Futsal Thái Lan chia tay HLV Miguel Rodrigo sau thất bại ở SEA Games 33

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Futsal Thái Lan chia tay HLV Miguel Rodrigo sau thất bại ở SEA Games 33

Quốc An

(NLĐO) - Bóng đá Thái Lan đã thất bại trong mục tiêu giành trọn 4 HCV và tuyển futsal Thái Lan vừa xác nhận chia tay cựu HLV tuyển Việt Nam, Miguel Rodrigo.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa xác nhận HLV Miguel Rodrigo chia tay cương vị HLV trưởng tuyển futsal nam quốc gia, khép lại hành trình gắn bó đầy dấu ấn sau trận đấu cuối cùng tại SEA Games.

Trong thông báo, FAT bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn những đóng góp, sự tận tâm và tinh thần cống hiến của chiến lược gia người Tây Ban Nha trong suốt thời gian dẫn dắt futsal Thái Lan. Liên đoàn đồng thời chúc ông và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc, đồng thời cho biết sẽ sớm xem xét bổ nhiệm HLV mới để tiếp tục định hướng phát triển đội tuyển.

Futsal Thái Lan chia tay HLV Miguel Rodrigo sau thất bại ở SEA Games - Ảnh 1.

Về phần mình, Miguel Rodrigo xác nhận trận đấu SEA Games vừa qua là "nhiệm vụ cuối cùng" trong sự nghiệp cầm quân. Nhà cầm quân sinh năm 1970 cho biết ông sẽ không tiếp tục dẫn dắt bất kỳ CLB hay đội tuyển nào ở cấp độ chuyên nghiệp, khép lại sự nghiệp huấn luyện để trở về Tây Ban Nha chăm sóc gia đình.

"Kể từ bây giờ, tôi sẽ mang tất cả kiến thức và kinh nghiệm của mình để dành cho niềm đam mê thứ hai, đó là giảng dạy cho trẻ em và các HLV trẻ. Tôi sẽ làm việc cùng CLB bán chuyên Albolote FS tại quê nhà và sẵn sàng hỗ trợ bất cứ ai cần sự giúp đỡ" - HLV Miguel giải thích thêm.

Dù không thể chia tay bằng HCV, Miguel Rodrigo vẫn tự hào với những gì futsal Thái Lan đạt được dưới thời ông, nổi bật là việc lọt vào chung kết Asian Cup và đứng trong top 9 thế giới tại World Cup futsal. "Tôi đã sống và làm việc bằng tất cả tình yêu dành cho Thái Lan. Đó sẽ luôn là một phần không thể quên trong cuộc đời tôi" – ông chia sẻ đầy xúc động.

Tại SEA Games 33, HLV Miguel đã giúp Thái Lan thắng 3 trận (7-1 Malaysia, 3-0 Myanmar và thắng 1-0 Việt Nam) và thua 1 trận trước Indonesia khiến tấm HCV thuộc về đối thủ.

Trước khi dẫn dắt Thái Lan giai đoạn 2024 đến nay, HLV Miguel từng có thời gian đầu tiên làm việc ở Đông Nam Á cùng cương vị trong giai đoạn 2016-2017. 

Giữa hai giai đoạn này, ông làm HLV tuyển Việt Nam từ 2017-2019.

Tin liên quan

Futsal Việt Nam thắng đậm Myanmar, chờ Indonesia sẩy chân cho tấm HCĐ

Futsal Việt Nam thắng đậm Myanmar, chờ Indonesia sẩy chân cho tấm HCĐ

(NLĐO) - Thắng 4-1 Myanmar, cơ hội cạnh tranh huy chương của futsal Việt Nam ở SEA Games 33 vẫn không cao vì kém Indonesia chỉ số phụ và chờ đối thủ sẩy chân.

SEA Games 33: Futsal nữ, cầu mây nam lần đầu lấy vàng

Cũng trong chiều 18-12, đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 còn có những chiến thắng của đội cầu mây nam, đô vật nữ.

Thùy Trang chia sẻ về HCV lịch sử của futsal nữ Việt Nam

(NLĐO) - Thùy Trang cùng tuyển futsal Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0 và mang về tấm HCV lịch sử của futsal nữ nước nhà tại SEA Games.

SEA Games futsal Thái Lan HLV Miguel Rodrigo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo