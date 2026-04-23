In kết quả xổ số sai từ trang web rồi trả thưởng: Đại lý vé số ở miền Tây khuyến cáo gì?

Vừa qua, một tờ báo đưa tin, anh Đ.H.P (chủ một đại lý vé số tại Đắk Lắk) in bảng kết quả từ trang M.N để phát cho người bán vé số dạo và người dò vé. Thay vì kết quả chính xác từ Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định là 09034, thì trang M.N lại hiển thị là 59034.

Kết quả xổ số hiển thị sai với dãy số 59034 (bên trái) trong khi kết quả đúng (phải) là 09034. Ảnh: Báo Thanh Niên

"Thấy giải tư là 59034 trên trang M.N, trùng khớp với 3 tờ vé số của khách mua nên tôi đã tin tưởng đưa tiền đổi thưởng cho người bán vé số dạo. Đến khi kiểm tra lại kết quả chính thức từ công ty xổ số mới biết là mình sai" - anh P. ngậm ngùi.

Lúc biết kết quả chính thức là 09034, người bán vé số dạo tìm đến khách hàng để xin lại, trình bày hoàn cảnh khó khăn nhưng người bảo tiền đã tiêu xài hết rồi, không trả.

Nói về vấn đề trên, ông Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh tại Vĩnh Long, cho rằng hầu hết các đại lý đều lấy kết quả xổ số từ nhiều website chuyên cập nhật về kết quả xổ số. Tuy nhiên, các trang này có thể gặp lỗi kỹ thuật trong lúc quay số hoặc cập nhật dữ liệu, dẫn đến sai lệch kết quả.

"Vì vậy, không nên phụ thuộc vào một nguồn duy nhất khi in kết quả. Cần đối chiếu từ nhiều website uy tín khác nhau, đồng thời kiểm tra lại với kết quả chính thức từ công ty xổ số kiến thiết. Đặc biệt, với các giải thưởng có giá trị, việc xác minh lại trước khi trả thưởng là cần thiết để tránh rủi ro" – ông Phú khuyến cáo.

Người mua dò vé số tại một đại lý ở Cần Thơ

Trong khi đó, ông Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy tại Vĩnh Long, cho hay từ trước đến nay nhiều đại lý có thói quen in kết quả xổ số từ nhiều website vì các trang này tổng hợp từ nhiều đài xổ trong một ngày nên in ra cùng lúc, rất thuận tiện cho người dò số. Ngoài ra, ông Duy thông tin cũng từng có việc công ty nhầm lẫn kết quả xổ số khiến đại lý cũng "mất tiền oan" vì lỡ đổi thưởng cho khách hàng.

"Để đảm bảo tính chính xác và tránh rủi ro cho các đại lý cũng như người bán vé số dạo, việc đối soát kết quả xổ số cần được thực hiện vô cùng cẩn trọng. Do quy trình ghi nhận kết quả tại một số đơn vị vẫn còn yếu tố thủ công, sai sót là điều có thể xảy ra. Vì vậy, thay vì tin tưởng tuyệt đối vào một nguồn duy nhất, các đại lý, người bán cần chủ động tham khảo và đối chiếu kết quả từ nhiều nguồn chính thống khác nhau trước khi in ấn hoặc trả thưởng" – ông Duy nhấn mạnh.