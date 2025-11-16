Tiểu đường type 5, căn bệnh bị lãng quên?

Tại một cuộc họp quốc tế của các chuyên gia nội tiết tại Ấn Độ vào năm nay, một dạng bệnh mới gọi là "tiểu đường type 5" đã được đặt tên.

Tờ Live Science đã có những trao đổi với PGS-TS-BS Rachel Reinert, một chuyên gia về nội tiết tại Đại học Michigan, xung quanh loại bệnh tiểu đường "ngược đời" này.

Kiếm tra đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường - Ảnh: HARVARD HEALTH

Căn bệnh được gọi là "tiểu đường type 5" để phân biệt với tiểu đường type 1 do bẩm sinh và bệnh tiểu đường type 2 quen thuộc, cũng như một số dạng tiểu đường khác được đề xuất là type 3 và 4.

Nếu như tiểu đường type 2 hay gặp ở những người thừa cân, béo phì thì tiểu đường type 5 hoàn toàn ngược lại: Bắt nguồn từ tình trạng suy dinh dưỡng kinh niên, nhất là trong những năm đầu đời.

Tình trạng suy dinh dưỡng đã làm tổn thương tuyến tụy vĩnh viễn, khiến các tế bào sản xuất insulin bị suy yếu và dẫn đến tiểu đường.

"Những người mắc bệnh tiểu đường type 5 thường có cân nặng thấp và tiền sử suy dinh dưỡng từ khi còn nhỏ" - bác sĩ Reinert lưu ý.

Việc điều trị bệnh tiểu đường type 5 cần được quản lý cẩn thận vì quá nhiều insulin, kết hợp với quá ít thức ăn - một thực tế phổ biến ở các nước thu nhập thấp - có thể dẫn đến lượng đường trong máu thấp nguy hiểm.

Vì vậy, nhận diện đúng loại tiểu đường đang gặp phải rất cần thiết cho việc điều trị.

Việc tiểu đường type 5 được đặt tên xuất phát từ một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet Diabetes & Endocrinology, tìm hiểu về sự khởi phát bệnh tiểu đường ở người trẻ và châu Phi.

Ban đầu, nhóm nghiên cứu đặt mục tiêu điều tra bệnh tiểu đường type 1 ở gần 900 thanh niên trên khắp Cameroon, Uganda và Nam Phi.

Nhưng khi các nhà nghiên cứu phân tích mẫu máu, họ phát hiện ra rằng khoảng 2/3 số người tham gia thiếu các dấu hiệu tự miễn dịch thường thấy ở bệnh tiểu đường type 1.

Các xét nghiệm sâu hơn cho thấy những người này vẫn sản xuất một lượng insulin nhỏ, có thể đo lường được, nhưng thấp hơn mức thường thấy ở bệnh tiểu đường type 2.

Những phát hiện này chỉ ra một loại tiểu đường riêng biệt, không phải bệnh tự miễn hay do thiếu hụt insulin.

Phát hiện này gợi nhớ đến "bệnh tiểu đường type J" mà bác sĩ người Anh Philip Hugh-Jones đề xuất từ những năm 1950, khi xem xét 13 bệnh nhân tại phòng khám ở Jamaica và phát hiện những người này mắc một loại tiểu đường không phải type 1 hoặc 2.

Tiểu đường type 5 có thể chính là căn bệnh bị lãng quên đó. Căn bệnh hiện ảnh hưởng đến khoảng 20-25 triệu người trên toàn thế giới, phổ biến nhất là ở châu Á và châu Phi.