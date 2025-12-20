Futsal Thái Lan chia tay HLV Miguel Rodrigo sau thất bại ở SEA Games 33

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa xác nhận HLV Miguel Rodrigo chia tay cương vị HLV trưởng tuyển futsal nam quốc gia, khép lại hành trình gắn bó đầy dấu ấn sau trận đấu cuối cùng tại SEA Games.

Trong thông báo, FAT bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn những đóng góp, sự tận tâm và tinh thần cống hiến của chiến lược gia người Tây Ban Nha trong suốt thời gian dẫn dắt futsal Thái Lan. Liên đoàn đồng thời chúc ông và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc, đồng thời cho biết sẽ sớm xem xét bổ nhiệm HLV mới để tiếp tục định hướng phát triển đội tuyển.

Về phần mình, Miguel Rodrigo xác nhận trận đấu SEA Games vừa qua là "nhiệm vụ cuối cùng" trong sự nghiệp cầm quân. Nhà cầm quân sinh năm 1970 cho biết ông sẽ không tiếp tục dẫn dắt bất kỳ CLB hay đội tuyển nào ở cấp độ chuyên nghiệp, khép lại sự nghiệp huấn luyện để trở về Tây Ban Nha chăm sóc gia đình.

"Kể từ bây giờ, tôi sẽ mang tất cả kiến thức và kinh nghiệm của mình để dành cho niềm đam mê thứ hai, đó là giảng dạy cho trẻ em và các HLV trẻ. Tôi sẽ làm việc cùng CLB bán chuyên Albolote FS tại quê nhà và sẵn sàng hỗ trợ bất cứ ai cần sự giúp đỡ" - HLV Miguel giải thích thêm.

Dù không thể chia tay bằng HCV, Miguel Rodrigo vẫn tự hào với những gì futsal Thái Lan đạt được dưới thời ông, nổi bật là việc lọt vào chung kết Asian Cup và đứng trong top 9 thế giới tại World Cup futsal. "Tôi đã sống và làm việc bằng tất cả tình yêu dành cho Thái Lan. Đó sẽ luôn là một phần không thể quên trong cuộc đời tôi" – ông chia sẻ đầy xúc động.

Tại SEA Games 33, HLV Miguel đã giúp Thái Lan thắng 3 trận (7-1 Malaysia, 3-0 Myanmar và thắng 1-0 Việt Nam) và thua 1 trận trước Indonesia khiến tấm HCV thuộc về đối thủ.

Trước khi dẫn dắt Thái Lan giai đoạn 2024 đến nay, HLV Miguel từng có thời gian đầu tiên làm việc ở Đông Nam Á cùng cương vị trong giai đoạn 2016-2017.

Giữa hai giai đoạn này, ông làm HLV tuyển Việt Nam từ 2017-2019.