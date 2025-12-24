Indonesia dẫn trước 2 bàn vẫn bị futsal U16 Việt Nam gỡ hòa

Bị Indonesia dẫn trước hai bàn, đội tuyển U16 futsal Việt Nam vẫn thi đấu đầy nỗ lực để ngược dòng giành lại 1 điểm quý giá trong trận ra quân tại Giải futsal U16 Đông Nam Á 2025 với tỉ số hòa 2-2 trong trưa 24-12. Tuyển U16 futsal Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên của giải, chạm trán Indonesia – đội bóng đã giành chiến thắng 4-2 trước Myanmar ở lượt trận mở màn. Trận đấu diễn ra với thế trận cân bằng trong hơn 10 phút đầu tiên khi cả hai đội đều tạo được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.



Phút 13, từ một tình huống phản công nhanh, Alan chuyền bóng để Haerul khống chế rồi dứt điểm ở góc hẹp, đưa Indonesia vượt lên dẫn trước 1-0. Sau bàn thua, U16 futsal Việt Nam đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, song lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả cùng tốc độ của đối thủ khiến các học trò HLV Trịnh Hữu Thành gặp nhiều khó khăn. Phút 26, trong pha đối mặt thủ môn, Haerul tiếp tục ghi bàn, nâng tỉ số lên 2-0 cho Indonesia.

Rơi vào thế bất lợi, U16 futsal Việt Nam không bỏ cuộc và gia tăng sức ép tấn công. Phút 28, từ tình huống phối hợp đá phạt góc, Bá Mạnh dứt điểm chính xác, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2, thắp lại hy vọng cho đội bóng áo đỏ.

Những phút cuối trận, U16 futsal Việt Nam duy trì thế trận áp sát và liên tục gây sức ép. Phút 40, Gia Bảo cướp bóng ngay trước vòng cấm đối phương rồi dứt điểm quyết đoán, ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Với kết quả này, đội tuyển U16 futsal Việt Nam giành 1 điểm trong trận ra quân. Theo lịch thi đấu, ngày 25-12, thầy trò HLV Trịnh Hữu Thành sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại giải, gặp Myanmar vào lúc 17 giờ 30.