Indonesia thắng futsal Thái Lan 6-1, chủ nhà SEA Games tan giấc mộng vàng bóng đá

Trước thềm SEA Games 33, Madam Pang đã đặt ra mục tiêu sẽ giành trọn 4 tấm HCV bóng đá. Tuy nhiên, ở trận đấu bóng đá cuối cùng ở môn futsal nam, bóng đá Thái Lan khép lại SEA Games 33 với kết cục khó tin khi trắng tay ở cả 4 nội dung, từ bóng đá nam, nữ đến futsal nam và futsal nữ.

Niềm tự hào futsal Đông Nam Á, hay châu lục đã không thể cứu vãn được tình thế cho chủ nhà Thái Lan. Futsal nam Thái Lan (hạng 11 FIFA) bất ngờ sẩy chân và thua đậm Indonesia (hạng 24) 1-6 ở lượt cuối và mất HCV vào tay đối thủ. Hai vị trí còn lại thuộc Thái Lan với HCB, và Malaysia giành HCĐ.

Trước đó, Thái Lan chứng kiến cú ngã đau nhất vào hôm qua 18-12, ở chung kết bóng đá nam. Thời điểm U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 nhưng vẫn để U22 Việt Nam lội ngược dòng thắng 3-2 sau hiệp phụ, đánh rơi tấm HCV ngay trên sân nhà.

Ở bóng đá nữ và futsal nữ, Thái Lan bị loại từ bán kết không thể chạm tới ngôi hậu và cùng giành HCĐ. Trong đó, futsal nữ là lần đầu tiên chủ nhà không thể góp mặt ở chung kết tại SEA Games khi đang sở hữu đến 4/5 chức vô địch.

Từ tham vọng “thâu tóm 4 HCV” đến thực tế “hai bàn tay trắng”, SEA Games 33 trở thành một trong những chương buồn nhất của bóng đá Thái Lan.

Trong ngày hôm qua, Madam Pang đã né tránh truyền thông và từng hứa sẽ tổ chức họp báo sau trận futsal nam, song đến thời điểm này, khả năng buổi gặp gỡ ấy diễn ra vẫn còn bỏ ngỏ.