bị làm cho mắc bệnh tiểu đường type 2 nặng trong thí nghiệm.

Chúng được bổ sung chiết xuất Nitraria roborowskii Kom cô đặc trong vòng 7 tuần.

Kết quả rất bất ngờ: Các con chuột được can thiệp bằng chiết xuất này đã giảm được tới 30%-40% lượng đường huyết lúc đói, với hiệu quả tăng dần theo liều lượng.

Ngoạn mục hơn, chúng phục hồi được độ nhạy insulin khoảng 50% khi so sánh với nhóm đối chứng không được can thiệp.

Bên cạnh những lợi ích chính này, chiết xuất anh đào sa mạc còn thể hiện phạm vi tác dụng rộng ngoài mong đợi là giúp bình thường hóa cholesterol và giảm tới 60% các dấu hiệu stress oxy hóa - vốn cũng giúp kiểm soát bệnh tiểu đường.

Phân tích sâu hơn cho thấy chiết xuất này giúp tái kích hoạt một hệ thống tín hiệu chuyển hóa quan trọng vốn bị rối loạn chức năng ở bệnh nhân tiểu đường.

Mặc dù vẫn cần thêm các thí nghiệm lâm sàng (trên người) để kiểm chứng, nhưng kết quả này là đầy hứa hẹn.

Các nhà nghiên cứu cũng đang tiếp tục tìm hiểu xem chiết xuất loài quả dại này có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường ở những người có nguy cơ cao hoặc giảm biến chứng ở những bệnh nhân hiện tại hay không.