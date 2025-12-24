HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Indonesia dẫn trước 2 bàn vẫn bị futsal U16 Việt Nam gỡ hòa

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - Ở trận ra quân giải futsal U16 Đông Nam Á 2025, tuyển futsal Việt Nam bị dẫn trước 2 bàn nhưng vẫn có màn gỡ hoà hấp dẫn trước Indonesia

Bị Indonesia dẫn trước hai bàn, đội tuyển U16 futsal Việt Nam vẫn thi đấu đầy nỗ lực để ngược dòng giành lại 1 điểm quý giá trong trận ra quân tại Giải futsal U16 Đông Nam Á 2025 với tỉ số hòa 2-2 trong trưa 24-12.

Tuyển U16 futsal Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên của giải, chạm trán Indonesia – đội bóng đã giành chiến thắng 4-2 trước Myanmar ở lượt trận mở màn. Trận đấu diễn ra với thế trận cân bằng trong hơn 10 phút đầu tiên khi cả hai đội đều tạo được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.


img

Phút 13, từ một tình huống phản công nhanh, Alan chuyền bóng để Haerul khống chế rồi dứt điểm ở góc hẹp, đưa Indonesia vượt lên dẫn trước 1-0. Sau bàn thua, U16 futsal Việt Nam đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, song lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả cùng tốc độ của đối thủ khiến các học trò HLV Trịnh Hữu Thành gặp nhiều khó khăn. Phút 26, trong pha đối mặt thủ môn, Haerul tiếp tục ghi bàn, nâng tỉ số lên 2-0 cho Indonesia.

Rơi vào thế bất lợi, U16 futsal Việt Nam không bỏ cuộc và gia tăng sức ép tấn công. Phút 28, từ tình huống phối hợp đá phạt góc, Bá Mạnh dứt điểm chính xác, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2, thắp lại hy vọng cho đội bóng áo đỏ. 

Những phút cuối trận, U16 futsal Việt Nam duy trì thế trận áp sát và liên tục gây sức ép. Phút 40, Gia Bảo cướp bóng ngay trước vòng cấm đối phương rồi dứt điểm quyết đoán, ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Với kết quả này, đội tuyển U16 futsal Việt Nam giành 1 điểm trong trận ra quân. Theo lịch thi đấu, ngày 25-12, thầy trò HLV Trịnh Hữu Thành sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại giải, gặp Myanmar vào lúc 17 giờ 30.

img

Indonesia thắng futsal Thái Lan 6-1, chủ nhà SEA Games tan giấc mộng vàng bóng đá

Indonesia thắng futsal Thái Lan 6-1, chủ nhà SEA Games tan giấc mộng vàng bóng đá

(NLĐO) - Khép lại lượt đấu cuối cùng của futsal nam SEA Games 33, tuyển futsal Thái Lan thua 1-6 trước Indonesia và hy vọng giành vàng duy nhất cũng tan biến.

Futsal Việt Nam thắng đậm Myanmar, chờ Indonesia sẩy chân cho tấm HCĐ

(NLĐO) - Thắng 4-1 Myanmar, cơ hội cạnh tranh huy chương của futsal Việt Nam ở SEA Games 33 vẫn không cao vì kém Indonesia chỉ số phụ và chờ đối thủ sẩy chân.

Thủ tướng chúc mừng đội tuyển U22 và tuyển nữ futsal Việt Nam giành HCV SEA Games 33

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là thành tích tuyệt vời, ghi nhận sự nỗ lực và cống hiến hết mình của các Đội tuyển tại SEA Games 33.

Việt Nam Indonesia futsal Futsal U16 Đông Nam Á
