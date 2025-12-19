Indonesia thắng futsal Thái Lan 6-1, chủ nhà SEA Games tan giấc mộng vàng bóng đá

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Indonesia thắng futsal Thái Lan 6-1, chủ nhà SEA Games tan giấc mộng vàng bóng đá

Quốc An

(NLĐO) - Khép lại lượt đấu cuối cùng của futsal nam SEA Games 33, tuyển futsal Thái Lan thua 1-6 trước Indonesia và hy vọng giành vàng duy nhất cũng tan biến.

Trước thềm SEA Games 33, Madam Pang đã đặt ra mục tiêu sẽ giành trọn 4 tấm HCV bóng đá. Tuy nhiên, ở trận đấu bóng đá cuối cùng ở môn futsal nam, bóng đá Thái Lan khép lại SEA Games 33 với kết cục khó tin khi trắng tay ở cả 4 nội dung, từ bóng đá nam, nữ đến futsal nam và futsal nữ.

Niềm tự hào futsal Đông Nam Á, hay châu lục đã không thể cứu vãn được tình thế cho chủ nhà Thái Lan. Futsal nam Thái Lan (hạng 11 FIFA) bất ngờ sẩy chân và thua đậm Indonesia (hạng 24) 1-6 ở lượt cuối và mất HCV vào tay đối thủ. Hai vị trí còn lại thuộc Thái Lan với HCB, và Malaysia giành HCĐ.

Trước đó, Thái Lan chứng kiến cú ngã đau nhất vào hôm qua 18-12, ở chung kết bóng đá nam. Thời điểm U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 nhưng vẫn để U22 Việt Nam lội ngược dòng thắng 3-2 sau hiệp phụ, đánh rơi tấm HCV ngay trên sân nhà.

Indonesia đả bại futsal Thái Lan 6-1, chủ nhà trắng tay ở bóng đá - Ảnh 1.

 Ở bóng đá nữ và futsal nữ, Thái Lan bị loại từ bán kết không thể chạm tới ngôi hậu và cùng giành HCĐ. Trong đó, futsal nữ là lần đầu tiên chủ nhà không thể góp mặt ở chung kết tại SEA Games khi đang sở hữu đến 4/5 chức vô địch.

Từ tham vọng “thâu tóm 4 HCV” đến thực tế “hai bàn tay trắng”, SEA Games 33 trở thành một trong những chương buồn nhất của bóng đá Thái Lan. 

Trong ngày hôm qua, Madam Pang đã né tránh truyền thông và từng hứa sẽ tổ chức họp báo sau trận futsal nam, song đến thời điểm này, khả năng buổi gặp gỡ ấy diễn ra vẫn còn bỏ ngỏ.

Tin liên quan

Hình ảnh mới của bóng đá Việt Nam

Hình ảnh mới của bóng đá Việt Nam

(NLĐO) - Tấm HCV bóng đá nam SEA Games 33 trên đất Thái Lan đã cho thấy sự thay đổi trong tư duy chiến lược của HLV Kim Sang-sik là thực sự hiệu quả.

Futsal Việt Nam thắng đậm Myanmar, chờ Indonesia sẩy chân cho tấm HCĐ

(NLĐO) - Thắng 4-1 Myanmar, cơ hội cạnh tranh huy chương của futsal Việt Nam ở SEA Games 33 vẫn không cao vì kém Indonesia chỉ số phụ và chờ đối thủ sẩy chân.

Báo chí Thái Lan: “Bóng đá Việt Nam đã vượt qua Thái Lan từ lâu”

(NLĐO) - Thất bại của U22 Thái Lan ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đã mở ra một cuộc “tự vấn” hiếm thấy trong truyền thông xứ chùa vàng.

SEA Games bóng đá Thái Lan futsal Thái Lan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo