Ăn tối kiểu này giúp tránh xa tiểu đường, mỡ máu cao

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn tối kiểu này giúp tránh xa tiểu đường, mỡ máu cao

Thu Anh

(NLĐO) - Một nghiên cứu từ Đại học John Hopkins (Mỹ) đã chỉ ra những khác biệt lớn lên mức đường huyết, mỡ máu... khi ăn tối vào các giờ khác nhau.

Viết trên tạp chí y học The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM), nhóm tác giả từ Đại học John Hopkins cho biết họ đã thực hiện một thí nghiệm trên nhóm người khỏe mạnh có độ tuổi trung bình là 26.

Các tình nguyện viên được yêu cầu ăn tối vào lúc 18 giờ (5 giờ trước khi đi ngủ) hoặc 22 giờ (1 giờ trước khi đi ngủ).

Nhóm ăn tối sớm có thể ăn khuya nhẹ lúc 22 giờ, trong khi nhóm ăn tối muộn cũng có thể ăn nhẹ lúc 18 giờ.

Ăn tối kiểu này giúp tránh xa tiểu đường, mỡ máu cao - Ảnh 1.

Giờ ăn tối có thể tác động lớn đến sức khỏe của bạn - Minh họa AI: Thu Anh

Kết quả cho thấy thời gian ăn bữa tối chính tác động rất mạnh mẽ đến quá trình chuyển hóa của người tham gia, với các yếu tố liên quan mạnh mẽ đến nguy cơ mắt một số bệnh mạn tính - bao gồm tiểu đường type 2.

Đầu tiên, nồng độ glucose đỉnh sau ăn ở người ăn tối trễ tăng 18% so với nhóm ăn sớm và cao hơn đáng kể trong vòng 4 giờ.

Tác động này kéo dài đến tận hôm sau: Những người ăn tối trễ có nồng độ glucose và insulin 2 giờ sau bữa sáng hôm sau cao hơn đáng kể so với người ăn tối sớm, mặc dù cả 2 nhóm đều ăn sáng như nhau.

Các tác động này về lâu dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

Tiếp theo, việc ăn tối muộn làm trì hoãn đỉnh triglyceride (chất béo trung tính) trong máu và khiến nồng độ triglyceride duy trì cao trong thời gian dài hơn. Điều này là do khả năng oxy hóa axit béo trong thức ăn của người ăn tối trễ bị giảm tới 12%.

Khi chất béo không được đốt cháy hết để lấy năng lượng, chúng dễ dàng được lưu trữ dưới dạng mỡ thừa trong cơ thể, hoặc tích tụ trong máu làm tăng nồng độ triglyceride, một trong các yếu tố có thể dẫn đến tình trạng rối loạn lipid máu (máu nhiễm mỡ, mỡ máu cao) và bệnh tim mạch.

Sự giảm khả năng oxy hóa chất béo cũng làm tăng mạnh nguy cơ béo phì, hiện nay được coi như một "bệnh bao trùm bệnh", kéo theo nhiều nguy cơ sức khỏe.

Theo các tác giả, những thay đổi nói trên làm do việc ăn tối trễ khiến giai đoạn tiêu hóa và hấp thụ bữa ăn bị chồng lấn với giấc ngủ. Khi ngủ, tốc độ chuyển hóa của cơ thể đang giảm và cơ chế xử lý chất dinh dưỡng kém hiệu quả hơn.

Ngoài ra, ăn tối trễ cũng làm tăng nồng độ "hormone căng thẳng" cortisol. Không chỉ gây căng thẳng, hormone này còn tác động tiêu cực đến quá trình chuyển hóa glucose.

Tin liên quan

Tâm trạng xuống dốc: Hãy thử những món ăn, uống này

Tâm trạng xuống dốc: Hãy thử những món ăn, uống này

(NLĐO) - Các nhà khoa học Anh khẳng định bạn thực sự có thể "chữa lành" tâm trạng bằng một số món ăn.

Những món ăn tốt cho nam giới phải ngồi lâu trước máy tính

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Đại học Birmingham (Anh) chỉ ra cách thú vị để nam giới phải ngồi lâu giảm được một số tác động nguy hiểm.

Tiết lộ chế độ ăn tốt nhất cho "chuyện ấy"

(NLĐO) - Một chế độ ăn đang được ca ngợi là tốt cho tim mạch, chuyển hóa có thể cũng là liều thuốc tốt cho chức năng sàn chậu và "chuyện ấy".

tiểu đường type 2 mỡ máu đường huyết mỡ thừa ăn tối
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo